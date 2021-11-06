https://ru.sputnik.md/20211106/krasnoselskiy-posadil-derevya-pridnestrove-kampaniya-ozeleneniyu-46210040.html

Красносельский посадил деревья: в Приднестровье - кампания по озеленению

Красносельский посадил деревья: в Приднестровье - кампания по озеленению

Высаживаются тысячи деревьев во всех крупных населенных пунктах Молдовы

2021-11-06T13:40+0200

2021-11-06T13:40+0200

2021-11-06T13:40+0200

общество

акция

приднестровье

деревья

субботник

в молдове

ион чебан

молдова

вадим красносельский

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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. В Приднестровье продолжается кампания по озеленению. Во всех населенных пунктах региона местные власти и волонтеры высаживают деревья и кустарники.В субботу участие в акции по озеленению принял лидер Приднестровья Вадим Красносельский.Акция стартовала 29 октября в Днестровске, Григориополе, Рыбнице и Слободзейском районе. Самое большое число волонтеров было отмечено в Слободзее — здесь на высадку тысячи саженцев пришли 2000 волонтеров, по двое на одно деревце.Кампании по озеленению развернулись и в городах и селах Правобережья. В Кишиневе в мероприятиях по высадке деревьев принял участие мэр столицы Ион Чебан.

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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акция, приднестровье, деревья, субботник, в молдове, ион чебан, молдова, вадим красносельский