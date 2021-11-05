https://ru.sputnik.md/20211105/stratan-ekonomika-moldovy-nachala-vyzdoravlivat-46161906.html
Стратан: экономика Молдовы начала выздоравливать
Стратан: экономика Молдовы начала выздоравливать
Экономист привел свежие данные в экономике страны и предположил к концу года рост в сельском хозяйстве.
2021-11-05T08:00+0200
2021-11-05T08:00+0200
2021-11-05T08:00+0200
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Стратан: экономика Молдовы начинает выздоравливать
Стратан: экономика Молдовы начинает выздоравливать
Всемирный банк оценил экономический рост Республики Молдова. По сравнению с предыдущим прогнозом в 3,8%, текущие показатели составили 6,8% — это один из высочайших темпов экономического роста в регионе. Однако есть и другие страны, где наблюдают более стремительное экономическое развитие - Румыния – 7,3%, Албания – 7,2%. При этом оценка Белоруссии значительно ниже – 1,2%, Украины – 3,8%, России – 4,3%.С другой стороны, Всемирный банк дал неутешительный прогноз на 2022 год, в котором темпы экономического роста в Молдове замедлятся до 3,9%, а в 2023 году составят всего 4,4%.Если удастся сдержать распространение вируса, провести масштабные программы реформ действующей власти и установить стабильную систему налогового стимулирования экономики, которую поддерживают партнеры Молдовы по развитию, возможно, в среднесрочном плане рост продолжится.Сегодня специалисты наблюдают выздоровление экономики Молдовы, анализируя показатели первого полугодия 2021 года, и прогнозируют рекордный экономический рост в этом году, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Александр Стратан.Стратан особо отметил рост в экономике Молдовы, который регистрируют во всех секторах и отраслях, кроме сельского хозяйства, где, - из-за засухи прошлого года, - показатели первого полугодия этого года несколько просели."Несмотря на это, экономисты ожидают, что во втором полугодии 2021 года показатели в сельском хозяйстве Молдовы, во многом благодаря хорошему урожаю, улучшатся, перекрыв недостачи первой половины года. От сельского хозяйства ожидают рекордного роста в 30-35%", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, молдова, экономика
Стратан: экономика Молдовы начала выздоравливать
Эксперт привел свежие данные в экономике страны и предположил к концу года рекордный рост в сельском хозяйстве.
Всемирный банк оценил экономический рост Республики Молдова. По сравнению с предыдущим прогнозом в 3,8%, текущие показатели составили 6,8% — это один из высочайших темпов экономического роста в регионе. Однако есть и другие страны, где наблюдают более стремительное экономическое развитие - Румыния – 7,3%, Албания – 7,2%. При этом оценка Белоруссии значительно ниже – 1,2%, Украины – 3,8%, России – 4,3%.
С другой стороны, Всемирный банк дал неутешительный прогноз на 2022 год, в котором темпы экономического роста в Молдове замедлятся до 3,9%, а в 2023 году составят всего 4,4%.
Если удастся сдержать распространение вируса, провести масштабные программы реформ действующей власти и установить стабильную систему налогового стимулирования экономики, которую поддерживают партнеры Молдовы по развитию, возможно, в среднесрочном плане рост продолжится.
Сегодня специалисты наблюдают выздоровление экономики Молдовы, анализируя показатели первого полугодия 2021 года, и прогнозируют рекордный экономический рост в этом году, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
экономический эксперт Александр Стратан.
"Национальный институт экономических исследований прогнозирует рост до 9,2%. Такой показатель говорит о том, что экономически Молдова не только возместила потерянное в пандемийном кризисе 2020 года, но и за первое полугодие 2021 года вышла даже на больший уровень первого полугодия докризисного 2019 года", - привел свежие данные эксперт.
Стратан особо отметил рост в экономике Молдовы, который регистрируют во всех секторах и отраслях, кроме сельского хозяйства, где, - из-за засухи прошлого года, - показатели первого полугодия этого года несколько просели.
"Несмотря на это, экономисты ожидают, что во втором полугодии 2021 года показатели в сельском хозяйстве Молдовы, во многом благодаря хорошему урожаю, улучшатся, перекрыв недостачи первой половины года. От сельского хозяйства ожидают рекордного роста в 30-35%", - заключил собеседник.