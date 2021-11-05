https://ru.sputnik.md/20211105/sigarety-kontrabanda-46194132.html

"Королей" сигаретной контрабанды арестовали на 30 дней

"Королей" сигаретной контрабанды арестовали на 30 дней

Организаторы схемы по поставке сигарет оказались за решеткой

2021-11-05T17:53+0200

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общество

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арест

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КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Столичный суд сектора Чеканы отправил под арест сроком на 30 суток шестерых фигурантов дела о контрабанде сигарет.В конце июля в Кагуле правоохранительные органы раскрыли криминальную группировку, которая специализировалась на контрабанде сигарет, сообщили в Таможенной службе Молдовы.В ходе спецоперации был остановлен автобус с контрабандными сигаретами марки Ashima (179 коробок) без акцизных марок.В грузовом отсеке обнаружили две надувные лодки, двигатели к ним и устройства для быстрого надувания лодок. Товары собирались перевезти в Румынию для сбыта.

https://ru.sputnik.md/20211102/podozrevaemye-kontrabanda-sigarety-46099443.html

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