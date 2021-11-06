https://ru.sputnik.md/20211106/poberezhya-indonezii-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-6-46216372.html

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Сейсмособытие магнитудой 6,2 было зафиксировано во второй половине дня, информации о жертвах или разрушениях не поступало.

2021-11-06T17:03+0200

2021-11-06T17:03+0200

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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Индонезии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский сейсмологический центр (ESMC).Землетрясение было зафиксировано в 14.37 по времени UTC (16.37 по Кишиневу). Эпицентр подземных толчков располагался в 204 километрах к югу от города Манадо. Очаг залегал на глубине 86 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Отметим, что Индонезия в последние дни переживает настоящую катастрофу из-за сильнейших наводнений. По состоянию на 5 ноября в стране по меньшей мере пять человек числятся погибшими в провинции Восточная Ява, еще 15 - пропавшими без вести.Из-за отключения электроснабжения и блокировки трасс показание помощи пострадавшим затруднено. По сообщению Национального управления по противодействию стихийным бедствиям, реки на склонах горы Арджуно вышли из берегов и затопили пять деревень в городе Кота-Бату, уничтожив 21 дом.

https://ru.sputnik.md/20211024/rumyniya-nochi-zemletryaseniya-45845629.html

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в мире, индонезия, землетрясение