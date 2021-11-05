https://ru.sputnik.md/20211105/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-poslednie-teplye-dni-v-noyabre-46177249.html

Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни в ноябре

Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни в ноябре

Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплое время.

2021-11-05T07:00+0200

2021-11-05T07:00+0200

2021-11-05T07:00+0200

прогноз

прогноз погоды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45915179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c33dbcb2eeb8e2a40a6cd5de99f259bd.jpg

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.Ночью и утром местами слабый туман.Ветер юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +16 до +21 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 5 ноября: ночью – от +8 до +10, днем – от +17 до +19 градусов.В субботу, 6 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, воздух прогреется до +18 градуса, возможны кратковременные дожди и туман. На выходных ожидается теплая погода, воздух прогреется до +16 - +18 градусов. С 9 ноября в стране начнет холодать, ожидается от +6 до +11 градусов днем.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает день памяти апостола Иакова.Святой Иаков был сыном Иосифа Обручника (Иосифа Плотника) - впоследствии обрученным мужем Пресвятой Богородицы - и его первой жены и потому называется братом Господним во плоти.На Руси очень чтили апостола Иакова, он был покровителем паломников. Этот день в древние времена называли днем Якова, Яков, Иаков, гужники.В этот день было принято лакомиться медом и подражать жужжанию этих насекомых. Считалось, что чем больше меда съест хозяин и чем громче он будет жужжать, тем лучше будут роиться пчелы весной и тем больше меда удастся собрать в будущем году.Также в этот день "закармливали землю" на Якова. Делалось это так: на поле разламывали пирог на куски и раскидывали их по земле, подкармливали птиц, которые зимуют в наших землях - воробьев, синиц, свиристелей, чечеток, вьюрков. В старину верили, что птички своим чириканьем успокоят землю, упросят ее, чтобы дала богатый урожай на следующий год.Были у древних и приметы на день Якова. Так, если в этот день шел снег, считалось, что следующий год будет хлебным. Были и такие присказки: "С первого снега сорок дней до зимы, со второго – сама зима", "Коли Яков с крупой, то с Матрены (22 ноября) зима на ноги встанет".

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз, прогноз погоды