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Меркель: отношения Германии с Россией всегда были особенными
Меркель: отношения Германии с Россией всегда были особенными
Врио канцлера Германии признала необходимость диалога с Россией и заметила, что отношения Берлина и Москвы всегда были особенными.
2021-11-05T19:27+0200
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Ангела Меркель, временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ назвала отношения Берлина с Москвой особенными и заявила о необходимости сохранения диалога с Россией, сообщает РИА Новости.При этом она добавила, что дестабилизация в Донбассе и ситуация вокруг Крыма "глубоко потрясли наш европейский порядок", но "одно не исключает другого".По словам и. о. канцлера, Германия вместе с Францией продолжают работу в нормандском формате над реализацией минских соглашений по украинскому урегулированию. "Отношения Германии и России всегда были особенными", – добавила Меркель.
https://ru.sputnik.md/20210927/merkeli-otstavka-kuriozi-video-45078871.html
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в мире, россия, германия, ангела меркель

Меркель: отношения Германии с Россией всегда были особенными

19:27 05.11.2021 (обновлено: 19:39 05.11.2021)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
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Ангела Меркель призвала к сохранению диалога с Россией, несмотря на разногласия.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Ангела Меркель, временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ назвала отношения Берлина с Москвой особенными и заявила о необходимости сохранения диалога с Россией, сообщает РИА Новости.
"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией", – сказала Меркель на церемонии вручения ей медали Вальтера Ратенау в Берлине.
При этом она добавила, что дестабилизация в Донбассе и ситуация вокруг Крыма "глубоко потрясли наш европейский порядок", но "одно не исключает другого".
По словам и. о. канцлера, Германия вместе с Францией продолжают работу в нормандском формате над реализацией минских соглашений по украинскому урегулированию.
"Отношения Германии и России всегда были особенными", – добавила Меркель.
Меркель уходит в отставку: вспомним курьезы Железной леди - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
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