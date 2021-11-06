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У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Сейсмособытие магнитудой 6,2 было зафиксировано во второй половине дня, информации о жертвах или разрушениях не поступало.
2021-11-06T17:03+0200
2021-11-06T17:03+0200
общество
в мире
индонезия
землетрясение
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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Индонезии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский сейсмологический центр (ESMC).Землетрясение было зафиксировано в 14.37 по времени UTC (16.37 по Кишиневу). Эпицентр подземных толчков располагался в 204 километрах к югу от города Манадо. Очаг залегал на глубине 86 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Отметим, что Индонезия в последние дни переживает настоящую катастрофу из-за сильнейших наводнений. По состоянию на 5 ноября в стране по меньшей мере пять человек числятся погибшими в провинции Восточная Ява, еще 15 - пропавшими без вести.Из-за отключения электроснабжения и блокировки трасс показание помощи пострадавшим затруднено. По сообщению Национального управления по противодействию стихийным бедствиям, реки на склонах горы Арджуно вышли из берегов и затопили пять деревень в городе Кота-Бату, уничтожив 21 дом.
https://ru.sputnik.md/20211024/rumyniya-nochi-zemletryaseniya-45845629.html
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в мире, индонезия, землетрясение

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

17:03 06.11.2021
© Sputnik / Miroslav RotariСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сейсмособытие было зафиксировано во второй половине дня, информации о жертвах или разрушениях не поступало.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Индонезии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский сейсмологический центр (ESMC).

Землетрясение было зафиксировано в 14.37 по времени UTC (16.37 по Кишиневу). Эпицентр подземных толчков располагался в 204 километрах к югу от города Манадо. Очаг залегал на глубине 86 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Отметим, что Индонезия в последние дни переживает настоящую катастрофу из-за сильнейших наводнений. По состоянию на 5 ноября в стране по меньшей мере пять человек числятся погибшими в провинции Восточная Ява, еще 15 - пропавшими без вести.
Из-за отключения электроснабжения и блокировки трасс показание помощи пострадавшим затруднено. По сообщению Национального управления по противодействию стихийным бедствиям, реки на склонах горы Арджуно вышли из берегов и затопили пять деревень в городе Кота-Бату, уничтожив 21 дом.
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