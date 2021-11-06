https://ru.sputnik.md/20211106/konflikt-mezhdu-sotsialistami-v-beltsakh-nachalsya-nakanune-vyborov-mera-46216943.html

Конфликт между социалистами в Бельцах начался накануне выборов мэра

Конфликт между социалистами в Бельцах начался накануне выборов мэра

Сообщается, что два десятка социалистов приостановили членство в партии

2021-11-06T18:01+0200

2021-11-06T18:01+0200

2021-11-06T19:50+0200

политика

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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Конфликт в бельцкой организации Партии социалистов (ПСРМ) — 20 человек во главе с экс-депутатом Александром Усатым приостановили членство в партии.О️б этом заявил в видеообращении в социальных сетях сам Усатый. По словам видного члена ПСРМ, бельцкие социалисты недовольны главой местной парторганизации Александром Нестеровским, который баллотируется на пост мэра города от Блока коммунистов и социалистов (КиС).️Экс-депутат также сообщил, что "предупреждал руководство партии, что Нестеровский — не та личность, которая способна укрепить и упрочить ряды партии, привлечь новых честных и авторитетных членов из числа жителей Бельц".️Руководство ПСРМ пока не прокомментировало ситуацию.

https://ru.sputnik.md/20211105/voronin-partiya-kommunistov-lider-46205396.html

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бельцы, выборы, партия социалистов республики молдова, в молдове