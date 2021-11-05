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Власти Кишинева компенсируют стоимость сгоревших квартир на улице Пеливана
Власти Кишинева компенсируют стоимость сгоревших квартир на улице Пеливана
В четверг муниципальные власти Кишинева выделили деньги из Резервного фонда столицы для компенсации стоимости квартир, сгоревших в результате пожара 23 октября.
2021-11-05T13:28+0200
2021-11-05T13:52+0200
мансарда
пожар
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Муниципальный совет Кишинева принял решение компенсировать за счет средств резервного фонда мэрии стоимость сгоревших квартир во время пожара на улице Пеливана, 17/3. Тем же решением мэрия выделила деньги для устранения последствий трагедии.Местные выборные должностные лица согласились выделить 9000 леев за квадратный метр жилья при условии, что все жильцы примут эту помощь. Общая сумма компенсации пострадавшим гражданам составляет 4,4 миллиона леев.Такая стоимость применялась по просьбе населения, так как у большинства владельцев квартир, уничтоженных в результате пожара, указанные в имущественных документах суммы меньше реальной стоимости строений.Общая площадь сгоревших квартир составила 448 квадратных метров.Муниципалитет также открыл банковские счета для накопления пожертвований семьям, оставшимся без жилья и без имущества в результате пожара на мансарде дома на улице Пеливана.Городские власти также выделят пострадавшим единовременную материальную помощь в размере 50 тысяч леев для покупки мебели и личных вещей, уничтоженных пожаром.Огонь в многоэтажке, расположенной на улице И. Пеливана, 17/3, вспыхнул 23 октября днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, затем пожар распространился по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.Окончательную версию причин пожара специалисты назовут после завершения расследования.
https://ru.sputnik.md/20211024/spetsialisty-proveryayut-tri-versii-prichin-pozhara-v-mansarde-v-kishineve-45849261.html
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Евгений Чебан
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мансарда, пожар, в молдове, молдова

Власти Кишинева компенсируют стоимость сгоревших квартир на улице Пеливана

13:28 05.11.2021 (обновлено: 13:52 05.11.2021)
© Sputnik / Evghenii PanasencoПожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3
Пожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3 - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В четверг муниципальные власти Кишинева выделили деньги из резервного фонда столицы для компенсации стоимости квартир, уничтоженных пожаром 23 октября.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Муниципальный совет Кишинева принял решение компенсировать за счет средств резервного фонда мэрии стоимость сгоревших квартир во время пожара на улице Пеливана, 17/3. Тем же решением мэрия выделила деньги для устранения последствий трагедии.
Местные выборные должностные лица согласились выделить 9000 леев за квадратный метр жилья при условии, что все жильцы примут эту помощь. Общая сумма компенсации пострадавшим гражданам составляет 4,4 миллиона леев.
Такая стоимость применялась по просьбе населения, так как у большинства владельцев квартир, уничтоженных в результате пожара, указанные в имущественных документах суммы меньше реальной стоимости строений.
Общая площадь сгоревших квартир составила 448 квадратных метров.
Муниципалитет также открыл банковские счета для накопления пожертвований семьям, оставшимся без жилья и без имущества в результате пожара на мансарде дома на улице Пеливана.
Мансарда загорелась в доме на ул. Ион Пеливан, 17/3 - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
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Городские власти также выделят пострадавшим единовременную материальную помощь в размере 50 тысяч леев для покупки мебели и личных вещей, уничтоженных пожаром.
Огонь в многоэтажке, расположенной на улице И. Пеливана, 17/3, вспыхнул 23 октября днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, затем пожар распространился по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.
Окончательную версию причин пожара специалисты назовут после завершения расследования.
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