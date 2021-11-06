https://ru.sputnik.md/20211106/mir-za-sutki-novyy-trener-barsy-covid-gien-ugolovnoe-delo-ugrozy-v-chatakh-46207177.html

Мир за сутки: новый тренер "Барсы", COVID у гиен и уголовное дело за угрозы в чатах

Мир за сутки: новый тренер "Барсы", COVID у гиен и уголовное дело за угрозы в чатах

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2021-11-06T08:45+0200

2021-11-06T08:45+0200

2021-11-06T08:50+0200

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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Хави Эрнандес назначен главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона", передает РИА Новости.В в Twitter "Барса" опубликовала видео 2015 года, когда Хави провел последний матч за клуб.Достигнутое соглашение предусматривает, что Хави Эрнандес станет тренером первой команды на оставшуюся часть этого сезона и еще на два сезона. Воспитанник академии "Барселоны", Эрнандес покинул нынешний клуб – катарский "Аль-Садд" – после переговоров, прошедших в последние дни с руководством клуба", – говорится в сообщении на сайте "Барселоны".Хави Эрнандес выступал за "Барселону" на протяжении 17 лет, став за это время восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем национального кубка и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Также он дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира."Аль-Садд" под руководством Хави выиграл чемпионат Катара, дважды брал Кубок и один раз Суперкубок страны.Первые в мире случаи заражения COVID-19 выявили в США у гиенДве гиены заболели COVID-19 в зоопарке Денвера (штат Колорадо). Предполагается, что это первые в мире случаи ковида у этих животных, пишет МИР24.В двух лабораториях страны факт заражения гиен подтвердился. В сообщении зоопарка подчеркивается, что Нгози и Кибо, предположительно, стали "первыми в мире гиенами с подтвержденным COVID-19".По информации от сотрудников зоосада, животные испытывают вялость, у них наблюдаются выделения из носа и периодический кашель. Все надеются на скорейшее выздоровление Нгози и Кибо. В этом же зоопарке ранее коронавирусом заболели 11 львов, некоторые из них уже полностью выздоровели, а также два тигра - они полностью здоровы. Угрожавшему школе в чатах подростку на Чукотке грозит уголовное делоУголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении подростка, который угрожал в мессенджере массовыми убийствами в школе, возбуждено следователями, об этом РИА Новости сообщил представитель регионального УФСБ РФ.В октябре мэрия Анадыря сообщила, что ученики местной школы обнаружили в чате в WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия. Ребята передали эту информацию руководству школы. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам - бывшего ученика обеих школ города. По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил из хулиганских побуждений. У несовершеннолетнего изъято пневматическое оружие."СУСК России по Чукотскому АО возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сказал собеседник агентства.Задержанному 17 лет. По словам подростка, он писал угрозы из чистого хулиганства. Ведется разбирательство.

https://ru.sputnik.md/20211018/shkola-strelba-45656476.html

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в мире, футбол, угрозы, школа, зоопарк