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В Молдове 5 ноября объявлен днем национального траура
В Молдове 5 ноября объявлен днем национального траура
Траур будет объявлен, как дань памяти и уважения ушедшей из жизни художницы Валентины Русу-Чобану.
2021-11-05T07:30+0200
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в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду объявила 5 ноября днем национального траура. Соответствующий указ Санду подписала в среду.Траур объявлен в связи с тем, что в этот день в республике в последний путь проводят известную художницу Валентину Русу-Чобану.Траурная процессия отправится в 10.00 к памятнику Штефану Великому и Святому, а затем на Центральное "Армянское" кладбище .Согласно указу, в пятницу, 5 ноября, во всех населенных пунктах республики будут приспущены государственные флаги, а в 12.00 память художницы Валентины Русу-Чобану будет почтена минутой молчания.Церемонию похорон будет транслировать в прямом эфире Общественная национальная телерадиоорганизация "Телерадио-Молдова".Государственным органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано 5 ноября 2021 года отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий, а редакциям газет, радио- и телеканалов при выпуске своих изданий и программ учесть специфику дня.
https://ru.sputnik.md/20211103/sandu-privetstvovala-podpisanie-moldovoy-deklaratsii-po-lesam-46120188.html
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траур, в молдове, молдова, национальный траур

В Молдове 5 ноября объявлен днем национального траура

07:30 05.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausПриспущенный флаг Молдовы
Приспущенный флаг Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Молдова отдаст дань памяти и уважения ушедшей из жизни художнице Валентине Русу-Чобану.
КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду объявила 5 ноября днем национального траура. Соответствующий указ Санду подписала в среду.
Траур объявлен в связи с тем, что в этот день в республике в последний путь проводят известную художницу Валентину Русу-Чобану.
Траурная процессия отправится в 10.00 к памятнику Штефану Великому и Святому, а затем на Центральное "Армянское" кладбище .
"Национальный траур объявлен в знак памяти о выдающейся художнице Валентине Русу-Чобану, которая продвигала национальные и общечеловеческие культурные ценности", - говорится в сообщении пресс-службы администрации президента.
Согласно указу, в пятницу, 5 ноября, во всех населенных пунктах республики будут приспущены государственные флаги, а в 12.00 память художницы Валентины Русу-Чобану будет почтена минутой молчания.
Церемонию похорон будет транслировать в прямом эфире Общественная национальная телерадиоорганизация "Телерадио-Молдова".
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Государственным органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано 5 ноября 2021 года отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий, а редакциям газет, радио- и телеканалов при выпуске своих изданий и программ учесть специфику дня.
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