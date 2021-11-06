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Острые заявления, тариф на газ и цепной рост цен: итоги недели в Молдове
Острые заявления, тариф на газ и цепной рост цен: итоги недели в Молдове
Итоги недели в Молдове: тарифы на природный газ, острые заявления, деятельность правительства и цены
2021-11-06T11:36+0200
2021-11-06T12:36+0200
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Совсем скоро правительство Молдовы во главе с премьером Натальей Гаврилицей перейдет через рубеж своего 100-дневного пребывания у власти. В этот период принято подводить первые итоги, анализировать, удачным или не очень был этот рубеж. Однако уже сейчас слышны неодобрительные оценки в обществе, связанные с деятельностью кабинета министров. В чем правительство Гаврилицы допускает ошибки и можно ли их избежать? Как непопулярные действия могут сильно ударить по рейтингу нового правительства? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Евгений Чебан, Александр Исаев и Андрей Петрик.
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Андрей Петрик
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в молдове, цены, тариф, газ, видео, правительство молдовы, наталья гаврилица

Острые заявления, тариф на газ и цепной рост цен: итоги недели в Молдове

11:36 06.11.2021 (обновлено: 12:36 06.11.2021)
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
Совсем скоро правительство Молдовы во главе с премьером Натальей Гаврилицей перейдет через рубеж своего 100-дневного пребывания у власти. В этот период принято подводить первые итоги, анализировать, удачным или не очень был этот рубеж. Однако уже сейчас слышны неодобрительные оценки в обществе, связанные с деятельностью кабинета министров.
В чем правительство Гаврилицы допускает ошибки и можно ли их избежать? Как непопулярные действия могут сильно ударить по рейтингу нового правительства? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Евгений Чебан, Александр Исаев и Андрей Петрик.
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