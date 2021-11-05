https://ru.sputnik.md/20211105/voronin-partiya-kommunistov-lider-46205396.html
Партия коммунистов в ближайшие дни может сменить лидера
Партия коммунистов в ближайшие дни может сменить лидера
В ближайшее воскресенье Партия коммунистов может сменить председателя.
2021-11-05T21:20+0200
2021-11-05T21:20+0200
2021-11-05T21:42+0200
владимир воронин
пкрм
политика
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В воскресенье, 7 ноября, состоится съезд Партии коммунистов Республики Молдова, на котором, как ожидается, будет избран новый глава партии. О своем намерении уйти с поста председателя ПКРМ в 2021 году неоднократно заявлял ее бессменный руководитель Владимир Воронин.Так, в сентябре 2021 года, в эфире радиостудии Sputnik Молдова он заявил, что не собирается претендовать на пост главы ПКРМ.Экс-президент отметил, что не собирается уходить на пенсию и перестать заниматься делами партии.Воронин также отказался назвать кандидатов на пост будущего председателя партии.Съезд ПКРМ пройдет 7 ноября во Дворце республики.
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
владимир воронин, пкрм, в молдове, молдова
Партия коммунистов в ближайшие дни может сменить лидера
21:20 05.11.2021 (обновлено: 21:42 05.11.2021)
В ближайшее воскресенье Партия коммунистов Республики Молдова может сменить председателя.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В воскресенье, 7 ноября, состоится съезд Партии коммунистов Республики Молдова, на котором, как ожидается, будет избран новый глава партии. О своем намерении уйти с поста председателя ПКРМ в 2021 году неоднократно заявлял ее бессменный руководитель Владимир Воронин.
Так, в сентябре 2021 года, в эфире радиостудии Sputnik Молдова он заявил, что не собирается претендовать на пост главы ПКРМ.
“30 лет быть во главе партии с момента ее создания – это большая нагрузка. С 1998 года мы стали парламентской партией. Потом были у власти, дважды я занимал президентский пост. Все это в сумме я предъявлю для убеждения делегатов съезда, что пора мне дать почетную какую-то отставку”, – заявил Воронин.
Экс-президент отметил, что не собирается уходить на пенсию и перестать заниматься делами партии.
Воронин также отказался назвать кандидатов на пост будущего председателя партии.
Съезд ПКРМ пройдет 7 ноября во Дворце республики.