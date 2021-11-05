https://ru.sputnik.md/20211105/zator-na-kpp-v-leushenakh-posobie-dlya-sorosa-i-bashnya-pitstsy-46179949.html

Мир за сутки: затор на КПП в Леушенах, пособие для Сороса и "башня пиццы"

Мир за сутки: затор на КПП в Леушенах, пособие для Сороса и "башня пиццы"

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

2021-11-05T08:47+0200

2021-11-05T08:47+0200

2021-11-05T08:47+0200

общество

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леушены

джордж сорос

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пиза

сша

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КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Больше ста автомобилей скопились этим утром на пограничном пункте пропуска в Леушенах. Как сообщили в Пограничной полиции, на КПП при въезде в Молдову возник затор из 7 автобусов, 25 маршруток, 30 легковых и около 50 грузовых автомобилей. На выезде из страны "застряли" более 70 транспортных средств.Ситуация возникла из-за перебоев в информационной системе Погранполиции. К работе по устранению неполадок подключилась бригада техподдержки. Пресс-служба погранполиции сообщила, что на КПП ведется контроль посредством переносных считывающих устройств, однако это увеличивает время пребывания на границе. Ведомство просит участников движения проявить терпение и понимание.В США 18 миллиардеров, в том числе Сорос, получили матпомощь от правительстваПо 1,2 тысячи долларов выделило правительство США 18-ти миллиардерам и приблизительно 250-ти сверхсостоятельным людям в качестве материальной помощи как пострадавшим от экономических последствий пандемии коронавируса, пишут "Известия" со ссылкой на портал ProPublica.В числе получателей выплат - финансист Джордж Сорос, чье состояние оценивается в 8,6 миллиарда долларов, его сын, владеющий сотнями миллионов долларов и предприниматель Айра Реннерт, состояние которого, согласно Forbes, составляет 3,7 миллиарда долларов.Пакет мер в размере 2,2 триллиона долларов в рамках Закона о заботе и поддержке населения конгресс принял в оперативном порядке в марте 2020 года, когда первая волна коронавируса очень больно ударила по экономике США. Документ предусматривает денежные выплаты для более чем 150 миллионов семей в Соединенных Штатах.Для определения права на получение помощи был использован простой фильтр: 1,2 тысячи долларов предусмотрено для одиночек с доходами в 75 тысяч долларов в год и меньше, 2,4 тысячи долларов — для супружеских пар с доходом менее 150 в год. Этот фильтр предполагает автоматическое получение пособия.Как отмечает источник, иллионеры получили поддерживающие выплаты потому, что их доходы оказались ниже указанного правительством порога. Так, ProPublica нашла 270 налогоплательщиков, которые, имея высокие доходы, подошли под "стандарт" тех, кто имеет право на получение 1,2 тысячи или даже 2,4 тысячи долларов.Президент Бразилии назвал Пизанскую башню "башней пиццы" и стал героем мемовДосадная оговорка президента Бразилии Жаира Болсонару привела к тому, что политик стал героем мемов. Выступая на церемонии запуска технологии 5G, Болсонару назвал Пизанскую башню "башней пиццы", пишет РИА Новости.Конфуз возник оттого, что политик произнес на конце слова звук "ц", который используется в слове "пицца", а не звук "з", который должен быть в слове "Пиза". Оговорка вызвала волну мемов в соцсетях.Болсонару не впервые оказывается в затруднительном положении. Так, ранее во время пресс-конференции он перепутал имя советника США по климату Джона Керри с известным актером Джимом Керри.

https://ru.sputnik.md/20210729/dzhordzh-soros-khaos-43380439.html

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в молдове, в мире, леушены, джордж сорос, пицца, пиза, сша