https://ru.sputnik.md/20211106/obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-detey-ot-covid-19-pervoy-vvela-kosta-rika-46215150.html

Обязательную вакцинацию детей от COVID-19 первой в мире ввела Коста-Рика

Обязательную вакцинацию детей от COVID-19 первой в мире ввела Коста-Рика

Власти Коста-Рики приняли решение прививать детей от коронавируса, для чего закупили большую партию вакцины Pfizer.

2021-11-06T17:37+0200

2021-11-06T17:37+0200

2021-11-06T19:49+0200

коронавирус

в мире

дети

коста-рика

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/15/45774578_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7edfc7b023485fafb3bf76642e45e70e.jpg

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от пяти до 11 лет вводят в Коста-Рике, передают "Известия" со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства здравоохранения этой страны.Коста-Рика стала первым в мире государством, где ввели такую меру. Соответствующее постановление утвердила национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии. Как сообщается, вакцинация детей начнется в марте будущего года, решение власти обусловили следованием принципу "наилучшего обеспечения интересов детей и подростков". Для проведения вакцинации ранее Коста-Рика объявила о закупке 3,5 миллиона доз вакцины у компании Pfizer. На детские прививки из этой партии предназначено 1,5 миллиона доз.Ранее применение вакцины Pfizer для вакцинации детей 5-11 лет было одобрено медицинскими регуляторами FDA и CDC. В настоящее время случаи осложнений и летальные исходы от коронавируса среди детей редки, около четверти всех случаев COVID-19 приходятся именно на несовершеннолетних.

https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html

коста-рика

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, дети, коста-рика, вакцинация