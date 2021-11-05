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Закон о продлении ковид-сертификатов до 31 июля утвержден во Франции
Закон о продлении ковид-сертификатов до 31 июля утвержден во Франции
Санитарные пропуска действуют во Франции с 9 августа, однако депутаты парламента страны полагают, что сроки их применения нужно продлить почти на год.
2021-11-05T15:00+0200
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Закон о возможности продления режима санитарных пропусков по COVID-19 до 31 июля 2022 года утвердило Национальное собрание Франции, передает РИА Новости со ссылкой на сайт парламента страны.Предложенный правительством документ получил 118 голосов депутатов, против проголосовали 89. Теперь закон должен подписать президент Франции Эммануэль Макрон. Затем он направит документ в Конституционный совет.Представитель французского кабинета министров Габриэль Атталь ранее сообщил, что правительство может продлить режим действия ковид-сертификатов до 31 июля будущего года, если будет наблюдаться активное распространение COVID-19, а также если больницы будут перегружены.Санитарные пропуска во Франции обязательны с 9 августа для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Ковид-сертификат предусматривает прохождение полного цикла вакцинации от коронавируса, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.
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в мире, франция, сертификат

Закон о продлении ковид-сертификатов до 31 июля утвержден во Франции

15:00 05.11.2021
© AFP 2021 / GEOFFROY VAN DER HASSELTQR-код сертификата вакцинации
QR-код сертификата вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© AFP 2021 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
Санитарные пропуска действуют во Франции с 9 августа, однако депутаты парламента страны полагают, что сроки их применения нужно продлить почти на год.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Закон о возможности продления режима санитарных пропусков по COVID-19 до 31 июля 2022 года утвердило Национальное собрание Франции, передает РИА Новости со ссылкой на сайт парламента страны.
Предложенный правительством документ получил 118 голосов депутатов, против проголосовали 89. Теперь закон должен подписать президент Франции Эммануэль Макрон. Затем он направит документ в Конституционный совет.

Представитель французского кабинета министров Габриэль Атталь ранее сообщил, что правительство может продлить режим действия ковид-сертификатов до 31 июля будущего года, если будет наблюдаться активное распространение COVID-19, а также если больницы будут перегружены.

Санитарные пропуска во Франции обязательны с 9 августа для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Ковид-сертификат предусматривает прохождение полного цикла вакцинации от коронавируса, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.
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