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Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
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Дзюдоист из Молдовы завоевал серебро на молодежном ЧЕ
Дзюдоист из Молдовы завоевал серебро на молодежном ЧЕ
Дзюдоисты из Молдовы привезли домой серебряную и бронзовую медали
2021-11-06T14:06+0200
2021-11-06T14:18+0200
спорт
медали
дзюдо
чемпионат европы
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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Молдавский дзюдоист Раду Изворяну завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Будапеште среди юношей до 23 лет.Изворяну проиграл финальную схватку в категории 66 килограммов румыну Лучиану Боршу Думитреску.На пути к финалу молдавский спортсмен победил на разных этапах дзюдоистов из Литвы, Нидерландов и Швейцарии, а в полуфинале выиграл у россиянина Исмаила Мисирова.Еще один молдавский спортсмен, Адиль Османов, завоевал бронзовую медаль в категории 73 кг, победив Егора Трухана из Белоруссии после поражения в полуфинале от грузина Алеко Мамиашвили.В то же время на Бакинском турнире Большого шлема Денис Виеру завоевал серебряную медаль, проиграв в финале в категории 66 кг представителю хозяев, азербайджанцу Орхану Сафарову.
https://ru.sputnik.md/20210924/denis-vieru-prines-moldove-pobedu-v-gran-pri-po-dzyudo-v-zagrebe-45035340.html
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медали, дзюдо, чемпионат европы

Дзюдоист из Молдовы завоевал серебро на молодежном ЧЕ

14:06 06.11.2021 (обновлено: 14:18 06.11.2021)
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДзюдо.
Дзюдо. - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Молдавские спортсмены достойно выступили на престижном международном турнире.
КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Молдавский дзюдоист Раду Изворяну завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Будапеште среди юношей до 23 лет.
Изворяну проиграл финальную схватку в категории 66 килограммов румыну Лучиану Боршу Думитреску.
На пути к финалу молдавский спортсмен победил на разных этапах дзюдоистов из Литвы, Нидерландов и Швейцарии, а в полуфинале выиграл у россиянина Исмаила Мисирова.
Еще один молдавский спортсмен, Адиль Османов, завоевал бронзовую медаль в категории 73 кг, победив Егора Трухана из Белоруссии после поражения в полуфинале от грузина Алеко Мамиашвили.
Denis Vieru - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
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Денис Виеру принес Молдове победу в Гран-при по дзюдо в Загребе
24 сентября, 22:15
В то же время на Бакинском турнире Большого шлема Денис Виеру завоевал серебряную медаль, проиграв в финале в категории 66 кг представителю хозяев, азербайджанцу Орхану Сафарову.
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