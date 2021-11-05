Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Как юные таланты прославляют Молдову
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211105/zator-na-kpp-v-leushenakh-posobie-dlya-sorosa-i-bashnya-pitstsy-46179949.html
Мир за сутки: затор на КПП в Леушенах, пособие для Сороса и "башня пиццы"
Мир за сутки: затор на КПП в Леушенах, пособие для Сороса и "башня пиццы"
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
2021-11-05T08:47+0200
2021-11-05T08:47+0200
общество
в молдове
в мире
леушены
джордж сорос
пицца
пиза
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46179997_0:69:960:609_1920x0_80_0_0_9e62f964699d3a346905e04dddd14fae.jpg
КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Больше ста автомобилей скопились этим утром на пограничном пункте пропуска в Леушенах. Как сообщили в Пограничной полиции, на КПП при въезде в Молдову возник затор из 7 автобусов, 25 маршруток, 30 легковых и около 50 грузовых автомобилей. На выезде из страны "застряли" более 70 транспортных средств.Ситуация возникла из-за перебоев в информационной системе Погранполиции. К работе по устранению неполадок подключилась бригада техподдержки. Пресс-служба погранполиции сообщила, что на КПП ведется контроль посредством переносных считывающих устройств, однако это увеличивает время пребывания на границе. Ведомство просит участников движения проявить терпение и понимание.В США 18 миллиардеров, в том числе Сорос, получили матпомощь от правительстваПо 1,2 тысячи долларов выделило правительство США 18-ти миллиардерам и приблизительно 250-ти сверхсостоятельным людям в качестве материальной помощи как пострадавшим от экономических последствий пандемии коронавируса, пишут "Известия" со ссылкой на портал ProPublica.В числе получателей выплат - финансист Джордж Сорос, чье состояние оценивается в 8,6 миллиарда долларов, его сын, владеющий сотнями миллионов долларов и предприниматель Айра Реннерт, состояние которого, согласно Forbes, составляет 3,7 миллиарда долларов.Пакет мер в размере 2,2 триллиона долларов в рамках Закона о заботе и поддержке населения конгресс принял в оперативном порядке в марте 2020 года, когда первая волна коронавируса очень больно ударила по экономике США. Документ предусматривает денежные выплаты для более чем 150 миллионов семей в Соединенных Штатах.Для определения права на получение помощи был использован простой фильтр: 1,2 тысячи долларов предусмотрено для одиночек с доходами в 75 тысяч долларов в год и меньше, 2,4 тысячи долларов — для супружеских пар с доходом менее 150 в год. Этот фильтр предполагает автоматическое получение пособия.Как отмечает источник, иллионеры получили поддерживающие выплаты потому, что их доходы оказались ниже указанного правительством порога. Так, ProPublica нашла 270 налогоплательщиков, которые, имея высокие доходы, подошли под "стандарт" тех, кто имеет право на получение 1,2 тысячи или даже 2,4 тысячи долларов.Президент Бразилии назвал Пизанскую башню "башней пиццы" и стал героем мемовДосадная оговорка президента Бразилии Жаира Болсонару привела к тому, что политик стал героем мемов. Выступая на церемонии запуска технологии 5G, Болсонару назвал Пизанскую башню "башней пиццы", пишет РИА Новости.Конфуз возник оттого, что политик произнес на конце слова звук "ц", который используется в слове "пицца", а не звук "з", который должен быть в слове "Пиза". Оговорка вызвала волну мемов в соцсетях.Болсонару не впервые оказывается в затруднительном положении. Так, ранее во время пресс-конференции он перепутал имя советника США по климату Джона Керри с известным актером Джимом Керри.
https://ru.sputnik.md/20210729/dzhordzh-soros-khaos-43380439.html
леушены
пиза
сша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46179997_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_48a9709baf5476a8726c06e661207200.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, в мире, леушены, джордж сорос, пицца, пиза, сша

Мир за сутки: затор на КПП в Леушенах, пособие для Сороса и "башня пиццы"

08:47 05.11.2021
© Photo : Facebook / Poliţia de FrontierăПробка на КПП в Леушенах
Пробка на КПП в Леушенах - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Больше ста автомобилей скопились этим утром на пограничном пункте пропуска в Леушенах.
Как сообщили в Пограничной полиции, на КПП при въезде в Молдову возник затор из 7 автобусов, 25 маршруток, 30 легковых и около 50 грузовых автомобилей. На выезде из страны "застряли" более 70 транспортных средств.
Ситуация возникла из-за перебоев в информационной системе Погранполиции. К работе по устранению неполадок подключилась бригада техподдержки.
Пресс-служба погранполиции сообщила, что на КПП ведется контроль посредством переносных считывающих устройств, однако это увеличивает время пребывания на границе. Ведомство просит участников движения проявить терпение и понимание.

