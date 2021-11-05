https://ru.sputnik.md/20211105/kto-v-moldove-poluchit-kompensatsii-za-gaz--otvet-predsedatelya-parlamenta-46206005.html

Кто в Молдове получит компенсации за газ – ответ председателя парламента

Кто в Молдове получит компенсации за газ – ответ председателя парламента

Власти Молдовы намерены предоставить компенсацию после повышения цен на газ только тем, кто в ней действительно нуждается

2021-11-05T22:57+0200

2021-11-05T22:57+0200

2021-11-05T23:08+0200

общество

в молдове

молдова

игорь гросу

компенсации

газ

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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. После того, как НАРЭ установит новый тариф на газ, власти намерены предоставить компенсацию, но не всем, а только тем, кто в ней действительно нуждается. Об этом заявил председатель парламента Молдовы Игорь Гросу в эфире частного телеканала.АО "Молдовагаз" направило в пятницу, 5 ноября, в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на повышение тарифов на газ. Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для бытовых потребителей) предлагается увеличить с 4298 леев до 10 260 леев за тысячу кубометров. В НАРЭ заявили, что запрос АО "Молдовагаз" о повышении тарифов будет рассмотрен в ближайший вторник, 9 ноября.Гросу заявил, что компенсацию предоставят только гражданам с низкими доходами. Но и среди этой категории рассчитываться размер компенсации будет в зависимости от потребления газа. Отвечая на вопрос журналиста о том, не спешил ли "Молдовагаз" с подписанием контракта с "Газпромом" в условиях, когда цена на газ на рынке начинает снижаться, Гросу отметил, что нынешний договор позволяет рассчитать цену в зависимости от колебаний на мировом рынке. "Если цена на газ на биржах начнет падать, это повлияет и на снижение цены для Молдовы. Время покажет. Важно, что у нас есть контракт, который позволяет чувствовать себя комфортно этой зимой" – отметил председатель парламента.

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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в молдове, молдова, игорь гросу, компенсации, газ