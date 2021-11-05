https://ru.sputnik.md/20211105/merkel-otnosheniya-germania-rossia-46203274.html

Меркель: отношения Германии с Россией всегда были особенными

Меркель: отношения Германии с Россией всегда были особенными

Врио канцлера Германии признала необходимость диалога с Россией и заметила, что отношения Берлина и Москвы всегда были особенными.

2021-11-05T19:27+0200

2021-11-05T19:27+0200

2021-11-05T19:39+0200

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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Ангела Меркель, временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ назвала отношения Берлина с Москвой особенными и заявила о необходимости сохранения диалога с Россией, сообщает РИА Новости.При этом она добавила, что дестабилизация в Донбассе и ситуация вокруг Крыма "глубоко потрясли наш европейский порядок", но "одно не исключает другого".По словам и. о. канцлера, Германия вместе с Францией продолжают работу в нормандском формате над реализацией минских соглашений по украинскому урегулированию. "Отношения Германии и России всегда были особенными", – добавила Меркель.

https://ru.sputnik.md/20210927/merkeli-otstavka-kuriozi-video-45078871.html

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в мире, россия, германия, ангела меркель