https://ru.sputnik.md/20211106/gde-v-kishineve-6-noyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46207825.html

Где в Кишиневе 6 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 6 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Продолжается кампания по вакцинированию населения от коронавируса

2021-11-06T10:07+0200

2021-11-06T10:07+0200

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автобус

троллейбус

вакцинация

коронавирус

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кишинев

молдова

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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 6 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Чеканы по проспекту Мирчи чел Бэтрын, 32, у ТЦ Kaufland.Автобус будет ожидать в сквере у Театра оперы и балета имени Марии Биешу.Где будут находиться пункты вакцинации 7 ноябряТроллейбус разместится в секторе Рышкановка на улице Соколень, 7/2, у рынка "Ceucari".Автобус расположится на ул. Армянской в Кишиневе, на парковке у входа на Центральный рынок.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211103/pravitelstvo-moldovy-odobrilo-vykhodnykh-dlya-vaktsinatsii-ot-covid-46147381.html

https://ru.sputnik.md/20211103/test-podlinnost-vaktsinatsia-covid-46135918.html

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