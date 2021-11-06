Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211106/poddelnyy-alkogol-unes-zhizni-bolee-30-chelovek-v-indii-46211358.html
Поддельный алкоголь унес жизни более 30 человек в Индии
Поддельный алкоголь унес жизни более 30 человек в Индии
"Сухой закон" в одном из штатов Индии привел к развитию подпольного рынка контрафактного алкоголя. 06.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-06T15:26+0200
2021-11-06T15:26+0200
общество
в мире
индия
контрафактный алкоголь
жертвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/03/33132382_0:206:2000:1331_1920x0_80_0_0_5519681dae83610c73f310bfe1ad5368.jpg
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Из-за отравления контрафактным алкоголем в индийском штате Бихар погибли не менее 33 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.Строгие меры против тех, кто признан виновным в трагических смертях, пообещал принять главный министр штата Нитиш Кумар. Он выразил тревогу по поводу того, что люди продолжают употреблять алкоголь во время праздников.В Бихаре с 2016 года действует запрет на продажу и производство алкоголя, однако он обусловил появление там нелегального рынка спиртного, в том числе контрафактного. По данным местных СМИ, за последний год от употребления суррогатов в штате скончались около 100 человек.Власти Индии стремятся к тому, чтобы потребление алкоголя населением снизилось, для этого вводятся большие налоги, достигающие 70%, либо ограничения на продажу спиртного. Население страны потребляет кустарно произведенный самогон из кокосов, сахарного тростника, орехов кешью – все это зачастую производится с технологическими нарушениями и приводит к отравлению или смерти.Британские врачи установили, что отказ от алкоголя несет человеческому организму огромную пользу. Так, директор медицинских услуг цифрового центра Livi Харриет Брэдли рассказала, что при отсутствии спиртного в рационе организм уже в первую неделю начинает чувствовать себя значительно лучше: сон становится более крепким, а также повышается работоспособность.
https://ru.sputnik.md/20211002/vo-vred-zdorovyu-skolko-alkogolya-upotreblyayut-zhiteli-moldovy-45214684.html
индия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/03/33132382_260:203:1765:1331_1920x0_80_0_0_cc793429e5a2fb211f08b1420a6241f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, индия, контрафактный алкоголь, жертвы

Поддельный алкоголь унес жизни более 30 человек в Индии

15:26 06.11.2021
© AFP 2021 / Sajjad HussainАвтомобиль скорой помощи в Индии. Архивное фото
Автомобиль скорой помощи в Индии. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
© AFP 2021 / Sajjad Hussain
"Сухой закон" в одном из штатов Индии привел к развитию подпольного рынка контрафактного алкоголя.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Из-за отравления контрафактным алкоголем в индийском штате Бихар погибли не менее 33 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.
"Два должностных лица - начальник полицейского участка Наутана и охранник в деревне - были отстранены от работы за свою небрежность. Один из предполагаемых продавцов умер, в то время как другой скрывается, был начат его поиск", - цитирует источник заместителя генерального инспектора полиции округа Чампаран Пранава Кумара Правина.
Строгие меры против тех, кто признан виновным в трагических смертях, пообещал принять главный министр штата Нитиш Кумар. Он выразил тревогу по поводу того, что люди продолжают употреблять алкоголь во время праздников.

В Бихаре с 2016 года действует запрет на продажу и производство алкоголя, однако он обусловил появление там нелегального рынка спиртного, в том числе контрафактного. По данным местных СМИ, за последний год от употребления суррогатов в штате скончались около 100 человек.

Власти Индии стремятся к тому, чтобы потребление алкоголя населением снизилось, для этого вводятся большие налоги, достигающие 70%, либо ограничения на продажу спиртного. Население страны потребляет кустарно произведенный самогон из кокосов, сахарного тростника, орехов кешью – все это зачастую производится с технологическими нарушениями и приводит к отравлению или смерти.
Винодельня Leuntea-Vin - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
Общество
Во вред здоровью: сколько алкоголя употребляют жители Молдовы
2 октября, 18:02
Британские врачи установили, что отказ от алкоголя несет человеческому организму огромную пользу. Так, директор медицинских услуг цифрового центра Livi Харриет Брэдли рассказала, что при отсутствии спиртного в рационе организм уже в первую неделю начинает чувствовать себя значительно лучше: сон становится более крепким, а также повышается работоспособность.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:15В октябре на дорогах Молдовы остановлены 500 пьяных водителей
17:03У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
16:35Участница "Ты супер!" из Молдовы: хотела бы встретиться с Ларисой Долиной
16:05За местными выборами в Молдове будут наблюдать десятки общественников
15:26Поддельный алкоголь унес жизни более 30 человек в Индии
14:48Обязательный ковид-сертификат на рабочем месте противоречит закону – эксперт
14:15Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Германии, есть раненые
14:06Дзюдоист из Молдовы завоевал серебро на молодежном ЧЕ
13:40Красносельский посадил деревья: в Приднестровье – кампания по озеленению
13:08Гора из контейнеров с товарами "выросла" в Британии
12:38В ЦИК подсчитали, сколько избирателей смогут проголосовать в Бельцах
11:36Острые заявления, тариф на газ и цепной рост цен: итоги недели в Молдове
11:05Бензовоз попал в аварию и взорвался в жилом квартале Сьерра-Леоне, есть жертвы
10:37Рост индекса цен на сельхозпродукцию в Молдове побил пятилетний рекорд
10:07Где в Кишиневе 6 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:35Журналист получил ранения во время разгона митинга пожарных в Греции
09:00Что такое гайды и при чем здесь Гагаузия
08:45Мир за сутки: новый тренер "Барсы", COVID у гиен и уголовное дело за угрозы в чатах
08:00Нгуен Кхак Хоа: что общего у Молдовы и Вьетнама
07:30Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни в ноябре