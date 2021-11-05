https://ru.sputnik.md/20211105/pogodnye-rekordy-moldovy-5-noyabrya-46178177.html
Погодные рекорды Молдовы 5 ноября
Погодные рекорды Молдовы 5 ноября
Госгидрометеослужба рассказала о самой холодной и самой теплой погоде в этот день
2021-11-05T00:01+0200
2021-11-05T00:01+0200
2021-11-05T00:01+0200
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45915176_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dec06ec8d5ab012f190250d93db9645d.jpg
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 5 ноября специалисты зафиксировали более ста лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 5 ноября 1907 года столбик термометра опустился до –7,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1998 году. Тогда воздух прогрелся до +23,6 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 4 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211103/bill-geyts-ustroil-vecherinku-na-vrednoy-yakhte-chtoby-pomoch-planete-46135881.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45915176_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4521c4fa0b70d7cfbd9d566a9573a7f2.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 5 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 5 ноября специалисты зафиксировали более ста лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 5 ноября 1907 года столбик термометра опустился до –7,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1998 году. Тогда воздух прогрелся до +23,6 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 4 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.