https://ru.sputnik.md/20211106/obyazatelnyy-kovid-sertifikat-rabochem-meste-protivorechit-zakonu-ekspert-46211046.html
Обязательный ковид-сертификат на рабочем месте противоречит закону – эксперт
Обязательный ковид-сертификат на рабочем месте противоречит закону – эксперт
Требование ковид-сертификата на рабочем месте не может быть обязательным, утверждают эксперты со ссылкой на права человека.
2021-11-06T14:48+0200
2021-11-06T14:48+0200
2021-11-06T15:05+0200
коронавирус
в молдове
молдова
сертификат
незаконность
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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Обязательство по предъявлению на рабочем месте свидетельства о вакцинации против COVID-19 является серьезным нарушением основных прав и свобод человека, регулируемых как национальным, так и международным правом. Об этом в комментарии для Sputnik Молдова заявил юрист Юлиан Русановски в контексте заявления властей Кишинева о том, что "такая эпидемиологическая мера обсуждается".Ранее координатор национальной программы иммунизации и коммуникационной группы по вакцинации против COVID-19 Нинель Ревенко в одной из телепрограмм заявила, что в настоящее время эту тему обсуждают специалисты в области здравоохранения."Мы также обсуждаем возможность этой эпидемиологической меры и руководствуемся опытом других стран. Франция ввела этот сертификат в августе, и процент вакцинации, несмотря на все демонстрации, организованные противниками прививок, уровень иммунизации значительно увеличился. Подобный опыт есть у Греции и Португалии: население страны практически полностью привито двумя дозами", – сказала Нинель Ревенко.Однако, по мнению Юлиана Русановски, если эта идея будет воплощена в жизнь, такая мера станет незаконным и абсолютно ошибочным решением с элементами диктатуры.По его словам, в Основном законе Республики Молдова есть статья, посвященная праву на здоровье.Согласно действующему законодательству, на которое ссылается Русановски, человек приобретает основные права и свободы не по милости государства, а по праву рождения. По этой причине государство не должно требовать от гражданина представления каких-либо доказательств для того, чтобы он мог пользоваться основными правами и свободами, наоборот, власти обязаны подробно продемонстрировать причины ограничения осуществления основных прав и свобод.Он также говорит, что эти государственные структуры, такие как правительство, Министерство здравоохранения или Комиссия по общественному здравоохранению, являются следствием общественного договора. В частности, речь идет о том общественном договоре, по которому большинство граждан поручает небольшой группе представлять ее в управлении государственными делами."Национальная комиссия принимает решения, которые противоречат Конституции Республики Молдова, а также Всеобщей декларации прав человека, как было заявлено Конституционным судом в одном из своих решений, касающихся тех огромных штрафов, которые были приняты комиссией в прошлом году. Эти решения впоследствии были отменены. В условиях кризиса и чрезвычайных ситуаций легче всего рождаются диктатуры. Дискриминация вакцинированных и невакцинированных граждан – серьезная ошибка, которую могут совершить руководители Комиссии по чрезвычайным ситуациям", – пояснил Юлиан Русановски.Эксперт признается: он не понимает, почему ковид-сертификат требуется в контексте существования сотен других вирусов, передающихся от человека к человеку.В этом контексте эксперт приводит пример Румынии. Решением Апелляционного суда Бухареста от 2 ноября были отменены все решения правительства этой страны, налагавшие обязанность предъявлять ковид-сертификат на работе или в различных других местах – театрах, цирках, концертных залах.После того как молдавские власти объявили, что такая эпидемиологическая мера обсуждается, среди непривитых граждан возникли паника и страх увольнения.Таким образом, комиссия не может отказать работнику в доступе на рабочее место. Только парламент может принимать ограничения права на труд и право на здоровье и только на основании нормативного акта, содержащего технико-экономическое обоснование и веские аргументы. Если решение будет принято комиссией, в государстве будет допущена узурпация власти, добавил Русановски."Я настоятельно призываю всех граждан, которых касается этот проект решения, если оно будет принято, защищать свои конституционные права, потому что здоровье – это право, а не обязанность", – сказал он.В то же время Юлиан Русановски отметил, что сожалеет о заявлении министра здравоохранения Аллы Немеренко, что "государство напрасно тратит деньги на невакцинированных людей, попадающих в реанимацию".Более того, он говорит, что, согласно официальным данным Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), с начала процесса вакцинации в мире было зарегистрировано более 20 000 смертей среди привитых."Вакцины закупаются из государственного бюджета. Средняя цена препарата – 12 долларов. Закупки совершаются за государственные деньги, система здравоохранения также поддерживается за счет государственных денег. Вакцина находится в периоде тестирования, которое завершится в 2023-2024 годах, согласно официальным протоколам и информации, опубликованной на сайтах компаний-производителей. Учитывая, что вакцина находится на стадии тестирования и никакие побочные эффекты в среднесрочной и долгосрочной перспективе неизвестны, то, что большинство граждан воздерживаются от вакцинации, имеет основание", – подытожил Юлиан Русановски.По его словам, любая форма обязательства в отношении населения, в том числе по критериям вакцинации сывороткой, которая проходит тестирование, является серьезным нарушением прав и свобод человека.По официальным данным, с начала кампании вакцинации в Республике Молдова и до настоящего времени по полной схеме в стране были привиты 884 663 человека, или 22% населения.
https://ru.sputnik.md/20211103/pravitelstvo-moldovy-odobrilo-vykhodnykh-dlya-vaktsinatsii-ot-covid-46147381.html
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в молдове, молдова, сертификат, незаконность
Обязательный ковид-сертификат на рабочем месте противоречит закону – эксперт
14:48 06.11.2021 (обновлено: 15:05 06.11.2021)
Предъявление ковид-сертификата на рабочем месте не может быть обязательным, утверждают эксперты со ссылкой на закон о правах человека.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik.
