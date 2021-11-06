Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Видеокамера - Sputnik Молдова, 1920
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211106/gora-iz-konteynerov-s-tovarami-vyrosla-v-britanii-46192733.html
Гора из контейнеров с товарами "выросла" в Британии
Гора из контейнеров с товарами "выросла" в Британии
Целая гора из морских контейнеров растет на бывшем аэродроме в Саффолке из-за кризиса с грузоперевозками в Великобритании - видео.
2021-11-06T13:08+0200
2021-11-06T13:08+0200
видео
видео
в мире
великобритания
кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46192192_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_dcdd198bdfa47092f2b7bd6f6a798cb3.jpg
Сотни транспортных контейнеров складируют на бывшем аэродроме возле города Ай в Саффолке в Великобритании.Как сообщают местные СМИ, ситуация обусловлена заторами в порту, из-за глобального кризиса судоходства и нехватки водителей грузовиков в самой Британии.Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок из-за нехватки водителей грузовиков. Это привело к тому, что в конце сентября топливные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет. Очереди на АЗС растянулись на сотни метров. Власти Британии приняли решение направить 200 военных на оказание помощи для поставок топлива на бензоколонки.Кризис образовался не только из-за пандемии, но и как следствие Брексита.
великобритания
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46192192_147:0:1034:665_1920x0_80_0_0_eb47f879b8ff84cfebe55e2d3a75645d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, видео, в мире, великобритания, кризис

Гора из контейнеров с товарами "выросла" в Британии

13:08 06.11.2021
© Ruptly
Целая гора из морских контейнеров растет на бывшем аэродроме в Саффолке из-за продолжающегося кризиса с грузоперевозками в Великобритании.
Сотни транспортных контейнеров складируют на бывшем аэродроме возле города Ай в Саффолке в Великобритании.
Как сообщают местные СМИ, ситуация обусловлена заторами в порту, из-за глобального кризиса судоходства и нехватки водителей грузовиков в самой Британии.
Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок из-за нехватки водителей грузовиков. Это привело к тому, что в конце сентября топливные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет. Очереди на АЗС растянулись на сотни метров. Власти Британии приняли решение направить 200 военных на оказание помощи для поставок топлива на бензоколонки.
Кризис образовался не только из-за пандемии, но и как следствие Брексита.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:40Красносельский посадил деревья: в Приднестровье - кампания по озеленению
13:08Гора из контейнеров с товарами "выросла" в Британии
12:38В ЦИК подсчитали, сколько избирателей смогут проголосовать в Бельцах
11:36Острые заявления, тариф на газ и цепной рост цен: итоги недели в Молдове
11:05Бензовоз попал в аварию и взорвался в жилом квартале Сьерра-Леоне, есть жертвы
10:37Рост индекса цен на сельхозпродукцию в Молдове побил пятилетний рекорд
10:07Где в Кишиневе 6 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:35Журналист получил ранения во время разгона митинга пожарных в Греции
09:00Что такое гайды и при чем здесь Гагаузия
08:45Мир за сутки: новый тренер "Барсы", COVID у гиен и уголовное дело за угрозы в чатах
08:00Нгуен Кхак Хоа: что общего у Молдовы и Вьетнама
07:30Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни в ноябре
07:30Загадки и пророчества последнего фильма Эмиля Лотяну
00:01Погодные рекорды Молдовы 6 ноября
ВчераВнезапные проверки в детсадах Кишинева: какие нарушения выявлены
ВчераКто в Молдове получит компенсации за газ – ответ председателя парламента
ВчераВ НАРЭ сообщили, когда будет рассмотрен запрос о повышении тарифа на газ
ВчераПартия коммунистов в ближайшие дни может сменить лидера
ВчераВрачи во Вьетнаме по ошибке вакцинировали 18 младенцев против COVID
ВчераЭксперт: вслед за тарифом на газ цена на отопление может вырасти на 60%