https://ru.sputnik.md/20211106/benzovoz-avariyu-vzorvalsya-zhilom-kvartale-serra-leone-zhertvy-46208178.html

Бензовоз попал в аварию и взорвался в жилом квартале Сьерра-Леоне, есть жертвы

Бензовоз попал в аварию и взорвался в жилом квартале Сьерра-Леоне, есть жертвы

Авария с бензовозом произошла в Сьерра-Леоне, в результате ДТП горючее взорвалось, кадры с места взрыва разместили в соцсетях очевидцы.

2021-11-06T11:05+0200

2021-11-06T11:05+0200

2021-11-06T13:44+0200

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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. В результате столкновения бензовоза с грузовиком в столице Сьерра-Леоне на западе Африки в одном из жилых кварталов произошел мощный взрыв, по предварительным данным, погибло не менее 100 человек, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение мэра столицы страны Фритауна Ивонн Аки-Савьерр.Мэр Фритауна также выразил соболезнования родным погибших.Точное количество пострадавших поначалу не называлось. Позже власти подтвердили гибель по меньшей мере 94 человек, еще 92 были ранены.

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в мире, взрыв, африка, бензовоз