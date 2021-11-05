https://ru.sputnik.md/20211105/vadim-cheban-o-tom-kakoy-tarif-moldovagaz-zatreboval-46185499.html

Вадим Чебан - о том, какой тариф "Молдовагаз" затребует у НАРЭ

Вадим Чебан - о том, какой тариф "Молдовагаз" затребует у НАРЭ

Глава АО "Молдовагаз" в радиостудии Sputnik Молдова рассказал, какую сумму в виде тарифа на газ поставщик затребует у НАРЭ.

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экономика

в молдове

молдовагаз

газ

вадим чебан

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КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что компания запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) повышение тарифа на газ для потребителей, заявления прозвучали в радиостудии Sputnik Молдова.Это произошло после того, как неделю назад газовый контракт Молдовы с "Газпромом" был продлен на пять лет, а закупочная цена за тысячу кубометров газа в ноябре составила 450 долларов. Глава "Молдовагаза" уточнил, на сколько именно предприятие попросило у НАРЭ повысить тариф.Глава "Молдовагаза" также заявил: хотя закупочная цена на газ может меняться ежемесячно, тариф может сохраняться в течение длительного периода.В настоящее время тариф на кубометр потребляемого газа для потребителей составляет 4 лея 30 банов, с учетом НДС.

https://ru.sputnik.md/20211102/ekspert-tarif-gaz-moldova-nizkii-evropa-46112869.html

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Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

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в молдове, молдовагаз, газ, вадим чебан