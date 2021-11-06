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Что такое гайды и при чем здесь Гагаузия
© Sputnik / Miroslav RotariДень вина в Гагаузии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Традицию игры на старинных музыкальных инструментах возрождают в Гагаузии. При этом научиться исполнять мелодию на цимбале, нае или гайде можно бесплатно.
КОМРАТ, 6 ноя - Sputnik, Максим Топал. В новом учебном году в музыкальных школах Гагаузии игре на нае, цимбале, гайде и кавале будут обучать бесплатно. Такое решение принял на одном из последних заседаний Исполнительный комитет автономии.
© Sputnik / Maxim Topal
В музыкальной школе Комрата из этого списка есть най, цимбал и гайда.
Цимбалы - струнный музыкальный инструмент, на котором играют деревянными палочками. Он позволяет извлекать широкий диапазон звуков, может быть как аккомпанирующим, так и солирующим, - рассказывает директор музыкальной школы Комрата Дмитрий Тимофей.
© Sputnik / Maxim TopalЦимбал
Цимбал
© Sputnik / Maxim Topal
Директор сожалеет, что в последнее время мода на национальные инструменты прошла, однако отмечает, что сейчас все больше молодых людей начинают вновь интересоваться, на каких музыкальных инструментах играли их предки.
"Сейчас мы в Гагаузии прилагаем большие усилия для того, чтобы вернуть интерес к национальным инструментам – в том числе через бесплатные занятия музыкой", - говорит Дмитрий Тимофей.
Еще один музыкальный инструмент, который, несмотря на красоту своего звучания, до настоящего времени не пользовался большой популярностью, это духовой инструмент най – пан-флейта, получившая широкое распространение в том числе в Молдове и Румынии.
Игре на пан-флейте в комратской музыкальной школе обучается 12-летний Михаил Тимофей.
"Звуки ная очень приятные, игра на инструменте развивает легкие, а у меня с ними были проблемы. Най - это красивый национальный инструмент и я рад, что теперь имею возможность учиться игре на нем", - говорит Михаил.
© Sputnik / Maxim TopalВ музыкальной школе Комрата учат игре на нае
В музыкальной школе Комрата учат игре на нае
© Sputnik / Maxim Topal
Игре на национальных инструментах в музыкальной школе Комрата начинают обучать с семи лет. Еще год назад наист был один, сегодня их уже 11.
"Поначалу, безусловно, не у всех получается. Но со временем, с занятиями, если у них есть желание, то все удается. Мы над этим работаем каждый день, еще дети дома занимаются. Музыка нужна детям, потому что она развивает творческие качества, любовь к красоте, к искусству. Я рад, что мне удается этих детей хоть на время отвлечь от мобильного телефона и компьютера", - говорит преподаватель Илья Кеся.
Расходы по обучению детей игре на национальных инструментах будут оплачиваться из бюджета Гагаузской автономии. Соответствующее постановление Исполкома вступило в силу в сентябре текущего года.