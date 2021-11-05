https://ru.sputnik.md/20211105/merkel-otnosheniya-germania-rossia-46203274.html
Меркель: отношения Германии с Россией всегда были особенными
Меркель: отношения Германии с Россией всегда были особенными
Врио канцлера Германии признала необходимость диалога с Россией и заметила, что отношения Берлина и Москвы всегда были особенными.
2021-11-05T19:27+0200
2021-11-05T19:27+0200
2021-11-05T19:39+0200
в мире
россия
германия
ангела меркель
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0d/32876395_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_6ad04381bfae4de24533ba8d1d3b5162.jpg
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Ангела Меркель, временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ назвала отношения Берлина с Москвой особенными и заявила о необходимости сохранения диалога с Россией, сообщает РИА Новости.При этом она добавила, что дестабилизация в Донбассе и ситуация вокруг Крыма "глубоко потрясли наш европейский порядок", но "одно не исключает другого".По словам и. о. канцлера, Германия вместе с Францией продолжают работу в нормандском формате над реализацией минских соглашений по украинскому урегулированию. "Отношения Германии и России всегда были особенными", – добавила Меркель.
https://ru.sputnik.md/20210927/merkeli-otstavka-kuriozi-video-45078871.html
россия
германия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0d/32876395_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3ee7440d6f2682e6b3f7ba5906973b0f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, германия, ангела меркель
Меркель: отношения Германии с Россией всегда были особенными
19:27 05.11.2021 (обновлено: 19:39 05.11.2021)
Ангела Меркель призвала к сохранению диалога с Россией, несмотря на разногласия.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik.
Ангела Меркель, временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ назвала отношения Берлина с Москвой особенными и заявила о необходимости сохранения диалога с Россией, сообщает РИА Новости
.
"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией", – сказала Меркель на церемонии вручения ей медали Вальтера Ратенау в Берлине.
При этом она добавила, что дестабилизация в Донбассе и ситуация вокруг Крыма "глубоко потрясли наш европейский порядок", но "одно не исключает другого".
По словам и. о. канцлера, Германия вместе с Францией продолжают работу в нормандском формате над реализацией минских соглашений по украинскому урегулированию.
"Отношения Германии и России всегда были особенными", – добавила Меркель.