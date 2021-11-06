https://ru.sputnik.md/20211106/mestnymi-vyborami-moldove-nablyudat-desyatki-obschestvennikov-46211601.html
За местными выборами в Молдове будут наблюдать десятки общественников
За местными выборами в Молдове будут наблюдать десятки общественников
Выборы состоятся в 15 населенных пунктах по всей стране
2021-11-06T16:05+0200
2021-11-06T16:05+0200
2021-11-06T16:05+0200
политика
молдова
выборы
мэры
в молдове
цик
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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы на заседании в субботу аккредитовала 47 национальных наблюдателей от общественного объединения Promo-LEX и трех от общественного объединения "Ассоциация городской безопасности и медиации".Наблюдатели будут следить за ходом голосования на новых местных выборах 21 ноября 2021 года.На сегодняшний день ЦИК аккредитовала 72 национальных наблюдателя для мониторинга выборов в местные органы власти. Крайний срок подачи заявок на аккредитацию в качестве наблюдателя – 7 дней до дня выборов, то есть 13 ноября 2021 года.Новые местные выборы мэров 21 ноября пройдут в муниципии Бельцы и 14 селах девяти районов страны.
https://ru.sputnik.md/20211028/chp-zdravookhranenii-mestnymi-vyborami-moldova-45968022.html
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Александр Исаев
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Александр Исаев
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молдова, выборы, мэры, в молдове, цик
За местными выборами в Молдове будут наблюдать десятки общественников
Центральная избирательная комиссия продолжает регистрацию наблюдателей.
КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы на заседании в субботу аккредитовала 47 национальных наблюдателей от общественного объединения Promo-LEX и трех от общественного объединения "Ассоциация городской безопасности и медиации".
Наблюдатели будут следить за ходом голосования на новых местных выборах 21 ноября 2021 года.
На сегодняшний день ЦИК аккредитовала 72 национальных наблюдателя для мониторинга выборов в местные органы власти. Крайний срок подачи заявок на аккредитацию в качестве наблюдателя – 7 дней до дня выборов, то есть 13 ноября 2021 года.
Новые местные выборы мэров 21 ноября пройдут в муниципии Бельцы и 14 селах девяти районов страны.