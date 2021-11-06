Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
Поддельный алкоголь унес жизни более 30 человек в Индии
© AFP 2021 / Sajjad HussainАвтомобиль скорой помощи в Индии. Архивное фото
© AFP 2021 / Sajjad Hussain
"Сухой закон" в одном из штатов Индии привел к развитию подпольного рынка контрафактного алкоголя.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Из-за отравления контрафактным алкоголем в индийском штате Бихар погибли не менее 33 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.
"Два должностных лица - начальник полицейского участка Наутана и охранник в деревне - были отстранены от работы за свою небрежность. Один из предполагаемых продавцов умер, в то время как другой скрывается, был начат его поиск", - цитирует источник заместителя генерального инспектора полиции округа Чампаран Пранава Кумара Правина.
Строгие меры против тех, кто признан виновным в трагических смертях, пообещал принять главный министр штата Нитиш Кумар. Он выразил тревогу по поводу того, что люди продолжают употреблять алкоголь во время праздников.
В Бихаре с 2016 года действует запрет на продажу и производство алкоголя, однако он обусловил появление там нелегального рынка спиртного, в том числе контрафактного. По данным местных СМИ, за последний год от употребления суррогатов в штате скончались около 100 человек.
Власти Индии стремятся к тому, чтобы потребление алкоголя населением снизилось, для этого вводятся большие налоги, достигающие 70%, либо ограничения на продажу спиртного. Население страны потребляет кустарно произведенный самогон из кокосов, сахарного тростника, орехов кешью – все это зачастую производится с технологическими нарушениями и приводит к отравлению или смерти.
В Бихаре с 2016 года действует запрет на продажу и производство алкоголя, однако он обусловил появление там нелегального рынка спиртного, в том числе контрафактного. По данным местных СМИ, за последний год от употребления суррогатов в штате скончались около 100 человек.
Власти Индии стремятся к тому, чтобы потребление алкоголя населением снизилось, для этого вводятся большие налоги, достигающие 70%, либо ограничения на продажу спиртного. Население страны потребляет кустарно произведенный самогон из кокосов, сахарного тростника, орехов кешью – все это зачастую производится с технологическими нарушениями и приводит к отравлению или смерти.
Британские врачи установили, что отказ от алкоголя несет человеческому организму огромную пользу. Так, директор медицинских услуг цифрового центра Livi Харриет Брэдли рассказала, что при отсутствии спиртного в рационе организм уже в первую неделю начинает чувствовать себя значительно лучше: сон становится более крепким, а также повышается работоспособность.