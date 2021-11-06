https://ru.sputnik.md/20211106/muzhchina-nozhom-napal-na-passazhirov-poezda-germanii-est-ranenye-46213198.html

Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Германии, есть раненые

Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Германии, есть раненые

Нападение на пассажиров поезда произошло в Баварии, мотивы агрессора пока не ясны.

2021-11-06T14:15+0200

2021-11-06T14:15+0200

2021-11-06T14:22+0200

общество

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пассажиры

нападение

нож

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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Человек с ножом напал на пассажиров поезда в Баварии, три человека получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на таблоид BILD. Сообщается, что нападавший схвачен, однако пока не ясно, почему он пошел на этот шаг. Инцидент произошел утром 6 ноября в поезде ICE на участке между городами Регенсбург и Нюрнберг. Поезд был остановлен, на месте работает полиция.Согласно информации местных СМИ, нападавший – 27-летний мужчина арабского происхождения. Он был в неадекватном состоянии, звал в поезде на помощь. Не исключается и то, что у мужчины есть проблемы с психикой. Версию теракта полиция пока не рассматривает. Двум пострадавшим нанесены тяжелые ранения, однако их жизням угрозы нет, сообщил BILD.На минувшей неделе на территории федеральной земли Гессен мужчина 30 лет на автомобиле въехал на улице в группу младших школьников, одна девочка восьми лет скончалась, еще двое детей семи и восьми лет получили тяжелые травмы. Трагедия произошла 29 октября. На следующий день водитель был помещен в клинику.

https://ru.sputnik.md/20210903/v-novozelandskom-oklende-chelovek-napal-s-nozhom-na-posetiteley-supermarketa-44445379.html

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в мире, поезд, германия, пассажиры, нападение, нож