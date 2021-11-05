https://ru.sputnik.md/20211105/starysh-vzglyad-iznutri-na-bolshinstvo-khoroshikh-lyudey-parlamenta-46164084.html

Старыш: взгляд изнутри на большинство "хороших людей" парламента

Старыш: взгляд изнутри на большинство "хороших людей" парламента

Депутат БКС поделился взглядом на качество парламентского большинства, и напомнил, что политика требует опыта жизни, выходящего за рамки школьной программы.

2021-11-05T09:00+0200

2021-11-05T09:00+0200

2021-11-05T09:00+0200

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Старыш: взгляд изнутри на большинство "хороших людей" парламента Старыш: взгляд изнутри на большинство "хороших людей" парламента

"Комфортное большинство" прозападной партии "Действие и солидарность" (PAS), которая на парламентских выборах 11 июля в Молдове получила 63 из 101 мандата, не устает внедрять новшества в жизнь граждан страны. Речь о разделении министерств, повышении пенсий, привлечении инвестиций и финансировании извне, преодолении пандемии, вакцинации, чистке государственных учреждений и реформе системы юстиции.Студия Sputnik Молдова попросила рассказать депутата фракции Блока коммунистов и социалистов (БКС) Константина Старыша, что, по его мнению, представляют из себя люди, ведущие борьбу с коррупцией и бедностью в Молдове.Старыш напомнил, что в партию "Действие и солидарность" (PAS) вошли представители неправительственного сектора, которые занимались там освоением грантов. Они также могли улучшать законодательство и выступать экспертами по ряду вопросов. Однако сегодня появляются мелкие законодательные инициативы, за которыми не видно перспектив.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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