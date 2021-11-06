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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом
2021-11-06T18:38+0200
2021-11-06T18:38+0200
коронавирус
минздрав
эпидемия
статистика
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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 954 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечено семь случаев импорта инфекции: три — из Румынии, по одному — из Германии, Египта, Великобритании и Франции.Общее число случаев заражения в стране достигло 345 517.У работников системы здравоохранения выявлены 12 случаев заражения: 2 – у врачей, 6 – у медсестер, 4 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6145 тестов.Госпитализированы 1964 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 192 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 39).В то же время за сутки выздоровели 1219 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 323 996.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 49 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 8056.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
https://ru.sputnik.md/20211103/minzdrav-moldova-mozhet-do-kontsa-goda-poluchit-vaktsinu-moderna-46141142.html
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Александр Исаев
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минздрав, эпидемия, статистика, в молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:38 06.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausЦентр COVID-19 на MoldExpo в Кишиневе
Центр COVID-19 на MoldExpo в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 954 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Отмечено семь случаев импорта инфекции: три — из Румынии, по одному — из Германии, Египта, Великобритании и Франции.
Общее число случаев заражения в стране достигло 345 517.
У работников системы здравоохранения выявлены 12 случаев заражения: 2 – у врачей, 6 – у медсестер, 4 – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 6145 тестов.
Госпитализированы 1964 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 192 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 39).
В то же время за сутки выздоровели 1219 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 323 996.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 49 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 8056.
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Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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