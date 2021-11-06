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https://ru.sputnik.md/20211106/krasnoselskiy-posadil-derevya-pridnestrove-kampaniya-ozeleneniyu-46210040.html
Красносельский посадил деревья: в Приднестровье - кампания по озеленению
Красносельский посадил деревья: в Приднестровье - кампания по озеленению
Высаживаются тысячи деревьев во всех крупных населенных пунктах Молдовы
2021-11-06T13:40+0200
2021-11-06T13:40+0200
общество
акция
приднестровье
деревья
субботник
в молдове
ион чебан
молдова
вадим красносельский
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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. В Приднестровье продолжается кампания по озеленению. Во всех населенных пунктах региона местные власти и волонтеры высаживают деревья и кустарники.В субботу участие в акции по озеленению принял лидер Приднестровья Вадим Красносельский.Акция стартовала 29 октября в Днестровске, Григориополе, Рыбнице и Слободзейском районе. Самое большое число волонтеров было отмечено в Слободзее — здесь на высадку тысячи саженцев пришли 2000 волонтеров, по двое на одно деревце.Кампании по озеленению развернулись и в городах и селах Правобережья. В Кишиневе в мероприятиях по высадке деревьев принял участие мэр столицы Ион Чебан.
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акция, приднестровье, деревья, субботник, в молдове, ион чебан, молдова, вадим красносельский

Красносельский посадил деревья: в Приднестровье - кампания по озеленению

13:40 06.11.2021
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья / Кампания по озеленению в Приднестровье
Кампания по озеленению в Приднестровье - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья /
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
С конца октября во всех населенных пунктах региона идет масштабная акция по посадке деревьев.
КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. В Приднестровье продолжается кампания по озеленению. Во всех населенных пунктах региона местные власти и волонтеры высаживают деревья и кустарники.
В субботу участие в акции по озеленению принял лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
Акция стартовала 29 октября в Днестровске, Григориополе, Рыбнице и Слободзейском районе. Самое большое число волонтеров было отмечено в Слободзее — здесь на высадку тысячи саженцев пришли 2000 волонтеров, по двое на одно деревце.
Кампании по озеленению развернулись и в городах и селах Правобережья. В Кишиневе в мероприятиях по высадке деревьев принял участие мэр столицы Ион Чебан.
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