https://ru.sputnik.md/20211106/poddelnyy-alkogol-unes-zhizni-bolee-30-chelovek-v-indii-46211358.html

Поддельный алкоголь унес жизни более 30 человек в Индии

Поддельный алкоголь унес жизни более 30 человек в Индии

"Сухой закон" в одном из штатов Индии привел к развитию подпольного рынка контрафактного алкоголя. 06.11.2021, Sputnik Молдова

2021-11-06T15:26+0200

2021-11-06T15:26+0200

2021-11-06T15:26+0200

общество

в мире

индия

контрафактный алкоголь

жертвы

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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Из-за отравления контрафактным алкоголем в индийском штате Бихар погибли не менее 33 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.Строгие меры против тех, кто признан виновным в трагических смертях, пообещал принять главный министр штата Нитиш Кумар. Он выразил тревогу по поводу того, что люди продолжают употреблять алкоголь во время праздников.В Бихаре с 2016 года действует запрет на продажу и производство алкоголя, однако он обусловил появление там нелегального рынка спиртного, в том числе контрафактного. По данным местных СМИ, за последний год от употребления суррогатов в штате скончались около 100 человек.Власти Индии стремятся к тому, чтобы потребление алкоголя населением снизилось, для этого вводятся большие налоги, достигающие 70%, либо ограничения на продажу спиртного. Население страны потребляет кустарно произведенный самогон из кокосов, сахарного тростника, орехов кешью – все это зачастую производится с технологическими нарушениями и приводит к отравлению или смерти.Британские врачи установили, что отказ от алкоголя несет человеческому организму огромную пользу. Так, директор медицинских услуг цифрового центра Livi Харриет Брэдли рассказала, что при отсутствии спиртного в рационе организм уже в первую неделю начинает чувствовать себя значительно лучше: сон становится более крепким, а также повышается работоспособность.

https://ru.sputnik.md/20211002/vo-vred-zdorovyu-skolko-alkogolya-upotreblyayut-zhiteli-moldovy-45214684.html

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в мире, индия, контрафактный алкоголь, жертвы