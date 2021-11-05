https://ru.sputnik.md/20211105/nare-povyshenie-tarif-gaz-46205607.html
В НАРЭ сообщили, когда будет рассмотрен запрос о повышении тарифа на газ
В НАРЭ сообщили, когда будет рассмотрен запрос о повышении тарифа на газ
Один из директоров НАРЭ рассказал, когда агентство сможет рассмотреть заявку "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо.
2021-11-05T22:05+0200
2021-11-05T22:05+0200
2021-11-05T22:09+0200
экономика
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тариф на газ
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Заседание Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), на котором будет рассмотрен запрос АО "Молдовагаз" о повышении тарифов на газ состоится в ближайший вторник, 9 ноября.Об этом в эфире одного из телеканалов заявил один из директоров НАРЭ Еуджен Карпов.АО "Молдовагаз" направило в пятницу, 5 ноября, в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на повышение тарифов на газ. Средний тариф на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2021 году должен увеличится с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров. Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для бытовых потребителей) предлагается увеличить с 4298 леев до 10 260 леев за тысячу кубометров.Он также отметил, что на заседании во вторник скорее всего будут приняты тарифы, рассчитанные "Молдловагазом", поскольку у НАРЭ "не будет физической возможности изучить эти расчеты в полной мере". Газовый кризис в МолдовеМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211105/moldovagaz-tarif-gaz-46202046.html
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молдова, нарэ, тариф на газ
В НАРЭ сообщили, когда будет рассмотрен запрос о повышении тарифа на газ
22:05 05.11.2021 (обновлено: 22:09 05.11.2021)
Один из директоров НАРЭ рассказал, когда агентство сможет рассмотреть заявку "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Заседание Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), на котором будет рассмотрен запрос АО "Молдовагаз" о повышении тарифов на газ состоится в ближайший вторник, 9 ноября.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил один из директоров НАРЭ Еуджен Карпов.
АО "Молдовагаз" направило в пятницу, 5 ноября, в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на повышение тарифов на газ. Средний тариф на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2021 году должен увеличится с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров. Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для бытовых потребителей) предлагается увеличить с 4298 леев до 10 260 леев за тысячу кубометров.
"Заседание, на котором будут рассмотрены соответствующие тарифы, состоится во вторник. Время мы еще уточним. Комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала НАРЭ принять в срочном порядке предварительные тарифы, чтобы до 30 ноября они были скорректированы в соответствии с расчетами, которые мы будем проводить. В результате к 1 декабря будут приняты окончательные тарифы тарифы", – заявил Карпов.
Он также отметил, что на заседании во вторник скорее всего будут приняты тарифы, рассчитанные "Молдловагазом", поскольку у НАРЭ "не будет физической возможности изучить эти расчеты в полной мере".
Газовый кризис в Молдове
Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли
.
В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".