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Партия коммунистов в ближайшие дни может сменить лидера
Партия коммунистов в ближайшие дни может сменить лидера
В ближайшее воскресенье Партия коммунистов может сменить председателя.
2021-11-05T21:20+0200
2021-11-05T21:42+0200
владимир воронин
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политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В воскресенье, 7 ноября, состоится съезд Партии коммунистов Республики Молдова, на котором, как ожидается, будет избран новый глава партии. О своем намерении уйти с поста председателя ПКРМ в 2021 году неоднократно заявлял ее бессменный руководитель Владимир Воронин.Так, в сентябре 2021 года, в эфире радиостудии Sputnik Молдова он заявил, что не собирается претендовать на пост главы ПКРМ.Экс-президент отметил, что не собирается уходить на пенсию и перестать заниматься делами партии.Воронин также отказался назвать кандидатов на пост будущего председателя партии.Съезд ПКРМ пройдет 7 ноября во Дворце республики.
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Евгений Чебан
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владимир воронин, пкрм, в молдове, молдова

Партия коммунистов в ближайшие дни может сменить лидера

21:20 05.11.2021 (обновлено: 21:42 05.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВладимир Воронин
Владимир Воронин - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В ближайшее воскресенье Партия коммунистов Республики Молдова может сменить председателя.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В воскресенье, 7 ноября, состоится съезд Партии коммунистов Республики Молдова, на котором, как ожидается, будет избран новый глава партии. О своем намерении уйти с поста председателя ПКРМ в 2021 году неоднократно заявлял ее бессменный руководитель Владимир Воронин.
Так, в сентябре 2021 года, в эфире радиостудии Sputnik Молдова он заявил, что не собирается претендовать на пост главы ПКРМ.

“30 лет быть во главе партии с момента ее создания – это большая нагрузка. С 1998 года мы стали парламентской партией. Потом были у власти, дважды я занимал президентский пост. Все это в сумме я предъявлю для убеждения делегатов съезда, что пора мне дать почетную какую-то отставку”, – заявил Воронин.

Экс-президент отметил, что не собирается уходить на пенсию и перестать заниматься делами партии.
Воронин также отказался назвать кандидатов на пост будущего председателя партии.
Съезд ПКРМ пройдет 7 ноября во Дворце республики.
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