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Врачи во Вьетнаме по ошибке вакцинировали 18 младенцев против COVID
Врачи во Вьетнаме по ошибке вакцинировали 18 младенцев против COVID
В результате врачебной ошибки 18 детей в возрасте от двух до шести месяцев были инфицированы против коронавируса. 05.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-05T20:36+0200
2021-11-05T20:58+0200
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В одном из медицинских пунктов Ханоя, столицы Вьетнама, 18 младенцам в возрасте двух-шести месяцев ошибочно ввели вакцину от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вьетнамское издание Vietnam News.На данный момент медицинские регуляторы нескольких стран официально одобрили применение детской вакцины Pfizer для возрастной группы от 5 до 11 лет.Сообщается, что дети должны были пройти вакцинацию пятикомпонентным препаратом против инфекционных заболеваний. Вместо него младенцы были привиты детским вариантом вакцины Pfizer.О факте ошибочной вакцинации сообщили департаменту здравоохранения столицы, после чего детей перевели в больницу на обследование и для прохождения лечения.Специалисты Национальной детской больницы в Ханое, куда были помещены младенцы, сообщили, что состояние детей стабильное. У некоторые из них были зафиксированы легкие побочные явления, такие как повышение температуры и покраснение и припухлость в месте укола.Министерство здравоохранения Вьетнама призвало определить и строго наказать виновных в проведении ошибочной вакцинации, а также усилить надзор для предотвращения подобных случаев в будущем.
https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html
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в мире, вьетнам

Врачи во Вьетнаме по ошибке вакцинировали 18 младенцев против COVID

20:36 05.11.2021 (обновлено: 20:58 05.11.2021)
© REUTERS / THILO SCHMUELGENШприц с дозой вакцины от коронавируса
Шприц с дозой вакцины от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
В результате врачебной ошибки 18 детей в возрасте от двух до шести месяцев были инфицированы против коронавируса.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В одном из медицинских пунктов Ханоя, столицы Вьетнама, 18 младенцам в возрасте двух-шести месяцев ошибочно ввели вакцину от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вьетнамское издание Vietnam News.
На данный момент медицинские регуляторы нескольких стран официально одобрили применение детской вакцины Pfizer для возрастной группы от 5 до 11 лет.

Сообщается, что дети должны были пройти вакцинацию пятикомпонентным препаратом против инфекционных заболеваний. Вместо него младенцы были привиты детским вариантом вакцины Pfizer.
О факте ошибочной вакцинации сообщили департаменту здравоохранения столицы, после чего детей перевели в больницу на обследование и для прохождения лечения.

Специалисты Национальной детской больницы в Ханое, куда были помещены младенцы, сообщили, что состояние детей стабильное. У некоторые из них были зафиксированы легкие побочные явления, такие как повышение температуры и покраснение и припухлость в месте укола.

Министерство здравоохранения Вьетнама призвало определить и строго наказать виновных в проведении ошибочной вакцинации, а также усилить надзор для предотвращения подобных случаев в будущем.
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