Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211106/chto-takoe-gaydy-i-pri-chem-zdes-gagauziya-46198726.html
Что такое гайды и при чем здесь Гагаузия
Что такое гайды и при чем здесь Гагаузия
Традицию игры на старинных музыкальных инструментах, возрождают в Гагаузии. Обучиться игре на цимбале, нае или гайде можно бесплатно.
2021-11-06T09:00+0200
2021-11-06T09:00+0200
общество
в молдове
молдова
гагаузия
музыка
най
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/977/39/9773919_0:291:1644:1216_1920x0_80_0_0_b91d1bac1b8bd761d543907b0bd1f1ce.jpg
КОМРАТ, 6 ноя - Sputnik, Максим Топал. В новом учебном году в музыкальных школах Гагаузии игре на нае, цимбале, гайде и кавале будут обучать бесплатно. Такое решение принял на одном из последних заседаний Исполнительный комитет автономии.В музыкальной школе Комрата из этого списка есть най, цимбал и гайда.Цимбалы - струнный музыкальный инструмент, на котором играют деревянными палочками. Он позволяет извлекать широкий диапазон звуков, может быть как аккомпанирующим, так и солирующим, - рассказывает директор музыкальной школы Комрата Дмитрий Тимофей.Директор сожалеет, что в последнее время мода на национальные инструменты прошла, однако отмечает, что сейчас все больше молодых людей начинают вновь интересоваться, на каких музыкальных инструментах играли их предки.Еще один музыкальный инструмент, который, несмотря на красоту своего звучания, до настоящего времени не пользовался большой популярностью, это духовой инструмент най – пан-флейта, получившая широкое распространение в том числе в Молдове и Румынии. Игре на пан-флейте в комратской музыкальной школе обучается 12-летний Михаил Тимофей. Игре на национальных инструментах в музыкальной школе Комрата начинают обучать с семи лет. Еще год назад наист был один, сегодня их уже 11.Расходы по обучению детей игре на национальных инструментах будут оплачиваться из бюджета Гагаузской автономии. Соответствующее постановление Исполкома вступило в силу в сентябре текущего года.
молдова
гагаузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
В Комрате детей бесплатно обучают игре на народных музыкальных инструментах
Традицию игры на старинных музыкальных инструментах, возрождают в Гагаузии. При этом научиться исполнять мелодию на цимбале, нае или гайде можно бесплатно.
2021-11-06T09:00+0200
true
PT1M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/977/39/9773919_193:0:1814:1216_1920x0_80_0_0_64aec0feaeeb650b2cd1697a7766a1e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, гагаузия, музыка, най

Что такое гайды и при чем здесь Гагаузия

09:00 06.11.2021
© Sputnik / Miroslav RotariДень вина в Гагаузии
День вина в Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Традицию игры на старинных музыкальных инструментах возрождают в Гагаузии. При этом научиться исполнять мелодию на цимбале, нае или гайде можно бесплатно.
КОМРАТ, 6 ноя - Sputnik, Максим Топал. В новом учебном году в музыкальных школах Гагаузии игре на нае, цимбале, гайде и кавале будут обучать бесплатно. Такое решение принял на одном из последних заседаний Исполнительный комитет автономии.
© Sputnik / Maxim Topal
В музыкальной школе Комрата из этого списка есть най, цимбал и гайда.
Цимбалы - струнный музыкальный инструмент, на котором играют деревянными палочками. Он позволяет извлекать широкий диапазон звуков, может быть как аккомпанирующим, так и солирующим, - рассказывает директор музыкальной школы Комрата Дмитрий Тимофей.
© Sputnik / Maxim TopalЦимбал
Цимбал - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
Цимбал
© Sputnik / Maxim Topal
Директор сожалеет, что в последнее время мода на национальные инструменты прошла, однако отмечает, что сейчас все больше молодых людей начинают вновь интересоваться, на каких музыкальных инструментах играли их предки.
"Сейчас мы в Гагаузии прилагаем большие усилия для того, чтобы вернуть интерес к национальным инструментам – в том числе через бесплатные занятия музыкой", - говорит Дмитрий Тимофей.
Еще один музыкальный инструмент, который, несмотря на красоту своего звучания, до настоящего времени не пользовался большой популярностью, это духовой инструмент най – пан-флейта, получившая широкое распространение в том числе в Молдове и Румынии.
Игре на пан-флейте в комратской музыкальной школе обучается 12-летний Михаил Тимофей.
"Звуки ная очень приятные, игра на инструменте развивает легкие, а у меня с ними были проблемы. Най - это красивый национальный инструмент и я рад, что теперь имею возможность учиться игре на нем", - говорит Михаил.
© Sputnik / Maxim TopalВ музыкальной школе Комрата учат игре на нае
В музыкальной школе Комрата учат игре на нае - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
В музыкальной школе Комрата учат игре на нае
© Sputnik / Maxim Topal
Игре на национальных инструментах в музыкальной школе Комрата начинают обучать с семи лет. Еще год назад наист был один, сегодня их уже 11.

"Поначалу, безусловно, не у всех получается. Но со временем, с занятиями, если у них есть желание, то все удается. Мы над этим работаем каждый день, еще дети дома занимаются. Музыка нужна детям, потому что она развивает творческие качества, любовь к красоте, к искусству. Я рад, что мне удается этих детей хоть на время отвлечь от мобильного телефона и компьютера", - говорит преподаватель Илья Кеся.

Расходы по обучению детей игре на национальных инструментах будут оплачиваться из бюджета Гагаузской автономии. Соответствующее постановление Исполкома вступило в силу в сентябре текущего года.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:07Где в Кишиневе 6 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:35Журналист получил ранения во время разгона митинга пожарных в Греции
09:00Что такое гайды и при чем здесь Гагаузия
08:45Мир за сутки: новый тренер "Барсы", COVID у гиен и уголовное дело за угрозы в чатах
08:00Нгуен Кхак Хоа: что общего у Молдовы и Вьетнама
07:30Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни в ноябре
07:30Загадки и пророчества последнего фильма Эмиля Лотяну
00:01Погодные рекорды Молдовы 6 ноября
ВчераВнезапные проверки в детсадах Кишинева: какие нарушения выявлены
ВчераКто в Молдове получит компенсации за газ – ответ председателя парламента
ВчераВ НАРЭ сообщили, когда будет рассмотрен запрос о повышении тарифа на газ
ВчераПартия коммунистов в ближайшие дни может сменить лидера
ВчераВрачи во Вьетнаме по ошибке вакцинировали 18 младенцев против COVID
ВчераЭксперт: вслед за тарифом на газ цена на отопление может вырасти на 60%
ВчераМеркель: отношения Германии с Россией всегда были особенными
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Вчера"Молдовагаз" просит НАРЭ увеличить тариф на газ более чем в два раза
ВчераВ Италии назвали условия для получения привитыми "Спутником V" ковид-сертификата
Вчера"Королей" сигаретной контрабанды арестовали на 30 дней
ВчераЭкс-вице-премьер Ольга Чеботарь раскритиковала Кульминского