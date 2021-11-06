https://ru.sputnik.md/20211106/dzyudoist-iz-moldovy-zavoeval-serebro-na-molodezhnom-che-46213613.html
Дзюдоист из Молдовы завоевал серебро на молодежном ЧЕ
Дзюдоист из Молдовы завоевал серебро на молодежном ЧЕ
Дзюдоисты из Молдовы привезли домой серебряную и бронзовую медали
2021-11-06T14:06+0200
2021-11-06T14:06+0200
2021-11-06T14:18+0200
спорт
медали
дзюдо
чемпионат европы
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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Молдавский дзюдоист Раду Изворяну завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Будапеште среди юношей до 23 лет.Изворяну проиграл финальную схватку в категории 66 килограммов румыну Лучиану Боршу Думитреску.На пути к финалу молдавский спортсмен победил на разных этапах дзюдоистов из Литвы, Нидерландов и Швейцарии, а в полуфинале выиграл у россиянина Исмаила Мисирова.Еще один молдавский спортсмен, Адиль Османов, завоевал бронзовую медаль в категории 73 кг, победив Егора Трухана из Белоруссии после поражения в полуфинале от грузина Алеко Мамиашвили.В то же время на Бакинском турнире Большого шлема Денис Виеру завоевал серебряную медаль, проиграв в финале в категории 66 кг представителю хозяев, азербайджанцу Орхану Сафарову.
https://ru.sputnik.md/20210924/denis-vieru-prines-moldove-pobedu-v-gran-pri-po-dzyudo-v-zagrebe-45035340.html
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медали, дзюдо, чемпионат европы
Дзюдоист из Молдовы завоевал серебро на молодежном ЧЕ
14:06 06.11.2021 (обновлено: 14:18 06.11.2021)
Молдавские спортсмены достойно выступили на престижном международном турнире.
КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Молдавский дзюдоист Раду Изворяну завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Будапеште среди юношей до 23 лет.
Изворяну проиграл финальную схватку в категории 66 килограммов румыну Лучиану Боршу Думитреску.
На пути к финалу молдавский спортсмен победил на разных этапах дзюдоистов из Литвы, Нидерландов и Швейцарии, а в полуфинале выиграл у россиянина Исмаила Мисирова.
Еще один молдавский спортсмен, Адиль Османов, завоевал бронзовую медаль в категории 73 кг, победив Егора Трухана из Белоруссии после поражения в полуфинале от грузина Алеко Мамиашвили.
В то же время на Бакинском турнире Большого шлема Денис Виеру завоевал серебряную медаль, проиграв в финале в категории 66 кг представителю хозяев, азербайджанцу Орхану Сафарову.