В США 18 миллиардеров, в том числе Сорос, получили матпомощь от правительства

По 1,2 тысячи долларов выделило правительство США 18-ти миллиардерам и приблизительно 250-ти сверхсостоятельным людям в качестве материальной помощи как пострадавшим от экономических последствий пандемии коронавируса, пишут "Известия" со ссылкой на портал ProPublica.
В числе получателей выплат - финансист Джордж Сорос, чье состояние оценивается в 8,6 миллиарда долларов, его сын, владеющий сотнями миллионов долларов и предприниматель Айра Реннерт, состояние которого, согласно Forbes, составляет 3,7 миллиарда долларов.
George Soros - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
Джордж Сорос объявил войну: как он будет сеять хаос
29 июля, 20:46
Пакет мер в размере 2,2 триллиона долларов в рамках Закона о заботе и поддержке населения конгресс принял в оперативном порядке в марте 2020 года, когда первая волна коронавируса очень больно ударила по экономике США. Документ предусматривает денежные выплаты для более чем 150 миллионов семей в Соединенных Штатах.
Для определения права на получение помощи был использован простой фильтр: 1,2 тысячи долларов предусмотрено для одиночек с доходами в 75 тысяч долларов в год и меньше, 2,4 тысячи долларов — для супружеских пар с доходом менее 150 в год. Этот фильтр предполагает автоматическое получение пособия.
Как отмечает источник, иллионеры получили поддерживающие выплаты потому, что их доходы оказались ниже указанного правительством порога. Так, ProPublica нашла 270 налогоплательщиков, которые, имея высокие доходы, подошли под "стандарт" тех, кто имеет право на получение 1,2 тысячи или даже 2,4 тысячи долларов.

Президент Бразилии назвал Пизанскую башню "башней пиццы" и стал героем мемов

Досадная оговорка президента Бразилии Жаира Болсонару привела к тому, что политик стал героем мемов. Выступая на церемонии запуска технологии 5G, Болсонару назвал Пизанскую башню "башней пиццы", пишет РИА Новости.

"Недавно я был в Италии… посещал башню пиццы", - сказал президент Бразилии.

Конфуз возник оттого, что политик произнес на конце слова звук "ц", который используется в слове "пицца", а не звук "з", который должен быть в слове "Пиза". Оговорка вызвала волну мемов в соцсетях.
Болсонару не впервые оказывается в затруднительном положении. Так, ранее во время пресс-конференции он перепутал имя советника США по климату Джона Керри с известным актером Джимом Керри.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:47Мир за сутки: затор на КПП в Леушенах, пособие для Сороса и "башня пиццы"
08:30Как юные таланты прославляют Молдову
08:00Стратан: экономика Молдовы начала выздоравливать
07:30В Молдове 5 ноября объявлен днем национального траура
07:00Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни в ноябре
00:01Погодные рекорды Молдовы 5 ноября
ВчераВ Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников
ВчераПрогноз ВОЗ: полмиллиона жителей ЕС скончаются от COVID к февралю 2022 года
ВчераНАТО выступает за вывод российских войск из Приднестровья
ВчераКурс валют на пятницу и выходные: доллар и евро отступают
ВчераСанду - о том, как участие в "Крымской платформе" повлияло на переговоры с "Газпромом"
ВчераПервые в мире: в Великобритании одобрили лекарство от COVID-19
ВчераДвое жителей Бельц найдены убитыми в Фэлештском районе
ВчераПутин и Лукашенко утвердили военную доктрину Союзного государства
ВчераШкольники должны будут отработать дополнительные каникулы до конца учебного года
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераМежду Бендерами и Варницей могут пустить троллейбус
ВчераПьяные солдаты НАТО возмутили пассажиров поезда в Эстонии
ВчераОтношения и Молдовы и России при власти PAS: чего ждать
ВчераСанду запустила процесс оценки деятельности генпрокурора