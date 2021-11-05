https://ru.sputnik.md/20211105/tseremoniya-proschaniya-s-valentinoy-rusu-chobanu-v-kishineve---live-translyatsiya-46171259.html
Церемония прощания с Валентиной Русу-Чобану в Кишиневе – видео
Церемония прощания с Валентиной Русу-Чобану в Кишиневе – видео
Молдова провожает в последний путь известную художницу Валентину Русу-Чобану - видео
2021-11-05T09:31+0200
2021-11-05T09:31+0200
2021-11-05T10:21+0200
видео
в молдове
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национальный траур
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Гроб с телом художницы вечером 2 ноября находился в церкви Святой Феодоры Сихлской, чтобы все, кто знал Валентину Русу-Чобану, могли проститься с ней.Траурная процессия отправится в 10:00 к памятнику Штефану чел Маре в центре кишинева, а затем - на Центральное кладбище, к месту погребения.Молдавская художница Валентина Русу-Чобану ушла из жизни 1 ноября на 102-м году жизни. Первые работы художницы увидели свет в 50-е годы - "Девушка в окне", "На маскараде", "Молодость", "Жок. Приглашение к танцу". Валентина Русу-Чобану является автором декораций к спектаклю "Раду Штефан. Первый и последний" по пьесе Аурелиу Бусуйока в театре "Лучафэрул" в Кишиневе и к спектаклю "Птицы нашей молодости" по одноименному произведению Иона Друцэ, сыгранному в Малом театре в Москве.Является Лауреатом Государственной премии МССР (1974), Заслуженным деятелем искусств МССР (1980), Народной артисткой (1985). В 1996 году награждена орденом „Ordinul Republicii”, а в 1998 году за свою деятельность удостоена Премии Союза художников. В 2009 году ей вручена Медаль „Dimitrie Cantemir” Академии наук Молдовы, а в 2010 году – присвоено звание Почетного гражданина Кишинэу.Согласно указу, подписанному президентом Молдовы Майей Санду, 5 ноября в стране объявлен национальный траур "в знак памяти о выдающейся художнице Валентине Русу-Чобану, которая продвигала национальные и общечеловеческие культурные ценности".Согласно указу, во всех населенных пунктах республики будут приспущены государственные флаги, а в 12.00 память художницы Валентины Русу-Чобану почтят минутой молчания.Государственным органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано 5 ноября 2021 года отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий, а редакциям газет, радио- и телеканалов при выпуске своих изданий и программ учесть специфику дня.
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в молдове, молдова, национальный траур, видео
Церемония прощания с Валентиной Русу-Чобану в Кишиневе – видео
09:31 05.11.2021 (обновлено: 10:21 05.11.2021)
Молдова 5 ноября проводила в последний путь известную художницу Валентину Русу-Чобану.
Гроб с телом художницы вечером 2 ноября находился в церкви Святой Феодоры Сихлской, чтобы все, кто знал Валентину Русу-Чобану, могли проститься с ней.
Траурная процессия отправится в 10:00 к памятнику Штефану чел Маре в центре кишинева, а затем - на Центральное кладбище, к месту погребения.
Молдавская художница Валентина Русу-Чобану ушла из жизни 1 ноября на 102-м году жизни.
Первые работы художницы увидели свет в 50-е годы - "Девушка в окне", "На маскараде", "Молодость", "Жок. Приглашение к танцу".
Валентина Русу-Чобану является автором декораций к спектаклю "Раду Штефан. Первый и последний" по пьесе Аурелиу Бусуйока в театре "Лучафэрул" в Кишиневе и к спектаклю "Птицы нашей молодости" по одноименному произведению Иона Друцэ, сыгранному в Малом театре в Москве.
Является Лауреатом Государственной премии МССР (1974), Заслуженным деятелем искусств МССР (1980), Народной артисткой (1985). В 1996 году награждена орденом „Ordinul Republicii”, а в 1998 году за свою деятельность удостоена Премии Союза художников. В 2009 году ей вручена Медаль „Dimitrie Cantemir” Академии наук Молдовы, а в 2010 году – присвоено звание Почетного гражданина Кишинэу.
Согласно указу, подписанному президентом Молдовы Майей Санду, 5 ноября в стране объявлен национальный траур "в знак памяти о выдающейся художнице Валентине Русу-Чобану, которая продвигала национальные и общечеловеческие культурные ценности".
Согласно указу, во всех населенных пунктах республики будут приспущены государственные флаги, а в 12.00 память художницы Валентины Русу-Чобану почтят минутой молчания.
Государственным органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано 5 ноября 2021 года отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий, а редакциям газет, радио- и телеканалов при выпуске своих изданий и программ учесть специфику дня.