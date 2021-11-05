https://ru.sputnik.md/20211105/v-moldove-5-noyabrya-obyavlen-dnem-natsionalnogo-traura-46177594.html

В Молдове 5 ноября объявлен днем национального траура

В Молдове 5 ноября объявлен днем национального траура

Траур будет объявлен, как дань памяти и уважения ушедшей из жизни художницы Валентины Русу-Чобану.

2021-11-05T07:30+0200

2021-11-05T07:30+0200

2021-11-05T07:30+0200

траур

в молдове

молдова

национальный траур

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/0f/33985155_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c491a015a860ec623221a75f22397abf.jpg

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду объявила 5 ноября днем национального траура. Соответствующий указ Санду подписала в среду.Траур объявлен в связи с тем, что в этот день в республике в последний путь проводят известную художницу Валентину Русу-Чобану.Траурная процессия отправится в 10.00 к памятнику Штефану Великому и Святому, а затем на Центральное "Армянское" кладбище .Согласно указу, в пятницу, 5 ноября, во всех населенных пунктах республики будут приспущены государственные флаги, а в 12.00 память художницы Валентины Русу-Чобану будет почтена минутой молчания.Церемонию похорон будет транслировать в прямом эфире Общественная национальная телерадиоорганизация "Телерадио-Молдова".Государственным органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано 5 ноября 2021 года отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий, а редакциям газет, радио- и телеканалов при выпуске своих изданий и программ учесть специфику дня.

https://ru.sputnik.md/20211103/sandu-privetstvovala-podpisanie-moldovoy-deklaratsii-po-lesam-46120188.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

траур, в молдове, молдова, национальный траур