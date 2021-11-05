https://ru.sputnik.md/20211105/voronin-partiya-kommunistov-lider-46205396.html

Партия коммунистов в ближайшие дни может сменить лидера

Партия коммунистов в ближайшие дни может сменить лидера

В ближайшее воскресенье Партия коммунистов может сменить председателя.

2021-11-05T21:20+0200

2021-11-05T21:20+0200

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владимир воронин

пкрм

политика

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В воскресенье, 7 ноября, состоится съезд Партии коммунистов Республики Молдова, на котором, как ожидается, будет избран новый глава партии. О своем намерении уйти с поста председателя ПКРМ в 2021 году неоднократно заявлял ее бессменный руководитель Владимир Воронин.Так, в сентябре 2021 года, в эфире радиостудии Sputnik Молдова он заявил, что не собирается претендовать на пост главы ПКРМ.Экс-президент отметил, что не собирается уходить на пенсию и перестать заниматься делами партии.Воронин также отказался назвать кандидатов на пост будущего председателя партии.Съезд ПКРМ пройдет 7 ноября во Дворце республики.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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владимир воронин, пкрм, в молдове, молдова