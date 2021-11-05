https://ru.sputnik.md/20211105/vadim-cheban-o-tom-kakoy-tarif-moldovagaz-zatreboval-46185499.html
Вадим Чебан - о том, какой тариф "Молдовагаз" затребует у НАРЭ
Вадим Чебан - о том, какой тариф "Молдовагаз" затребует у НАРЭ
Глава АО "Молдовагаз" в радиостудии Sputnik Молдова рассказал, какую сумму в виде тарифа на газ поставщик затребует у НАРЭ.
2021-11-05T11:19+0200
2021-11-05T11:19+0200
2021-11-05T11:30+0200
экономика
в молдове
молдовагаз
газ
вадим чебан
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КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что компания запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) повышение тарифа на газ для потребителей, заявления прозвучали в радиостудии Sputnik Молдова.Это произошло после того, как неделю назад газовый контракт Молдовы с "Газпромом" был продлен на пять лет, а закупочная цена за тысячу кубометров газа в ноябре составила 450 долларов. Глава "Молдовагаза" уточнил, на сколько именно предприятие попросило у НАРЭ повысить тариф.Глава "Молдовагаза" также заявил: хотя закупочная цена на газ может меняться ежемесячно, тариф может сохраняться в течение длительного периода.В настоящее время тариф на кубометр потребляемого газа для потребителей составляет 4 лея 30 банов, с учетом НДС.
https://ru.sputnik.md/20211102/ekspert-tarif-gaz-moldova-nizkii-evropa-46112869.html
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Анна Юрий
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в молдове, молдовагаз, газ, вадим чебан
Вадим Чебан - о том, какой тариф "Молдовагаз" затребует у НАРЭ
11:19 05.11.2021 (обновлено: 11:30 05.11.2021)
Председатель правления АО "Молдовагаз" в радиостудии Sputnik Молдова рассказал, какую сумму в виде тарифа на газ поставщик затребует у НАРЭ.
КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik.
Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что компания запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) повышение тарифа на газ для потребителей, заявления прозвучали в радиостудии Sputnik Молдова
.
Это произошло после того, как неделю назад газовый контракт Молдовы с "Газпромом" был продлен на пять лет, а закупочная цена за тысячу кубометров газа в ноябре составила 450 долларов. Глава "Молдовагаза" уточнил, на сколько именно предприятие попросило у НАРЭ повысить тариф.
"Это не большой секрет. Примерно те цифры, которые фигурировали в СМИ: 9-10 леев для разных категорий потребителей. Конкретная цифра будет объявлена во второй половине дня ", - сказал Вадим Чебан.
Глава "Молдовагаза" также заявил: хотя закупочная цена на газ может меняться ежемесячно, тариф может сохраняться в течение длительного периода.
"Наша идея состоит в том, что стабильность должна сохраняться в течение более длительного периода времени - например, одного года", - сказал Чебан.
В настоящее время тариф на кубометр потребляемого газа для потребителей составляет 4 лея 30 банов, с учетом НДС.