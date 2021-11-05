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Внезапные проверки в детсадах Кишинева: какие нарушения выявлены
Внезапные проверки в детсадах Кишинева: какие нарушения выявлены
Специальная комиссия комиссия проверила организацию питания в детских садах Кишинева.
2021-11-05T23:29+0200
2021-11-05T23:29+0200
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в молдове
детский сад
нарушения
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проверка
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Главное управление образования, молодежи и спорта Кишинева на этой неделе провело серию проверок организации питания в детских садах. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.Проверки были организованы после появившихся сообщений о том, что в процессе приготовления овсяной каши в одном из детсадов на ее поверхности были замечены инородные вкрапления.По словам столичного градоначальника, была проведена инспекция соответствия ежедневного меню в детсадах единому 10-дневному типовому меню. Комиссия также определила качество продуктов питания, используемых для питания малышей и проверила соблюдение норм в процессе организации питания.В то же время он отметил, что технологический процесс приготовления блюд соблюдается частично, в зависимости от квалификации рабочих пищевых блоков.Примар также сообщил, что в дошкольных учреждениях созданы комиссии, которые несут ответственность за качество получаемой продукции и за качество готовой еды.После проведенных проверок руководителей дошкольных учреждений вызвали на заседание, на котором им напомнили о строгих требованиях властей в отношении мониторинга процесса обеспечения питания детей. Руководители учреждений, в которых обнаружены отклонения, должны будут предоставить объяснения.
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в молдове, детский сад, нарушения, молдова, проверка

Внезапные проверки в детсадах Кишинева: какие нарушения выявлены

23:29 05.11.2021
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОбед
Обед - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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После сообщений об обнаружении инородных вкраплений в каше для детей в одном из детсадов столицы, комиссия проверила организацию питания в детских учреждениях.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Главное управление образования, молодежи и спорта Кишинева на этой неделе провело серию проверок организации питания в детских садах. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.
Проверки были организованы после появившихся сообщений о том, что в процессе приготовления овсяной каши в одном из детсадов на ее поверхности были замечены инородные вкрапления.
По словам столичного градоначальника, была проведена инспекция соответствия ежедневного меню в детсадах единому 10-дневному типовому меню. Комиссия также определила качество продуктов питания, используемых для питания малышей и проверила соблюдение норм в процессе организации питания.

"В результате проверок в детских садах было установлено, что блюда, приготовленные для детей, являются качественными, организация питания соответствует строгим требованиям властей, а еда, доставляемая в учреждения экономическими агентами, качественная, за исключением некоторых партий фруктов и овощей", – заявил Чебан.

В то же время он отметил, что технологический процесс приготовления блюд соблюдается частично, в зависимости от квалификации рабочих пищевых блоков.
Примар также сообщил, что в дошкольных учреждениях созданы комиссии, которые несут ответственность за качество получаемой продукции и за качество готовой еды.
После проведенных проверок руководителей дошкольных учреждений вызвали на заседание, на котором им напомнили о строгих требованиях властей в отношении мониторинга процесса обеспечения питания детей. Руководители учреждений, в которых обнаружены отклонения, должны будут предоставить объяснения.
Детский сад - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
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