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Топливо продолжает дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Топливо продолжает дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
НАРЭ опубликовало максимальные цены на 95-й бензин и дизельное топливо, которые вступают в силу с 6 ноября
2021-11-05T14:30+0200
2021-11-05T14:30+0200
экономика
цены
топливо
молдова
спад
в молдове
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо, действительные с 6 ноября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на один бан и достигнет 21,85 лея.Цена на дизтопливо упадет на один бан и составит 18,63 лея за литр.На протяжении нескольких месяцев горючее дорожало.С этой недели начался медленный спад. Сначала вниз поползли цены на дизтопливо, а 4 ноября было зарегистрировано первое снижение цены на 95-й бензин.В НАРЭ подорожание объясняли тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении, опубликованном ранее на сайте агентства.В то же время в НАРЭ отмечали недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
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цены, топливо, молдова, спад, в молдове

Топливо продолжает дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены

14:30 05.11.2021
© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на субботу.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо, действительные с 6 ноября.
Так, цена на 95-й бензин поднимется на один бан и достигнет 21,85 лея.
Цена на дизтопливо упадет на один бан и составит 18,63 лея за литр.
На протяжении нескольких месяцев горючее дорожало.
С этой недели начался медленный спад. Сначала вниз поползли цены на дизтопливо, а 4 ноября было зарегистрировано первое снижение цены на 95-й бензин.
В НАРЭ подорожание объясняли тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты.
"В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении, опубликованном ранее на сайте агентства.
В то же время в НАРЭ отмечали недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
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