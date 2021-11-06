https://ru.sputnik.md/20211106/moldova-vetnam-46166750.html

Нгуен Кхак Хоа: что общего у Молдовы и Вьетнама

Нгуен Кхак Хоа: что общего у Молдовы и Вьетнама

Докторант музыкального Училища имени Гнесиных поделился впечатлениями от молдавской культуры

2021-11-06T08:00+0200

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Нгуен Кхак Хоа: что объединяет Молдову и Вьетнам? Нгуен Кхак Хоа: что объединяет Молдову и Вьетнам?

Важность культурного диалога между Молдовой и Россией всегда была актуальной. А что может связывать Молдову и одну из самых густонаселенных азиатских стран полуострова Индокитай? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова нам рассказал докторант российского училища имени Гнесиных Нгуен Кхак Хоа.Докторант музыкального Училища имени Гнесиных даже нашел общие черты у молдавской музыки и музыки Вьетнама, и поделился своей теорией. Все дело в музыкальных традициях, которые родились еще во времена СССР, – тогда многие музыканты из Вьетнама приезжали учиться в республики Советского Союза, где они впитывали в себя мотивы местной музыки, а, вернувшись домой, сочиняли свою.В заключение Нгуен поделился впечатлением от песни "Эминеску" в исполнении Дойны и Иона Алдя-Теодорович о румынском поэте и признал, что, даже не зная языка, на котором исполняется песня, ее можно понять. И помогает в этом музыка, которая поистине "раскрывает душу".

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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