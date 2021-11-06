https://ru.sputnik.md/20211106/chto-takoe-gaydy-i-pri-chem-zdes-gagauziya-46198726.html

Что такое гайды и при чем здесь Гагаузия

Что такое гайды и при чем здесь Гагаузия

Традицию игры на старинных музыкальных инструментах, возрождают в Гагаузии. Обучиться игре на цимбале, нае или гайде можно бесплатно.

2021-11-06T09:00+0200

2021-11-06T09:00+0200

2021-11-06T09:00+0200

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КОМРАТ, 6 ноя - Sputnik, Максим Топал. В новом учебном году в музыкальных школах Гагаузии игре на нае, цимбале, гайде и кавале будут обучать бесплатно. Такое решение принял на одном из последних заседаний Исполнительный комитет автономии.В музыкальной школе Комрата из этого списка есть най, цимбал и гайда.Цимбалы - струнный музыкальный инструмент, на котором играют деревянными палочками. Он позволяет извлекать широкий диапазон звуков, может быть как аккомпанирующим, так и солирующим, - рассказывает директор музыкальной школы Комрата Дмитрий Тимофей.Директор сожалеет, что в последнее время мода на национальные инструменты прошла, однако отмечает, что сейчас все больше молодых людей начинают вновь интересоваться, на каких музыкальных инструментах играли их предки.Еще один музыкальный инструмент, который, несмотря на красоту своего звучания, до настоящего времени не пользовался большой популярностью, это духовой инструмент най – пан-флейта, получившая широкое распространение в том числе в Молдове и Румынии. Игре на пан-флейте в комратской музыкальной школе обучается 12-летний Михаил Тимофей. Игре на национальных инструментах в музыкальной школе Комрата начинают обучать с семи лет. Еще год назад наист был один, сегодня их уже 11.Расходы по обучению детей игре на национальных инструментах будут оплачиваться из бюджета Гагаузской автономии. Соответствующее постановление Исполкома вступило в силу в сентябре текущего года.

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В Комрате детей бесплатно обучают игре на народных музыкальных инструментах Традицию игры на старинных музыкальных инструментах, возрождают в Гагаузии. При этом научиться исполнять мелодию на цимбале, нае или гайде можно бесплатно. 2021-11-06T09:00+0200 true PT1M07S

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в молдове, молдова, гагаузия, музыка, най