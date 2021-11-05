https://ru.sputnik.md/20211105/starysh-vzglyad-iznutri-na-bolshinstvo-khoroshikh-lyudey-parlamenta-46164084.html
Старыш: взгляд изнутри на большинство "хороших людей" парламента
Старыш: взгляд изнутри на большинство "хороших людей" парламента
Депутат БКС поделился взглядом на качество парламентского большинства, и напомнил, что политика требует опыта жизни, выходящего за рамки школьной программы.
2021-11-05T09:00+0200
2021-11-05T09:00+0200
2021-11-05T09:00+0200
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Старыш: взгляд изнутри на большинство "хороших людей" парламента
Старыш: взгляд изнутри на большинство "хороших людей" парламента
"Комфортное большинство" прозападной партии "Действие и солидарность" (PAS), которая на парламентских выборах 11 июля в Молдове получила 63 из 101 мандата, не устает внедрять новшества в жизнь граждан страны. Речь о разделении министерств, повышении пенсий, привлечении инвестиций и финансировании извне, преодолении пандемии, вакцинации, чистке государственных учреждений и реформе системы юстиции.Студия Sputnik Молдова попросила рассказать депутата фракции Блока коммунистов и социалистов (БКС) Константина Старыша, что, по его мнению, представляют из себя люди, ведущие борьбу с коррупцией и бедностью в Молдове.Старыш напомнил, что в партию "Действие и солидарность" (PAS) вошли представители неправительственного сектора, которые занимались там освоением грантов. Они также могли улучшать законодательство и выступать экспертами по ряду вопросов. Однако сегодня появляются мелкие законодательные инициативы, за которыми не видно перспектив.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове
Старыш: взгляд изнутри на большинство "хороших людей" парламента
Депутат фракции Блока коммунистов и социалистов поделился взглядом на качество парламентского большинства и напомнил, что политика требует жизненного опыта, выходящего за рамки школьной программы.
"Комфортное большинство" прозападной партии "Действие и солидарность" (PAS), которая на парламентских выборах 11 июля в Молдове получила 63 из 101 мандата, не устает внедрять новшества в жизнь граждан страны. Речь о разделении министерств, повышении пенсий, привлечении инвестиций и финансировании извне, преодолении пандемии, вакцинации, чистке государственных учреждений и реформе системы юстиции.
Студия Sputnik Молдова
попросила рассказать депутата фракции Блока коммунистов и социалистов (БКС) Константина Старыша, что, по его мнению, представляют из себя люди, ведущие борьбу с коррупцией и бедностью в Молдове.
"Сегодня парламентское большинство в Молдове сосредоточено в руках одной политической силы, которая является беспрецедентно слабой по уровню компетенции. Эти люди, в основной массе, никогда нигде не работали и никем не руководили. Они управляли небольшими неправительственными организациями", - считает депутат.
Старыш напомнил, что в партию "Действие и солидарность" (PAS) вошли представители неправительственного сектора, которые занимались там освоением грантов. Они также могли улучшать законодательство и выступать экспертами по ряду вопросов. Однако сегодня появляются мелкие законодательные инициативы, за которыми не видно перспектив.
"Сегодня депутаты оппозиции и общество не понимают, куда эта власть их ведет. Я не против молодежи в парламенте, но в партии "Действие и солидарность" (PAS) уже пошли кандидаты из нижних слоев списка. Возможно, они хорошие ребята, но для того, чтобы заниматься политикой, нужен жизненный опыт, выходящий за рамки школьной программы", - заключил собеседник.