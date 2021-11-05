https://ru.sputnik.md/20211105/ptichiy-gripp-frantsii-usileny-mery-bezopasnosti-46186884.html
Птичий грипп распространяется во Франции, в стране усилены меры безопасности
Птичий грипп распространяется во Франции, в стране усилены меры безопасности
Во Франции правительство пошло на усиление мер в связи с угрожающим распространением птичьего гриппа.
2021-11-05T14:02+0200
2021-11-05T14:02+0200
2021-11-05T14:13+0200
экономика
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птичий грипп
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В связи с быстрым распространением птичьего гриппа в Европе Франция вводит в стране уровень повышенного риска, для защиты птицефабрик будут применяться усиленные профилактические меры, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Минсельхоза Франции.Вдобавок к этим мерам во Франции усилят механизмы антикризисного управления в Министерстве сельского хозяйства.С начала августа 130 случаев птичьего гриппа было выявлено как в дикой природе, так и на птицефермах в Европе, в том числе в Германии.Решение о закрытии всех ферм в Нидерландах было принято после обнаружения вспышки на ферме кур-несушек. В итальянском регионе Верона с 19 октября на птицефабриках с индейками было обнаружено шесть вспышек птичьего гриппа, также отмечается в пресс-релизе.
https://ru.sputnik.md/20211104/mirovye-tseny-na-prodovolstvie-obnovili-10-letniy-rekord-46161117.html
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в мире, франция, птичий грипп
Птичий грипп распространяется во Франции, в стране усилены меры безопасности
14:02 05.11.2021 (обновлено: 14:13 05.11.2021)
Во Франции правительство пошло на усиление мер в связи с угрожающим распространением птичьего гриппа.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik.
В связи с быстрым распространением птичьего гриппа в Европе Франция вводит в стране уровень повышенного риска, для защиты птицефабрик будут применяться усиленные профилактические меры, передает РИА Новости
со ссылкой на пресс-релиз Минсельхоза Франции.
"Министр сельского хозяйства и продовольствия Жюльен Денорманди ввел на территории страны уровень повышенного риска в связи с быстрым распространением вируса птичьего гриппа в Европе. Для защиты птицефабрик будут применяться усиленные профилактические меры", – говорится в коммюнике министерства, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Вдобавок к этим мерам во Франции усилят механизмы антикризисного управления в Министерстве сельского хозяйства.
С начала августа 130 случаев птичьего гриппа было выявлено как в дикой природе, так и на птицефермах в Европе, в том числе в Германии.
Решение о закрытии всех ферм в Нидерландах было принято после обнаружения вспышки на ферме кур-несушек. В итальянском регионе Верона с 19 октября на птицефабриках с индейками было обнаружено шесть вспышек птичьего гриппа, также отмечается в пресс-релизе.