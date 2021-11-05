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"Королей" сигаретной контрабанды арестовали на 30 дней
"Королей" сигаретной контрабанды арестовали на 30 дней
Организаторы схемы по поставке сигарет оказались за решеткой
2021-11-05T17:53+0200
2021-11-05T17:53+0200
общество
контрабанда
сигареты
в молдове
молдова
арест
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КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Столичный суд сектора Чеканы отправил под арест сроком на 30 суток шестерых фигурантов дела о контрабанде сигарет.В конце июля в Кагуле правоохранительные органы раскрыли криминальную группировку, которая специализировалась на контрабанде сигарет, сообщили в Таможенной службе Молдовы.В ходе спецоперации был остановлен автобус с контрабандными сигаретами марки Ashima (179 коробок) без акцизных марок.В грузовом отсеке обнаружили две надувные лодки, двигатели к ним и устройства для быстрого надувания лодок. Товары собирались перевезти в Румынию для сбыта.
https://ru.sputnik.md/20211102/podozrevaemye-kontrabanda-sigarety-46099443.html
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контрабанда, сигареты, в молдове, молдова, арест

"Королей" сигаретной контрабанды арестовали на 30 дней

17:53 05.11.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦех производства сигарет табачной фабрики
Цех производства сигарет табачной фабрики - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Молдове продолжается рассмотрение резонансного дела о крупной партии контрабандных сигарет.
КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Столичный суд сектора Чеканы отправил под арест сроком на 30 суток шестерых фигурантов дела о контрабанде сигарет.
В конце июля в Кагуле правоохранительные органы раскрыли криминальную группировку, которая специализировалась на контрабанде сигарет, сообщили в Таможенной службе Молдовы.
В ходе спецоперации был остановлен автобус с контрабандными сигаретами марки Ashima (179 коробок) без акцизных марок.
В грузовом отсеке обнаружили две надувные лодки, двигатели к ним и устройства для быстрого надувания лодок. Товары собирались перевезти в Румынию для сбыта.
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
Прокуроры задержали подозреваемых в причастности к контрабанде сигарет
2 ноября, 11:34
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