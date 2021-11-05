Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211105/pogodnye-rekordy-moldovy-5-noyabrya-46178177.html
Погодные рекорды Молдовы 5 ноября
Погодные рекорды Молдовы 5 ноября
Госгидрометеослужба рассказала о самой холодной и самой теплой погоде в этот день
2021-11-05T00:01+0200
2021-11-05T00:01+0200
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45915176_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dec06ec8d5ab012f190250d93db9645d.jpg
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 5 ноября специалисты зафиксировали более ста лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 5 ноября 1907 года столбик термометра опустился до –7,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1998 году. Тогда воздух прогрелся до +23,6 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 4 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211103/bill-geyts-ustroil-vecherinku-na-vrednoy-yakhte-chtoby-pomoch-planete-46135881.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45915176_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4521c4fa0b70d7cfbd9d566a9573a7f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 5 ноября

00:01 05.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 5 ноября специалисты зафиксировали более ста лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 5 ноября 1907 года столбик термометра опустился до –7,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1998 году. Тогда воздух прогрелся до +23,6 градуса по Цельсию.
Основатель Microsoft Билл Гейтс - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
Общество
Билл Гейтс устроил вечеринку на "вредной" яхте, чтобы помочь планете
3 ноября, 22:45
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 4 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 5 ноября
ВчераВ Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников
ВчераПрогноз ВОЗ: полмиллиона жителей ЕС скончаются от COVID к февралю 2022 года
ВчераНАТО выступает за вывод российских войск из Приднестровья
ВчераКурс валют на пятницу и выходные: доллар и евро отступают
ВчераСанду - о том, как участие в "Крымской платформе" повлияло на переговоры с "Газпромом"
ВчераПервые в мире: в Великобритании одобрили лекарство от COVID-19
ВчераДвое жителей Бельц найдены убитыми в Фэлештском районе
ВчераПутин и Лукашенко утвердили военную доктрину Союзного государства
ВчераШкольники должны будут отработать дополнительные каникулы до конца учебного года
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераМежду Бендерами и Варницей могут пустить троллейбус
ВчераПьяные солдаты НАТО возмутили пассажиров поезда в Эстонии
ВчераОтношения и Молдовы и России при власти PAS: чего ждать
ВчераСанду запустила процесс оценки деятельности генпрокурора
ВчераДо 10 ноября в Молдове будут утверждены новые тарифы на газ
ВчераУченые заявили, что коронавирус не влияет на клетки мозга
ВчераПолмиллиона евро штрафа заплатит медсестра в Италии за несделанные прививки
ВчераДенис Пушилин дал эксклюзивное интервью Sputnik
ВчераCOVID-19 быстро распространяется среди пожилых в Европе - ВОЗ