Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211105/tarifom-gaz-tsena-otoplenie-46203597.html
Эксперт: вслед за тарифом на газ цена на отопление может вырасти на 60%
Эксперт: вслед за тарифом на газ цена на отопление может вырасти на 60%
Из-за повышения цен на газ, тарифы на отопление могут вырасти на 60%, цены на хлеб и молоко на 25%.
2021-11-05T19:55+0200
2021-11-05T20:13+0200
цены
тариф на газ
тариф на отопление
в молдове
молдова
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45567994_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_228421a798feefad0c65deb94cbff6e1.jpg
КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Вслед за ростом тарифов на газ, тариф на тепло вырастет по меньшей мере 60%, а цены на многие социально значимые продукты могут достигнуть роста до 25-30%. Об этом Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Серджиу Унгуряну.АО "Молдовагаз" направило в пятницу, 5 ноября, в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на повышение тарифов на газ. Средний тариф на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2021 году должен увеличится с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров. Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для бытовых потребителей) предлагается увеличить с 4298 леев до 10 260 леев за тысячу кубометров.Эксперт считает, что рост тарифа на газ приведет к среднему росту цен на товары от 15% до 22%."Есть области экономики, которые очень зависимы от энергетики и от газа в частности. Но есть и области, которые менее восприимчивы к изменениям цен на энергоносители. В среднем по республике доля стоимости энергоносителей в цене товаров колеблется от 15% до 22%", – рассказывает Унгуряну.Тарифы на отоплениеОднако, по словам специалиста, есть отрасли, которые очень зависят от топлива, такие как производство теплоэнергии."По отоплению, здесь самое большое влияние имеет стоимость газа, это 80%-85% стоимости гигакалории. Если стоимость газа повысится в два раза, то очень вероятно стоимость гигакалории повысится как минимум на 60%", – считает Унгуряну.Такое повышение станет ощутимым ударом для населения, уверен эксперт.По словам эксперта, НАРЭ может постараться растянуть повышение тарифа на два этапа, чтобы компенсировать негативный эффект для населения."Стоит ожидать повышения тарифа на теплоэнергию на 60% и более. Они могут растянуть процесс и повысить его на 30%, затем еще на 30%. Или не сразу одобрить повышение. У НАРЭ тоже есть своя политика", – говорит Унгуряну.Он считает, что к концу ноября и началу декабря население уже будет знать, каким будет новый тариф на тепло.Цены на товарыПредприятиям, считает Унгуряну, тоже придется несладко. По его словам, больше всего пострадают экономические агенты использующие в технологических процессах тепловую энергию."Это производство пищевых продуктов: молочные и мясные изделия, хлеб. Здесь тоже стоит ожидать подорожаний. Для разных производителей это будет по-разному. Если тариф на газ вырастет вдвое, то в среднем такая продукция вырастет в цене на 25-30%. Повышение затронет хлеб, молоко, мясные продукты, для производства которых используется большое количество тепловой энергии, чаще всего получаемой за счет газа", – рассказывает Унгуряну.Подорожают и другие продукты и услуги."Можно ждать подорожаний в области HoReCa, то есть в заведениях общепита. Также если подорожает газ, стоит ожидать повышения роста услуг такси. Большинство машин такси работает на сжиженном газе", – говорит эксперт.Унгуряну считает, что нынешнее повышение до 9-10 леев будет более болезненным чем рост тарифа в 2015 году, когда он достигал максимума в 7 с лишним леев."Тогда тариф вырос с шести до семи леев, а сейчас это будет подорожание в два раза, это будет ощутимо для каждого потребителя", – объясняет эксперт.
https://ru.sputnik.md/20211105/moldovagaz-tarif-gaz-46202046.html
https://ru.sputnik.md/20211103/tseny-gaz-moldova-46103121.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45567994_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1eca39906c29d5a9897e0e0b37354ead.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
цены, тариф на газ, тариф на отопление, в молдове, молдова

Эксперт: вслед за тарифом на газ цена на отопление может вырасти на 60%

19:55 05.11.2021 (обновлено: 20:13 05.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausГазовый счетчик
Газовый счетчик - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Экономический эксперт рассказал, как резкий рост тарифов скажется на ценах на тепло и на важнейшие товары и как повлияет на национальную экономику в целом.
КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Вслед за ростом тарифов на газ, тариф на тепло вырастет по меньшей мере 60%, а цены на многие социально значимые продукты могут достигнуть роста до 25-30%. Об этом Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Серджиу Унгуряну.
АО "Молдовагаз" направило в пятницу, 5 ноября, в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на повышение тарифов на газ. Средний тариф на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2021 году должен увеличится с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров. Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для бытовых потребителей) предлагается увеличить с 4298 леев до 10 260 леев за тысячу кубометров.
Эксперт считает, что рост тарифа на газ приведет к среднему росту цен на товары от 15% до 22%.
"Есть области экономики, которые очень зависимы от энергетики и от газа в частности. Но есть и области, которые менее восприимчивы к изменениям цен на энергоносители. В среднем по республике доля стоимости энергоносителей в цене товаров колеблется от 15% до 22%", – рассказывает Унгуряну.
Кастрюля на газовой плите - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
"Молдовагаз" просит НАРЭ увеличить тариф на газ более чем в два раза
18:34

