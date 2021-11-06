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Где в Кишиневе 6 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 6 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Продолжается кампания по вакцинированию населения от коронавируса
2021-11-06T10:07+0200
2021-11-06T10:07+0200
автобус
троллейбус
вакцинация
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 6 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Чеканы по проспекту Мирчи чел Бэтрын, 32, у ТЦ Kaufland.Автобус будет ожидать в сквере у Театра оперы и балета имени Марии Биешу.Где будут находиться пункты вакцинации 7 ноябряТроллейбус разместится в секторе Рышкановка на улице Соколень, 7/2, у рынка "Ceucari".Автобус расположится на ул. Армянской в Кишиневе, на парковке у входа на Центральный рынок.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211103/pravitelstvo-moldovy-odobrilo-vykhodnykh-dlya-vaktsinatsii-ot-covid-46147381.html
https://ru.sputnik.md/20211103/test-podlinnost-vaktsinatsia-covid-46135918.html
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Александр Исаев
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автобус, троллейбус, вакцинация, в молдове, кишинев, молдова

Где в Кишиневе 6 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

10:07 06.11.2021
© Photo : RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
© Photo : RTE_Chișinău
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 6 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Чеканы по проспекту Мирчи чел Бэтрын, 32, у ТЦ Kaufland.
Автобус будет ожидать в сквере у Театра оперы и балета имени Марии Биешу.

Где будут находиться пункты вакцинации 7 ноября

Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на улице Соколень, 7/2, у рынка "Ceucari".
Автобус расположится на ул. Армянской в Кишиневе, на парковке у входа на Центральный рынок.
Вакцинация от COVID - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
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3 ноября, 22:15

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Тестирование на коронавирусную инфекцию - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
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