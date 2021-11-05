https://ru.sputnik.md/20211105/vlad-kulminskiy-pokinul-post-vitse-premera-po-reintegratsii-moldovy-46182856.html

Влад Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы

Влад Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы

В правительстве назали причину, по которой Влад Кульминский решил оставить пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы. 05.11.2021, Sputnik Молдова

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политика

в молдове

влад кульминский

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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Влад Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы, эту информацию корреспонденту Sputnik подтвердили в пятницу в правительстве Молдовы."Да, он подал в отставку по личным причинам", – уточнили в службе по связям с общественностью и протоколу правительства.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.В четверг он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.

https://ru.sputnik.md/20211020/spynu-otpravitsya-moskvu-vmeste-kulminskim-45738498.html

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в молдове, влад кульминский