Обязательство по предъявлению на рабочем месте свидетельства о вакцинации против COVID-19 является серьезным нарушением основных прав и свобод человека, регулируемых как национальным, так и международным правом. Об этом в комментарии для Sputnik Молдова
заявил юрист Юлиан Русановски в контексте заявления властей Кишинева о том, что "такая эпидемиологическая мера обсуждается".
Ранее координатор национальной программы иммунизации и коммуникационной группы по вакцинации против COVID-19 Нинель Ревенко в одной из телепрограмм заявила, что в настоящее время эту тему обсуждают специалисты в области здравоохранения.
"Мы также обсуждаем возможность этой эпидемиологической меры и руководствуемся опытом других стран. Франция ввела этот сертификат в августе, и процент вакцинации, несмотря на все демонстрации, организованные противниками прививок, уровень иммунизации значительно увеличился. Подобный опыт есть у Греции и Португалии: население страны практически полностью привито двумя дозами", – сказала Нинель Ревенко.
Однако, по мнению Юлиана Русановски, если эта идея будет воплощена в жизнь, такая мера станет незаконным и абсолютно ошибочным решением с элементами диктатуры.
"У нас есть три основных документа, которыми мы руководствуемся в повседневной жизни с юридической точки зрения. Речь идет о Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о правах человека и Конституции Республики Молдова", – уточнил юрист.
По его словам, в Основном законе Республики Молдова есть статья, посвященная праву на здоровье.
Согласно действующему законодательству, на которое ссылается Русановски, человек приобретает основные права и свободы не по милости государства, а по праву рождения. По этой причине государство не должно требовать от гражданина представления каких-либо доказательств для того, чтобы он мог пользоваться основными правами и свободами, наоборот, власти обязаны подробно продемонстрировать причины ограничения осуществления основных прав и свобод.
"Такое решение обязывает граждан быть здоровыми, чтобы иметь возможность работать. От права на здоровье, регулируемого Конституцией и двумя другими международными нормативными актами, мы переходим к обязанности здоровья", – отметил эксперт.
Он также говорит, что эти государственные структуры, такие как правительство, Министерство здравоохранения или Комиссия по общественному здравоохранению, являются следствием общественного договора. В частности, речь идет о том общественном договоре, по которому большинство граждан поручает небольшой группе представлять ее в управлении государственными делами.
"Национальная комиссия принимает решения, которые противоречат Конституции Республики Молдова, а также Всеобщей декларации прав человека, как было заявлено Конституционным судом в одном из своих решений, касающихся тех огромных штрафов, которые были приняты комиссией в прошлом году. Эти решения впоследствии были отменены. В условиях кризиса и чрезвычайных ситуаций легче всего рождаются диктатуры. Дискриминация вакцинированных и невакцинированных граждан – серьезная ошибка, которую могут совершить руководители Комиссии по чрезвычайным ситуациям", – пояснил Юлиан Русановски.
Эксперт признается: он не понимает, почему ковид-сертификат требуется в контексте существования сотен других вирусов, передающихся от человека к человеку.
В этом контексте эксперт приводит пример Румынии. Решением Апелляционного суда Бухареста от 2 ноября были отменены все решения правительства этой страны, налагавшие обязанность предъявлять ковид-сертификат на работе или в различных других местах – театрах, цирках, концертных залах.
После того как молдавские власти объявили, что такая эпидемиологическая мера обсуждается, среди непривитых граждан возникли паника и страх увольнения.
"Многие запаниковали. Отставок наверняка будет много. Если комиссия примет это решение, оно будет обжаловано. В статье 56 Конституции Республики Молдова говорится о том, что основные права и свободы могут быть ограничены только законом", – уточняет юрист.
Таким образом, комиссия не может отказать работнику в доступе на рабочее место. Только парламент может принимать ограничения права на труд и право на здоровье и только на основании нормативного акта, содержащего технико-экономическое обоснование и веские аргументы. Если решение будет принято комиссией, в государстве будет допущена узурпация власти, добавил Русановски.
"Я настоятельно призываю всех граждан, которых касается этот проект решения, если оно будет принято, защищать свои конституционные права, потому что здоровье – это право, а не обязанность", – сказал он.
В то же время Юлиан Русановски отметил, что сожалеет о заявлении министра здравоохранения Аллы Немеренко
, что "государство напрасно тратит деньги на невакцинированных людей, попадающих в реанимацию".
Более того, он говорит, что, согласно официальным данным Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), с начала процесса вакцинации в мире было зарегистрировано более 20 000 смертей среди привитых.
"Вакцины закупаются из государственного бюджета. Средняя цена препарата – 12 долларов. Закупки совершаются за государственные деньги, система здравоохранения также поддерживается за счет государственных денег. Вакцина находится в периоде тестирования, которое завершится в 2023-2024 годах, согласно официальным протоколам и информации, опубликованной на сайтах компаний-производителей. Учитывая, что вакцина находится на стадии тестирования и никакие побочные эффекты в среднесрочной и долгосрочной перспективе неизвестны, то, что большинство граждан воздерживаются от вакцинации, имеет основание", – подытожил Юлиан Русановски.
По его словам, любая форма обязательства в отношении населения, в том числе по критериям вакцинации сывороткой, которая проходит тестирование, является серьезным нарушением прав и свобод человека.
По официальным данным, с начала кампании вакцинации в Республике Молдова и до настоящего времени по полной схеме в стране были привиты 884 663 человека, или 22% населения.