https://ru.sputnik.md/20211106/posle-pozhara-vse-mansardy-v-kishineve-proveryat-spetsialisty-46214585.html

После пожара все мансарды в Кишиневе проверят специалисты

После пожара все мансарды в Кишиневе проверят специалисты

После пожара власти принимают меры для повышения уровня безопасности жилых блоков

2021-11-06T17:50+0200

2021-11-06T17:50+0200

2021-11-06T19:46+0200

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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Специалисты проверят более сотни мансард и чердаков в жилых блоках Кишинева на соответствие противопожарным мерам.Это решение принято после масштабного пожара, произошедшего 23 октября в мансарде дома на улице Пеливан в столичном секторе Буюкань. Тогда в надстройке сгорели 20 квартир.После пожара представители Агентства по техническому надзору начали проверки в мансардных многоквартирных домах. Специалистам предстоит обследовать более 100 жилых блоков.По заявлению Министерства инфраструктуры и регионального развития, в процессе оценки инспекторы проверят все пути вывода дыма, наличие документов по эксплуатации вентиляционных каналов, техническое состояние электрических сетей и установок, а также тепловую защиту и состояние горючих элементов конструкции.При этом пожарные и спасатели проинформируют ответственных за управление мансардными многоквартирными домами о рисках возможных аварийных ситуаций, а также о действиях, которые необходимо предпринять в случае возможного пожара.Что произошло в доме, где была надстроена мансардаНапоминаем, что во второй половине дня 23 октября сильный пожар вспыхнул в многоквартирном доме в районе Буюкань столицы. На место для тушения огня прибыли 70 пожарных и спасателей.Согласно решению Кишиневского муниципального совета, 20 семей, пострадавших в результате пожара, получат помощь в размере 9000 леев за квадратный метр. Всего на эти цели муниципалитет выделит из резервного фонда 4 миллиона 400 тысяч леев.В то же время претор сектора Буюкань Вадим Брынзанюк заявил, что из резервного фонда мэрии Кишинева будут выделены финансовые средства на возведение крыши здания вместо сгоревшей кровли.Мэр Кишинева объявил, что пострадавшие семьи получат по 50 тысяч леев на покупку мебели. Владельцам квартир на нижних этажах муниципалитет тоже поможет, поскольку их квартиры были затоплены водой во время тушения пожара.

https://ru.sputnik.md/20211028/kishinev-pogoreltsy-mansarda-buyukany-45993290.html

https://ru.sputnik.md/20211025/zhiltsi-sgorevshey-buyukani-mansarda-kompensatsii-meria-45870365.html

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кишинев, пожар, мансарды, в молдове, молдова