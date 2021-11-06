https://ru.sputnik.md/20211106/ostrye-zayavleniya-tarif-gaz-tseny-rost-itogi-nedeli-moldova-46206362.html
Острые заявления, тариф на газ и цепной рост цен: итоги недели в Молдове
Острые заявления, тариф на газ и цепной рост цен: итоги недели в Молдове
Итоги недели в Молдове: тарифы на природный газ, острые заявления, деятельность правительства и цены
2021-11-06T11:36+0200
2021-11-06T11:36+0200
2021-11-06T12:36+0200
радио
в молдове
цены
тариф
газ
правительство молдовы
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46206329_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1f77b1fa865e88f0ab972809b5b63fbe.jpg
Совсем скоро правительство Молдовы во главе с премьером Натальей Гаврилицей перейдет через рубеж своего 100-дневного пребывания у власти. В этот период принято подводить первые итоги, анализировать, удачным или не очень был этот рубеж. Однако уже сейчас слышны неодобрительные оценки в обществе, связанные с деятельностью кабинета министров. В чем правительство Гаврилицы допускает ошибки и можно ли их избежать? Как непопулярные действия могут сильно ударить по рейтингу нового правительства? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Евгений Чебан, Александр Исаев и Андрей Петрик.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46206329_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ae0b0cfc1adeb57e7e23a52c0426de67.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
в молдове, цены, тариф, газ, видео, правительство молдовы, наталья гаврилица
Острые заявления, тариф на газ и цепной рост цен: итоги недели в Молдове
11:36 06.11.2021 (обновлено: 12:36 06.11.2021)
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.