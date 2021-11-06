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Бензовоз попал в аварию и взорвался в жилом квартале Сьерра-Леоне, есть жертвы
Бензовоз попал в аварию и взорвался в жилом квартале Сьерра-Леоне, есть жертвы
Авария с бензовозом произошла в Сьерра-Леоне, в результате ДТП горючее взорвалось, кадры с места взрыва разместили в соцсетях очевидцы.
2021-11-06T11:05+0200
2021-11-06T13:44+0200
общество
в мире
взрыв
африка
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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. В результате столкновения бензовоза с грузовиком в столице Сьерра-Леоне на западе Африки в одном из жилых кварталов произошел мощный взрыв, по предварительным данным, погибло не менее 100 человек, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение мэра столицы страны Фритауна Ивонн Аки-Савьерр.Мэр Фритауна также выразил соболезнования родным погибших.Точное количество пострадавших поначалу не называлось. Позже власти подтвердили гибель по меньшей мере 94 человек, еще 92 были ранены.
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в мире, взрыв, африка, бензовоз

Бензовоз попал в аварию и взорвался в жилом квартале Сьерра-Леоне, есть жертвы

11:05 06.11.2021 (обновлено: 13:44 06.11.2021)
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© Sputnik / Костис Нтантамис
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Авария с бензовозом произошла в Сьерра-Леоне, в результате ДТП горючее взорвалось, кадры с места взрыва разместили в соцсетях очевидцы.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. В результате столкновения бензовоза с грузовиком в столице Сьерра-Леоне на западе Африки в одном из жилых кварталов произошел мощный взрыв, по предварительным данным, погибло не менее 100 человек, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение мэра столицы страны Фритауна Ивонн Аки-Савьерр.

"Я опечалена известием о взрыве на Бай Бурех Роуд в (жилом квартале. – Ред.) Веллингтоне после того, как грузовик с топливом столкнулся с другим грузовиком… По слухам, погибло более 100 человек. Размер материального ущерба неизвестен", – написала она на своей странице в Facebook.

Мэр Фритауна также выразил соболезнования родным погибших.
Точное количество пострадавших поначалу не называлось. Позже власти подтвердили гибель по меньшей мере 94 человек, еще 92 были ранены.
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