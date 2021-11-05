https://ru.sputnik.md/20211105/toplivo-prodolzhaet-deshevet-nare-opublikovalo-maksimalnye-tseny-46192268.html

Топливо продолжает дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены

Топливо продолжает дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены

НАРЭ опубликовало максимальные цены на 95-й бензин и дизельное топливо, которые вступают в силу с 6 ноября

2021-11-05T14:30+0200

2021-11-05T14:30+0200

2021-11-05T14:30+0200

экономика

цены

топливо

молдова

спад

в молдове

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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо, действительные с 6 ноября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на один бан и достигнет 21,85 лея.Цена на дизтопливо упадет на один бан и составит 18,63 лея за литр.На протяжении нескольких месяцев горючее дорожало.С этой недели начался медленный спад. Сначала вниз поползли цены на дизтопливо, а 4 ноября было зарегистрировано первое снижение цены на 95-й бензин.В НАРЭ подорожание объясняли тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении, опубликованном ранее на сайте агентства.В то же время в НАРЭ отмечали недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

цены, топливо, молдова, спад, в молдове