https://ru.sputnik.md/20211106/gde-v-kishineve-6-noyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46207825.html
Где в Кишиневе 6 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 6 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Продолжается кампания по вакцинированию населения от коронавируса
2021-11-06T10:07+0200
2021-11-06T10:07+0200
2021-11-06T10:07+0200
автобус
троллейбус
вакцинация
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45899704_0:0:1232:693_1920x0_80_0_0_eb8c57de03f888a8036e6ae28471891a.jpg
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 6 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Чеканы по проспекту Мирчи чел Бэтрын, 32, у ТЦ Kaufland.Автобус будет ожидать в сквере у Театра оперы и балета имени Марии Биешу.Где будут находиться пункты вакцинации 7 ноябряТроллейбус разместится в секторе Рышкановка на улице Соколень, 7/2, у рынка "Ceucari".Автобус расположится на ул. Армянской в Кишиневе, на парковке у входа на Центральный рынок.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211103/pravitelstvo-moldovy-odobrilo-vykhodnykh-dlya-vaktsinatsii-ot-covid-46147381.html
https://ru.sputnik.md/20211103/test-podlinnost-vaktsinatsia-covid-46135918.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45899704_0:0:924:693_1920x0_80_0_0_d245f4d92d2ea6d585b96d0e710b9baa.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
автобус, троллейбус, вакцинация, в молдове, кишинев, молдова
Где в Кишиневе 6 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 6 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Чеканы по проспекту Мирчи чел Бэтрын, 32, у ТЦ Kaufland.
Автобус будет ожидать в сквере у Театра оперы и балета имени Марии Биешу.
Где будут находиться пункты вакцинации 7 ноября
Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на улице Соколень, 7/2, у рынка "Ceucari".
Автобус расположится на ул. Армянской в Кишиневе, на парковке у входа на Центральный рынок.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.