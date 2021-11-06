https://ru.sputnik.md/20211106/obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-detey-ot-covid-19-pervoy-vvela-kosta-rika-46215150.html
Обязательную вакцинацию детей от COVID-19 первой в мире ввела Коста-Рика
Обязательную вакцинацию детей от COVID-19 первой в мире ввела Коста-Рика
Власти Коста-Рики приняли решение прививать детей от коронавируса, для чего закупили большую партию вакцины Pfizer.
2021-11-06T17:37+0200
2021-11-06T17:37+0200
2021-11-06T19:49+0200
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вакцинация
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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от пяти до 11 лет вводят в Коста-Рике, передают "Известия" со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства здравоохранения этой страны.Коста-Рика стала первым в мире государством, где ввели такую меру. Соответствующее постановление утвердила национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии. Как сообщается, вакцинация детей начнется в марте будущего года, решение власти обусловили следованием принципу "наилучшего обеспечения интересов детей и подростков". Для проведения вакцинации ранее Коста-Рика объявила о закупке 3,5 миллиона доз вакцины у компании Pfizer. На детские прививки из этой партии предназначено 1,5 миллиона доз.Ранее применение вакцины Pfizer для вакцинации детей 5-11 лет было одобрено медицинскими регуляторами FDA и CDC. В настоящее время случаи осложнений и летальные исходы от коронавируса среди детей редки, около четверти всех случаев COVID-19 приходятся именно на несовершеннолетних.
https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html
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в мире, дети, коста-рика, вакцинация
Обязательную вакцинацию детей от COVID-19 первой в мире ввела Коста-Рика
17:37 06.11.2021 (обновлено: 19:49 06.11.2021)
Власти Коста-Рики приняли решение прививать детей от коронавируса в обязательном порядке, для чего закупили большую партию вакцины Pfizer.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik.
Обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от пяти до 11 лет вводят в Коста-Рике, передают "Известия"
со ссылкой на сообщение пресс-службы
министерства здравоохранения этой страны.
Коста-Рика стала первым в мире государством, где ввели такую меру. Соответствующее постановление утвердила национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии. Как сообщается, вакцинация детей начнется в марте будущего года, решение власти обусловили следованием принципу "наилучшего обеспечения интересов детей и подростков".
Для проведения вакцинации ранее Коста-Рика объявила о закупке 3,5 миллиона доз вакцины у компании Pfizer. На детские прививки из этой партии предназначено 1,5 миллиона доз.
Ранее применение вакцины Pfizer для вакцинации детей 5-11 лет было одобрено медицинскими регуляторами FDA и CDC.
В настоящее время случаи осложнений и летальные исходы от коронавируса среди детей редки, около четверти всех случаев COVID-19 приходятся именно на несовершеннолетних.