Тарифы на отопление

Однако, по словам специалиста, есть отрасли, которые очень зависят от топлива, такие как производство теплоэнергии.
"По отоплению, здесь самое большое влияние имеет стоимость газа, это 80%-85% стоимости гигакалории. Если стоимость газа повысится в два раза, то очень вероятно стоимость гигакалории повысится как минимум на 60%", – считает Унгуряну.
Такое повышение станет ощутимым ударом для населения, уверен эксперт.

"Это будет очень трудно, особенно для социально уязвимых слоев населения. Думаю, нужно продумать государственные программы для социальной поддержки", – добавляет он.

По словам эксперта, НАРЭ может постараться растянуть повышение тарифа на два этапа, чтобы компенсировать негативный эффект для населения.
"Стоит ожидать повышения тарифа на теплоэнергию на 60% и более. Они могут растянуть процесс и повысить его на 30%, затем еще на 30%. Или не сразу одобрить повышение. У НАРЭ тоже есть своя политика", – говорит Унгуряну.
Он считает, что к концу ноября и началу декабря население уже будет знать, каким будет новый тариф на тепло.

"Есть все предпосылки, чтобы новый тариф на тепло был утвержден до 1 января. Тариф на газ будет повышен. Максимум в течение одного месяца после повышения тарифа на газ будет повышен и тариф на тепло", – прогнозирует специалист.

Цены на товары

Предприятиям, считает Унгуряну, тоже придется несладко. По его словам, больше всего пострадают экономические агенты использующие в технологических процессах тепловую энергию.
"Это производство пищевых продуктов: молочные и мясные изделия, хлеб. Здесь тоже стоит ожидать подорожаний. Для разных производителей это будет по-разному. Если тариф на газ вырастет вдвое, то в среднем такая продукция вырастет в цене на 25-30%. Повышение затронет хлеб, молоко, мясные продукты, для производства которых используется большое количество тепловой энергии, чаще всего получаемой за счет газа", – рассказывает Унгуряну.
Цены на газ и почему Молдова оказалась в экономической яме - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
Радио
Цены на газ, и почему Молдова оказалась в "экономической яме"
3 ноября, 08:30
Подорожают и другие продукты и услуги.
"Можно ждать подорожаний в области HoReCa, то есть в заведениях общепита. Также если подорожает газ, стоит ожидать повышения роста услуг такси. Большинство машин такси работает на сжиженном газе", – говорит эксперт.
Унгуряну считает, что нынешнее повышение до 9-10 леев будет более болезненным чем рост тарифа в 2015 году, когда он достигал максимума в 7 с лишним леев.
"Тогда тариф вырос с шести до семи леев, а сейчас это будет подорожание в два раза, это будет ощутимо для каждого потребителя", – объясняет эксперт.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:20Партия коммунистов в ближайшие дни может сменить лидера
20:36Врачи во Вьетнаме по ошибке вакцинировали 18 младенцев против COVID
19:55Эксперт: вслед за тарифом на газ цена на отопление может вырасти на 60%
19:27Меркель: отношения Германии с Россией всегда были особенными
18:52Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:34"Молдовагаз" просит НАРЭ увеличить тариф на газ более чем в два раза
18:21В Италии назвали условия для получения привитыми "Спутником V" ковид-сертификата
17:53"Королей" сигаретной контрабанды арестовали на 30 дней
17:32Экс-вице-премьер Ольга Чеботарь раскритиковала Кульминского
16:59Ужасающие детали двойного убийства в Фалештском районе сообщила полиция
16:30Гаврилица подписала заявление об отставке Кульминского с поста вице-премьера
15:56Молдова простилась с художницей Валентиной Русу-Чобану
15:32КНР призвала США прекратить политические манипуляции вокруг происхождения COVID
15:00Закон о продлении ковид-сертификатов до 31 июля утвержден во Франции
14:30Топливо продолжает дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
14:02Птичий грипп распространяется во Франции, в стране усилены меры безопасности
13:28Власти Кишинева компенсируют стоимость сгоревших квартир на улице Пеливана
13:00Чуря: Кульминский не вписался в правительственную команду
12:32Депутат PAS сообщил о скорой отставке руководства НАРЭ
12:02В госдепе США потеряли подаренную Помпео бутылку виски за 6 тысяч долларов