Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
Мир за сутки: новый тренер "Барсы", COVID у гиен и уголовное дело за угрозы в чатах
08:45 06.11.2021 (обновлено: 08:50 06.11.2021)
© Sputnik / Алексей Филиппов/
Обзор самых интересных событий - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Хави Эрнандес назначен главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона", передает РИА Новости.
В в Twitter "Барса" опубликовала видео 2015 года, когда Хави провел последний матч за клуб.
"Время возвращаться домой. Добро пожаловать, Хави", – говорится в подписи к видео.
It was meant to be.— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021
Welcome home. pic.twitter.com/gdGdFedk7t
Достигнутое соглашение предусматривает, что Хави Эрнандес станет тренером первой команды на оставшуюся часть этого сезона и еще на два сезона. Воспитанник академии "Барселоны", Эрнандес покинул нынешний клуб – катарский "Аль-Садд" – после переговоров, прошедших в последние дни с руководством клуба", – говорится в сообщении на сайте "Барселоны".
Хави Эрнандес выступал за "Барселону" на протяжении 17 лет, став за это время восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем национального кубка и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Также он дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
"Аль-Садд" под руководством Хави выиграл чемпионат Катара, дважды брал Кубок и один раз Суперкубок страны.
Хави Эрнандес выступал за "Барселону" на протяжении 17 лет, став за это время восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем национального кубка и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Также он дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
"Аль-Садд" под руководством Хави выиграл чемпионат Катара, дважды брал Кубок и один раз Суперкубок страны.
Первые в мире случаи заражения COVID-19 выявили в США у гиен
Две гиены заболели COVID-19 в зоопарке Денвера (штат Колорадо). Предполагается, что это первые в мире случаи ковида у этих животных, пишет МИР24.
"Сегодня подтвердилось, что у двух гиен – Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года – положительный результат на вирус, вызывающий COVID-19", – информирует администрация зоосада в Twitter.
Today we confirmed that two of our hyenas—Ngozi, 22, and Kibo, 23—tested positive for the virus that causes COVID-19. The results were confirmed at the CSU Veterinary Diagnostic Lab in Fort Collins, CO, as well as the @USDA's National Veterinary Services Laboratory.— Denver Zoo (@DenverZoo) November 5, 2021
THREAD (1/6) pic.twitter.com/AqeU1yeAyi
В двух лабораториях страны факт заражения гиен подтвердился. В сообщении зоопарка подчеркивается, что Нгози и Кибо, предположительно, стали "первыми в мире гиенами с подтвержденным COVID-19".
По информации от сотрудников зоосада, животные испытывают вялость, у них наблюдаются выделения из носа и периодический кашель. Все надеются на скорейшее выздоровление Нгози и Кибо. В этом же зоопарке ранее коронавирусом заболели 11 львов, некоторые из них уже полностью выздоровели, а также два тигра - они полностью здоровы.
Угрожавшему школе в чатах подростку на Чукотке грозит уголовное дело
Уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении подростка, который угрожал в мессенджере массовыми убийствами в школе, возбуждено следователями, об этом РИА Новости сообщил представитель регионального УФСБ РФ.
В октябре мэрия Анадыря сообщила, что ученики местной школы обнаружили в чате в WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия. Ребята передали эту информацию руководству школы. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам - бывшего ученика обеих школ города. По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил из хулиганских побуждений. У несовершеннолетнего изъято пневматическое оружие.
В октябре мэрия Анадыря сообщила, что ученики местной школы обнаружили в чате в WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия. Ребята передали эту информацию руководству школы. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам - бывшего ученика обеих школ города. По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил из хулиганских побуждений. У несовершеннолетнего изъято пневматическое оружие.
18 октября, 09:25
"СУСК России по Чукотскому АО возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сказал собеседник агентства.
Задержанному 17 лет. По словам подростка, он писал угрозы из чистого хулиганства. Ведется разбирательство.
Задержанному 17 лет. По словам подростка, он писал угрозы из чистого хулиганства. Ведется разбирательство.