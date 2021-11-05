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"Молдовагаз" просит НАРЭ увеличить тариф на газ более чем в два раза
"Молдовагаз" просит НАРЭ увеличить тариф на газ более чем в два раза
АО "Молдовагаз" направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике запрос на повышение тарифов. 05.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-05T18:34+0200
2021-11-05T18:59+0200
тариф
газ
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Тариф на газ для бытовых потребителей может вырасти с 4298 леев до 10260 леев за тысячу кубометров. Об этом говорится в пресс-релизе компании.АО "Молдовагаз" направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на повышение среднего тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2021 году с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров. Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 4298 леев до 10260 леев за тысячу кубометров, среднего давления с 4018 до 8649 леев, высокого давления с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.В случае газотранспортных сетей тариф предлагается повысить с 2613 до 7834 леев за тысячу кубометров на пунктах входа и с 2895 до 8115 леев на пунктах выхода.Новый конечный тариф на природный газ по регулируемым ценам утверждается НАРЭ в рамках открытого заседания.Газовый кризис в МолдовеМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211105/skolko-budet-stoit-gaz-dlya-zhiteley-moldovy--46183441.html
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Евгений Чебан
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тариф, газ, в молдове, молдова, нарэ, молдовагаз

"Молдовагаз" просит НАРЭ увеличить тариф на газ более чем в два раза

18:34 05.11.2021 (обновлено: 18:59 05.11.2021)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКастрюля на газовой плите
Кастрюля на газовой плите - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
АО "Молдовагаз" направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике запрос на повышение тарифов.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Тариф на газ для бытовых потребителей может вырасти с 4298 леев до 10260 леев за тысячу кубометров. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
АО "Молдовагаз" направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на повышение среднего тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2021 году с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров.
Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 4298 леев до 10260 леев за тысячу кубометров, среднего давления с 4018 до 8649 леев, высокого давления с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.

В случае газотранспортных сетей тариф предлагается повысить с 2613 до 7834 леев за тысячу кубометров на пунктах входа и с 2895 до 8115 леев на пунктах выхода.

Новый конечный тариф на природный газ по регулируемым ценам утверждается НАРЭ в рамках открытого заседания.
Сколько будет стоить газ для жителей Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
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Сколько будет стоить газ для жителей Молдовы
11:30

Газовый кризис в Молдове

Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.
В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
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