https://ru.sputnik.md/20211105/pogodnye-rekordy-moldovy-5-noyabrya-46178177.html

Погодные рекорды Молдовы 5 ноября

Погодные рекорды Молдовы 5 ноября

Госгидрометеослужба рассказала о самой холодной и самой теплой погоде в этот день

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погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 5 ноября специалисты зафиксировали более ста лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 5 ноября 1907 года столбик термометра опустился до –7,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1998 году. Тогда воздух прогрелся до +23,6 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 4 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211103/bill-geyts-ustroil-vecherinku-na-vrednoy-yakhte-chtoby-pomoch-planete-46135881.html

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2021

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