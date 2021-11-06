https://ru.sputnik.md/20211106/pogodnye-rekordy-46205022.html
Погодные рекорды Молдовы 6 ноября
Погодные рекорды Молдовы 6 ноября
Какой в Молдове была температура воздуха 6 ноября в разные годы
2021-11-06T00:01+0200
2021-11-06T00:01+0200
2021-11-06T00:01+0200
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 6 ноября специалисты зафиксировали более семидесяти лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 6 ноября 1945 года столбик термометра опустился до –9,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2019 году. Тогда воздух прогрелся до +24,3 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 6 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 6 ноября специалисты зафиксировали более семидесяти лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 6 ноября 1945 года столбик термометра опустился до –9,3 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 2019 году. Тогда воздух прогрелся до +24,3 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.