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https://ru.sputnik.md/20211105/vlad-kulminskiy-pokinul-post-vitse-premera-po-reintegratsii-moldovy-46182856.html
Влад Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы
Влад Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы
В правительстве назали причину, по которой Влад Кульминский решил оставить пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы. 05.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-05T10:03+0200
2021-11-05T11:12+0200
политика
в молдове
влад кульминский
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Влад Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы, эту информацию корреспонденту Sputnik подтвердили в пятницу в правительстве Молдовы."Да, он подал в отставку по личным причинам", – уточнили в службе по связям с общественностью и протоколу правительства.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.В четверг он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20211020/spynu-otpravitsya-moskvu-vmeste-kulminskim-45738498.html
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Ирина Каруш
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в молдове, влад кульминский

Влад Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы

10:03 05.11.2021 (обновлено: 11:12 05.11.2021)
© Photo : Miroslav RotariПремьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
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В правительстве назали причину, по которой Влад Кульминский решил оставить пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Влад Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы, эту информацию корреспонденту Sputnik подтвердили в пятницу в правительстве Молдовы.
"Да, он подал в отставку по личным причинам", – уточнили в службе по связям с общественностью и протоколу правительства.
На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.
В четверг он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.
До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
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Спыну отправится в Москву вместе с Кульминским обсуждать поставки газа
20 октября, 16:44
В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.
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