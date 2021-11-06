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Мир за сутки: новый тренер "Барсы", COVID у гиен и уголовное дело за угрозы в чатах
Мир за сутки: новый тренер "Барсы", COVID у гиен и уголовное дело за угрозы в чатах
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2021-11-06T08:45+0200
2021-11-06T08:50+0200
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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Хави Эрнандес назначен главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона", передает РИА Новости.В в Twitter "Барса" опубликовала видео 2015 года, когда Хави провел последний матч за клуб.Достигнутое соглашение предусматривает, что Хави Эрнандес станет тренером первой команды на оставшуюся часть этого сезона и еще на два сезона. Воспитанник академии "Барселоны", Эрнандес покинул нынешний клуб – катарский "Аль-Садд" – после переговоров, прошедших в последние дни с руководством клуба", – говорится в сообщении на сайте "Барселоны".Хави Эрнандес выступал за "Барселону" на протяжении 17 лет, став за это время восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем национального кубка и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Также он дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира."Аль-Садд" под руководством Хави выиграл чемпионат Катара, дважды брал Кубок и один раз Суперкубок страны.Первые в мире случаи заражения COVID-19 выявили в США у гиенДве гиены заболели COVID-19 в зоопарке Денвера (штат Колорадо). Предполагается, что это первые в мире случаи ковида у этих животных, пишет МИР24.В двух лабораториях страны факт заражения гиен подтвердился. В сообщении зоопарка подчеркивается, что Нгози и Кибо, предположительно, стали "первыми в мире гиенами с подтвержденным COVID-19".По информации от сотрудников зоосада, животные испытывают вялость, у них наблюдаются выделения из носа и периодический кашель. Все надеются на скорейшее выздоровление Нгози и Кибо. В этом же зоопарке ранее коронавирусом заболели 11 львов, некоторые из них уже полностью выздоровели, а также два тигра - они полностью здоровы. Угрожавшему школе в чатах подростку на Чукотке грозит уголовное делоУголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении подростка, который угрожал в мессенджере массовыми убийствами в школе, возбуждено следователями, об этом РИА Новости сообщил представитель регионального УФСБ РФ.В октябре мэрия Анадыря сообщила, что ученики местной школы обнаружили в чате в WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия. Ребята передали эту информацию руководству школы. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам - бывшего ученика обеих школ города. По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил из хулиганских побуждений. У несовершеннолетнего изъято пневматическое оружие."СУСК России по Чукотскому АО возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сказал собеседник агентства.Задержанному 17 лет. По словам подростка, он писал угрозы из чистого хулиганства. Ведется разбирательство.
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в мире, футбол, угрозы, школа, зоопарк

Мир за сутки: новый тренер "Барсы", COVID у гиен и уголовное дело за угрозы в чатах

08:45 06.11.2021 (обновлено: 08:50 06.11.2021)
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкХави Эрнандес
Хави Эрнандес - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
/
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Обзор самых интересных событий - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Хави Эрнандес назначен главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона", передает РИА Новости.
В в Twitter "Барса" опубликовала видео 2015 года, когда Хави провел последний матч за клуб.
"Время возвращаться домой. Добро пожаловать, Хави", – говорится в подписи к видео.
Достигнутое соглашение предусматривает, что Хави Эрнандес станет тренером первой команды на оставшуюся часть этого сезона и еще на два сезона. Воспитанник академии "Барселоны", Эрнандес покинул нынешний клуб – катарский "Аль-Садд" – после переговоров, прошедших в последние дни с руководством клуба", – говорится в сообщении на сайте "Барселоны".

Хави Эрнандес выступал за "Барселону" на протяжении 17 лет, став за это время восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем национального кубка и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Также он дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

"Аль-Садд" под руководством Хави выиграл чемпионат Катара, дважды брал Кубок и один раз Суперкубок страны.

Первые в мире случаи заражения COVID-19 выявили в США у гиен

Две гиены заболели COVID-19 в зоопарке Денвера (штат Колорадо). Предполагается, что это первые в мире случаи ковида у этих животных, пишет МИР24.
"Сегодня подтвердилось, что у двух гиен – Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года – положительный результат на вирус, вызывающий COVID-19", – информирует администрация зоосада в Twitter.
В двух лабораториях страны факт заражения гиен подтвердился. В сообщении зоопарка подчеркивается, что Нгози и Кибо, предположительно, стали "первыми в мире гиенами с подтвержденным COVID-19".
По информации от сотрудников зоосада, животные испытывают вялость, у них наблюдаются выделения из носа и периодический кашель. Все надеются на скорейшее выздоровление Нгози и Кибо. В этом же зоопарке ранее коронавирусом заболели 11 львов, некоторые из них уже полностью выздоровели, а также два тигра - они полностью здоровы.

Угрожавшему школе в чатах подростку на Чукотке грозит уголовное дело

Уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении подростка, который угрожал в мессенджере массовыми убийствами в школе, возбуждено следователями, об этом РИА Новости сообщил представитель регионального УФСБ РФ.

В октябре мэрия Анадыря сообщила, что ученики местной школы обнаружили в чате в WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия. Ребята передали эту информацию руководству школы. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам - бывшего ученика обеих школ города. По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил из хулиганских побуждений. У несовершеннолетнего изъято пневматическое оружие.
Эмблема на форме сотрудника полиции - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
В школе в Пермском крае произошла стрельба
18 октября, 09:25
"СУСК России по Чукотскому АО возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сказал собеседник агентства.

Задержанному 17 лет. По словам подростка, он писал угрозы из чистого хулиганства. Ведется разбирательство.
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