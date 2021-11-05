https://ru.sputnik.md/20211105/skolko-budet-stoit-gaz-dlya-zhiteley-moldovy--46183441.html
Сколько будет стоить газ для жителей Молдовы
Сколько будет стоить газ для жителей Молдовы
Цена на газ для бытовых потребителей пока неизвестна, многие с опаской ждут оглашения тарифа, а в сельской местности даже нервничают, поскольку обогревать дома... 05.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-05T11:30+0200
2021-11-05T11:30+0200
2021-11-05T11:51+0200
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молдова
цена
газ
вадим чебан
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Энергетический кризис в Молдове, к счастью, был преодолен. После длительных переговоров, которые вел представитель кабинета министров, виц-премьер Андрей Спыну с руководством "Газпрома" удалось продлить контракт на поставки газа в республику еще на пять лет.Россия даже предоставила значительную скидку, и теперь тысяча кубометров газа для Молдовы по закупочной цене составляет не 790 долларов, а 450.Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердит новые тарифы на газ для потребителей до 10 ноября. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайному положению. До 5 ноября "Молдовагаз" обязан направить запрос в НАРЭ с целью корректировки цен на поставку природного газа. Новые тарифы будут применяться с 1 ноября 2021 года.О том, какой может быть эта цена на газ для конечных потребителей? Не стало ли строительство газопровода Яссы-Унгены пустой тратой денег? Почему представители молдавского кабмина закупали газ по баснословным ценам у других стран и так долго не могли договоритсья с "Газпромом" - в интервью с главой предприятия "Молдовагаз" Вадимом Чебаном.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Андрей Петрик
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молдова, цена, газ, вадим чебан, видео
Сколько будет стоить газ для жителей Молдовы
11:30 05.11.2021 (обновлено: 11:51 05.11.2021)
Цена на газ для бытовых потребителей пока неизвестна, многие с опаской ждут оглашения тарифа, а в сельской местности даже нервничают, поскольку обогревать дома "голубым топливом" будет не по карману.
Энергетический кризис в Молдове, к счастью, был преодолен. После длительных переговоров, которые вел представитель кабинета министров, виц-премьер Андрей Спыну с руководством "Газпрома" удалось продлить контракт на поставки газа в республику еще на пять лет.
Россия даже предоставила значительную скидку, и теперь тысяча кубометров газа для Молдовы по закупочной цене составляет не 790 долларов, а 450.
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердит новые тарифы на газ для потребителей до 10 ноября. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайному положению. До 5 ноября "Молдовагаз" обязан направить запрос в НАРЭ с целью корректировки цен на поставку природного газа. Новые тарифы будут применяться с 1 ноября 2021 года.
О том, какой может быть эта цена на газ для конечных потребителей? Не стало ли строительство газопровода Яссы-Унгены пустой тратой денег? Почему представители молдавского кабмина закупали газ по баснословным ценам у других стран и так долго не могли договоритсья с "Газпромом" - в интервью с главой предприятия "Молдовагаз" Вадимом Чебаном.