https://ru.sputnik.md/20211105/tseremoniya-proschaniya-s-valentinoy-rusu-chobanu-v-kishineve---live-translyatsiya-46171259.html

Церемония прощания с Валентиной Русу-Чобану в Кишиневе – видео

Церемония прощания с Валентиной Русу-Чобану в Кишиневе – видео

Молдова провожает в последний путь известную художницу Валентину Русу-Чобану - видео

2021-11-05T09:31+0200

2021-11-05T09:31+0200

2021-11-05T10:21+0200

видео

в молдове

молдова

национальный траур

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Гроб с телом художницы вечером 2 ноября находился в церкви Святой Феодоры Сихлской, чтобы все, кто знал Валентину Русу-Чобану, могли проститься с ней.Траурная процессия отправится в 10:00 к памятнику Штефану чел Маре в центре кишинева, а затем - на Центральное кладбище, к месту погребения.Молдавская художница Валентина Русу-Чобану ушла из жизни 1 ноября на 102-м году жизни. Первые работы художницы увидели свет в 50-е годы - "Девушка в окне", "На маскараде", "Молодость", "Жок. Приглашение к танцу". Валентина Русу-Чобану является автором декораций к спектаклю "Раду Штефан. Первый и последний" по пьесе Аурелиу Бусуйока в театре "Лучафэрул" в Кишиневе и к спектаклю "Птицы нашей молодости" по одноименному произведению Иона Друцэ, сыгранному в Малом театре в Москве.Является Лауреатом Государственной премии МССР (1974), Заслуженным деятелем искусств МССР (1980), Народной артисткой (1985). В 1996 году награждена орденом „Ordinul Republicii”, а в 1998 году за свою деятельность удостоена Премии Союза художников. В 2009 году ей вручена Медаль „Dimitrie Cantemir” Академии наук Молдовы, а в 2010 году – присвоено звание Почетного гражданина Кишинэу.Согласно указу, подписанному президентом Молдовы Майей Санду, 5 ноября в стране объявлен национальный траур "в знак памяти о выдающейся художнице Валентине Русу-Чобану, которая продвигала национальные и общечеловеческие культурные ценности".Согласно указу, во всех населенных пунктах республики будут приспущены государственные флаги, а в 12.00 память художницы Валентины Русу-Чобану почтят минутой молчания.Государственным органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано 5 ноября 2021 года отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий, а редакциям газет, радио- и телеканалов при выпуске своих изданий и программ учесть специфику дня.

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