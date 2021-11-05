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Птичий грипп распространяется во Франции, в стране усилены меры безопасности
Птичий грипп распространяется во Франции, в стране усилены меры безопасности
Во Франции правительство пошло на усиление мер в связи с угрожающим распространением птичьего гриппа.
2021-11-05T14:02+0200
2021-11-05T14:13+0200
экономика
в мире
франция
птичий грипп
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В связи с быстрым распространением птичьего гриппа в Европе Франция вводит в стране уровень повышенного риска, для защиты птицефабрик будут применяться усиленные профилактические меры, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Минсельхоза Франции.Вдобавок к этим мерам во Франции усилят механизмы антикризисного управления в Министерстве сельского хозяйства.С начала августа 130 случаев птичьего гриппа было выявлено как в дикой природе, так и на птицефермах в Европе, в том числе в Германии.Решение о закрытии всех ферм в Нидерландах было принято после обнаружения вспышки на ферме кур-несушек. В итальянском регионе Верона с 19 октября на птицефабриках с индейками было обнаружено шесть вспышек птичьего гриппа, также отмечается в пресс-релизе.
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в мире, франция, птичий грипп

Птичий грипп распространяется во Франции, в стране усилены меры безопасности

14:02 05.11.2021 (обновлено: 14:13 05.11.2021)
© Фото: pixabay.comКурицы
Курицы - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Фото: pixabay.com
Во Франции правительство пошло на усиление мер в связи с угрожающим распространением птичьего гриппа.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В связи с быстрым распространением птичьего гриппа в Европе Франция вводит в стране уровень повышенного риска, для защиты птицефабрик будут применяться усиленные профилактические меры, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Минсельхоза Франции.

"Министр сельского хозяйства и продовольствия Жюльен Денорманди ввел на территории страны уровень повышенного риска в связи с быстрым распространением вируса птичьего гриппа в Европе. Для защиты птицефабрик будут применяться усиленные профилактические меры", – говорится в коммюнике министерства, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Вдобавок к этим мерам во Франции усилят механизмы антикризисного управления в Министерстве сельского хозяйства.
С начала августа 130 случаев птичьего гриппа было выявлено как в дикой природе, так и на птицефермах в Европе, в том числе в Германии.
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Решение о закрытии всех ферм в Нидерландах было принято после обнаружения вспышки на ферме кур-несушек. В итальянском регионе Верона с 19 октября на птицефабриках с индейками было обнаружено шесть вспышек птичьего гриппа, также отмечается в пресс-релизе.
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