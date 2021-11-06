https://ru.sputnik.md/20211106/ostrye-zayavleniya-tarif-gaz-tseny-rost-itogi-nedeli-moldova-46206362.html

Острые заявления, тариф на газ и цепной рост цен: итоги недели в Молдове

Острые заявления, тариф на газ и цепной рост цен: итоги недели в Молдове

Итоги недели в Молдове: тарифы на природный газ, острые заявления, деятельность правительства и цены

2021-11-06T11:36+0200

2021-11-06T11:36+0200

2021-11-06T12:36+0200

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наталья гаврилица

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Совсем скоро правительство Молдовы во главе с премьером Натальей Гаврилицей перейдет через рубеж своего 100-дневного пребывания у власти. В этот период принято подводить первые итоги, анализировать, удачным или не очень был этот рубеж. Однако уже сейчас слышны неодобрительные оценки в обществе, связанные с деятельностью кабинета министров. В чем правительство Гаврилицы допускает ошибки и можно ли их избежать? Как непопулярные действия могут сильно ударить по рейтингу нового правительства? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Евгений Чебан, Александр Исаев и Андрей Петрик.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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