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Конфликт между социалистами в Бельцах начался накануне выборов мэра
Конфликт между социалистами в Бельцах начался накануне выборов мэра
Сообщается, что два десятка социалистов приостановили членство в партии
2021-11-06T18:01+0200
2021-11-06T19:50+0200
политика
бельцы
выборы
партия социалистов республики молдова
в молдове
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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Конфликт в бельцкой организации Партии социалистов (ПСРМ) — 20 человек во главе с экс-депутатом Александром Усатым приостановили членство в партии.О️б этом заявил в видеообращении в социальных сетях сам Усатый. По словам видного члена ПСРМ, бельцкие социалисты недовольны главой местной парторганизации Александром Нестеровским, который баллотируется на пост мэра города от Блока коммунистов и социалистов (КиС).️Экс-депутат также сообщил, что "предупреждал руководство партии, что Нестеровский — не та личность, которая способна укрепить и упрочить ряды партии, привлечь новых честных и авторитетных членов из числа жителей Бельц".️Руководство ПСРМ пока не прокомментировало ситуацию.
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бельцы, выборы, партия социалистов республики молдова, в молдове

Конфликт между социалистами в Бельцах начался накануне выборов мэра

18:01 06.11.2021 (обновлено: 19:50 06.11.2021)
© Sputnik / Evghenii PanasencoPrimăria municipiului Bălți
Primăria municipiului Bălți - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Экс-депутат от социалистов заявил, что кандидат от Блока коммунистов и социалистов не тот человек, который укрепит ряды партии.
КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Конфликт в бельцкой организации Партии социалистов (ПСРМ) — 20 человек во главе с экс-депутатом Александром Усатым приостановили членство в партии.
О️б этом заявил в видеообращении в социальных сетях сам Усатый. По словам видного члена ПСРМ, бельцкие социалисты недовольны главой местной парторганизации Александром Нестеровским, который баллотируется на пост мэра города от Блока коммунистов и социалистов (КиС).
️Экс-депутат также сообщил, что "предупреждал руководство партии, что Нестеровский — не та личность, которая способна укрепить и упрочить ряды партии, привлечь новых честных и авторитетных членов из числа жителей Бельц".
️Руководство ПСРМ пока не прокомментировало ситуацию.
Владимир Воронин - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
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