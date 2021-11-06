https://ru.sputnik.md/20211106/privychku-sobak-naklonyat-golovu-nabok-obyasnili-uchenye-46208012.html
Привычку собак наклонять голову набок объяснили ученые
Привычку собак наклонять голову набок объяснили ученые
Ученые наконец-то нашли ответ на вопрос, почему собаки любят наклонять голову вбок, слушая хозяина.
2021-11-06T20:02+0200
2021-11-06T20:02+0200
2021-11-06T20:04+0200
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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Собаки, общаясь с хозяином, наклоняют голову набок, показывая, что они внимательного его слушают, к такому выводу пришли ученые из Венгрии, пишет МИР24 со ссылкой на журнал Animal Cognition.Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали 40 собак. Перед их хозяевами была поставлена задача обучить четвероногих новым названиям игрушек. В это время ученые анализировали рефлексы в виде наклонов головы, когда люди просили собак принести ту или иную игрушку.Как удалось установить, питомцы, которые лучше запоминают названия игрушек, больше наклоняли голову.Ранее ученые из Британии подтвердили, что общение человека с собаками благотворно влияет на здоровье: владельцы четвероногих менее склонны к ожирению и реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.
https://ru.sputnik.md/20210727/foto-deni-gamburgera-43257251.html
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в мире, венгрия, собаки, поведение, ученые
Привычку собак наклонять голову набок объяснили ученые
20:02 06.11.2021 (обновлено: 20:04 06.11.2021)
Ученые наконец-то нашли ответ на самый частый вопрос всех "собачников": почему четвероногие так любят наклонять голову вбок, слушая хозяина.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik.
Собаки, общаясь с хозяином, наклоняют голову набок, показывая, что они внимательного его слушают, к такому выводу пришли ученые из Венгрии, пишет МИР24
со ссылкой на журнал Animal Cognition.
Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали 40 собак. Перед их хозяевами была поставлена задача обучить четвероногих новым названиям игрушек. В это время ученые анализировали рефлексы в виде наклонов головы, когда люди просили собак принести ту или иную игрушку.
Как удалось установить, питомцы, которые лучше запоминают названия игрушек, больше наклоняли голову.
"Наклон головы – это просто поведенческая привычка, которая указывает на то, что они внимательны и бдительны в ответ на ваш голос", – заявили эксперты.
Ранее ученые из Британии подтвердили
, что общение человека с собаками благотворно влияет на здоровье: владельцы четвероногих менее склонны к ожирению и реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.