https://ru.sputnik.md/20211105/tarifom-gaz-tsena-otoplenie-46203597.html

Эксперт: вслед за тарифом на газ цена на отопление может вырасти на 60%

Эксперт: вслед за тарифом на газ цена на отопление может вырасти на 60%

Из-за повышения цен на газ, тарифы на отопление могут вырасти на 60%, цены на хлеб и молоко на 25%.

2021-11-05T19:55+0200

2021-11-05T19:55+0200

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КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Вслед за ростом тарифов на газ, тариф на тепло вырастет по меньшей мере 60%, а цены на многие социально значимые продукты могут достигнуть роста до 25-30%. Об этом Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Серджиу Унгуряну.АО "Молдовагаз" направило в пятницу, 5 ноября, в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на повышение тарифов на газ. Средний тариф на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2021 году должен увеличится с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров. Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для бытовых потребителей) предлагается увеличить с 4298 леев до 10 260 леев за тысячу кубометров.Эксперт считает, что рост тарифа на газ приведет к среднему росту цен на товары от 15% до 22%."Есть области экономики, которые очень зависимы от энергетики и от газа в частности. Но есть и области, которые менее восприимчивы к изменениям цен на энергоносители. В среднем по республике доля стоимости энергоносителей в цене товаров колеблется от 15% до 22%", – рассказывает Унгуряну.Тарифы на отоплениеОднако, по словам специалиста, есть отрасли, которые очень зависят от топлива, такие как производство теплоэнергии."По отоплению, здесь самое большое влияние имеет стоимость газа, это 80%-85% стоимости гигакалории. Если стоимость газа повысится в два раза, то очень вероятно стоимость гигакалории повысится как минимум на 60%", – считает Унгуряну.Такое повышение станет ощутимым ударом для населения, уверен эксперт.По словам эксперта, НАРЭ может постараться растянуть повышение тарифа на два этапа, чтобы компенсировать негативный эффект для населения."Стоит ожидать повышения тарифа на теплоэнергию на 60% и более. Они могут растянуть процесс и повысить его на 30%, затем еще на 30%. Или не сразу одобрить повышение. У НАРЭ тоже есть своя политика", – говорит Унгуряну.Он считает, что к концу ноября и началу декабря население уже будет знать, каким будет новый тариф на тепло.Цены на товарыПредприятиям, считает Унгуряну, тоже придется несладко. По его словам, больше всего пострадают экономические агенты использующие в технологических процессах тепловую энергию."Это производство пищевых продуктов: молочные и мясные изделия, хлеб. Здесь тоже стоит ожидать подорожаний. Для разных производителей это будет по-разному. Если тариф на газ вырастет вдвое, то в среднем такая продукция вырастет в цене на 25-30%. Повышение затронет хлеб, молоко, мясные продукты, для производства которых используется большое количество тепловой энергии, чаще всего получаемой за счет газа", – рассказывает Унгуряну.Подорожают и другие продукты и услуги."Можно ждать подорожаний в области HoReCa, то есть в заведениях общепита. Также если подорожает газ, стоит ожидать повышения роста услуг такси. Большинство машин такси работает на сжиженном газе", – говорит эксперт.Унгуряну считает, что нынешнее повышение до 9-10 леев будет более болезненным чем рост тарифа в 2015 году, когда он достигал максимума в 7 с лишним леев."Тогда тариф вырос с шести до семи леев, а сейчас это будет подорожание в два раза, это будет ощутимо для каждого потребителя", – объясняет эксперт.

https://ru.sputnik.md/20211105/moldovagaz-tarif-gaz-46202046.html

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