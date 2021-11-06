https://ru.sputnik.md/20211106/pogodnye-rekordy-46205022.html

Погодные рекорды Молдовы 6 ноября

Погодные рекорды Молдовы 6 ноября

Какой в Молдове была температура воздуха 6 ноября в разные годы

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погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 6 ноября специалисты зафиксировали более семидесяти лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 6 ноября 1945 года столбик термометра опустился до –9,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2019 году. Тогда воздух прогрелся до +24,3 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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