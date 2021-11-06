https://ru.sputnik.md/20211106/gora-iz-konteynerov-s-tovarami-vyrosla-v-britanii-46192733.html
Гора из контейнеров с товарами "выросла" в Британии
Гора из контейнеров с товарами "выросла" в Британии
Целая гора из морских контейнеров растет на бывшем аэродроме в Саффолке из-за кризиса с грузоперевозками в Великобритании - видео.
2021-11-06T13:08+0200
2021-11-06T13:08+0200
2021-11-06T13:08+0200
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Сотни транспортных контейнеров складируют на бывшем аэродроме возле города Ай в Саффолке в Великобритании.Как сообщают местные СМИ, ситуация обусловлена заторами в порту, из-за глобального кризиса судоходства и нехватки водителей грузовиков в самой Британии.Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок из-за нехватки водителей грузовиков. Это привело к тому, что в конце сентября топливные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет. Очереди на АЗС растянулись на сотни метров. Власти Британии приняли решение направить 200 военных на оказание помощи для поставок топлива на бензоколонки.Кризис образовался не только из-за пандемии, но и как следствие Брексита.
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видео, видео, в мире, великобритания, кризис
Гора из контейнеров с товарами "выросла" в Британии
Целая гора из морских контейнеров растет на бывшем аэродроме в Саффолке из-за продолжающегося кризиса с грузоперевозками в Великобритании.
Сотни транспортных контейнеров складируют на бывшем аэродроме возле города Ай в Саффолке в Великобритании.
Как сообщают местные СМИ, ситуация обусловлена заторами в порту, из-за глобального кризиса судоходства и нехватки водителей грузовиков в самой Британии.
Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями
в цепочке поставок из-за нехватки водителей грузовиков. Это привело к тому, что в конце сентября топливные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет. Очереди на АЗС растянулись на сотни метров. Власти Британии приняли решение направить 200 военных на оказание помощи
для поставок топлива на бензоколонки.
Кризис образовался не только из-за пандемии, но и как следствие Брексита.