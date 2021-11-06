https://ru.sputnik.md/20211106/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46217795.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом

2021-11-06T18:38+0200

2021-11-06T18:38+0200

2021-11-06T18:38+0200

коронавирус

минздрав

эпидемия

статистика

в молдове

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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 954 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечено семь случаев импорта инфекции: три — из Румынии, по одному — из Германии, Египта, Великобритании и Франции.Общее число случаев заражения в стране достигло 345 517.У работников системы здравоохранения выявлены 12 случаев заражения: 2 – у врачей, 6 – у медсестер, 4 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6145 тестов.Госпитализированы 1964 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 192 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 39).В то же время за сутки выздоровели 1219 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 323 996.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 49 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 8056.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211103/minzdrav-moldova-mozhet-do-kontsa-goda-poluchit-vaktsinu-moderna-46141142.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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минздрав, эпидемия, статистика, в молдове