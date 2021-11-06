Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211106/privychku-sobak-naklonyat-golovu-nabok-obyasnili-uchenye-46208012.html
Привычку собак наклонять голову набок объяснили ученые
Привычку собак наклонять голову набок объяснили ученые
Ученые наконец-то нашли ответ на вопрос, почему собаки любят наклонять голову вбок, слушая хозяина.
2021-11-06T20:02+0200
2021-11-06T20:04+0200
общество
в мире
венгрия
собаки
поведение
ученые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/07/34297375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_414c1aa6939a1d1569559a705e7b67df.jpg
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Собаки, общаясь с хозяином, наклоняют голову набок, показывая, что они внимательного его слушают, к такому выводу пришли ученые из Венгрии, пишет МИР24 со ссылкой на журнал Animal Cognition.Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали 40 собак. Перед их хозяевами была поставлена задача обучить четвероногих новым названиям игрушек. В это время ученые анализировали рефлексы в виде наклонов головы, когда люди просили собак принести ту или иную игрушку.Как удалось установить, питомцы, которые лучше запоминают названия игрушек, больше наклоняли голову.Ранее ученые из Британии подтвердили, что общение человека с собаками благотворно влияет на здоровье: владельцы четвероногих менее склонны к ожирению и реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.
https://ru.sputnik.md/20210727/foto-deni-gamburgera-43257251.html
венгрия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/07/34297375_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_da29208551b492e8098a5e3939fe6aab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, венгрия, собаки, поведение, ученые

Привычку собак наклонять голову набок объяснили ученые

20:02 06.11.2021 (обновлено: 20:04 06.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausSpa pentru animale: Cum sunt răsfățați patrupezii la salon
Spa pentru animale: Cum sunt răsfățați patrupezii la salon - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Ученые наконец-то нашли ответ на самый частый вопрос всех "собачников": почему четвероногие так любят наклонять голову вбок, слушая хозяина.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Собаки, общаясь с хозяином, наклоняют голову набок, показывая, что они внимательного его слушают, к такому выводу пришли ученые из Венгрии, пишет МИР24 со ссылкой на журнал Animal Cognition.
Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали 40 собак. Перед их хозяевами была поставлена задача обучить четвероногих новым названиям игрушек. В это время ученые анализировали рефлексы в виде наклонов головы, когда люди просили собак принести ту или иную игрушку.
Как удалось установить, питомцы, которые лучше запоминают названия игрушек, больше наклоняли голову.
"Наклон головы – это просто поведенческая привычка, которая указывает на то, что они внимательны и бдительны в ответ на ваш голос", – заявили эксперты.
Ранее ученые из Британии подтвердили, что общение человека с собаками благотворно влияет на здоровье: владельцы четвероногих менее склонны к ожирению и реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Скульптура художника Джеймса Дайва представлена ​​на выставке «Скульптура у моря» возле пляжа Бонди в Сиднее - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
Фото
Когда нельзя, но хочется: любители гамбургеров среди политиков, звезд и... собак
27 июля, 06:40
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:02Привычку собак наклонять голову набок объяснили ученые
19:32За вакцинацию - поездка на танке: в Женеве среди привитых разыграют призы
19:00В фондах медстрахования Молдовы накоплено более 9 миллиардов леев
18:38Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:12Сотни миллионов пользователей Facebook зависимы от соцсетей – исследование
18:01Конфликт между социалистами в Бельцах начался накануне выборов мэра
17:50После пожара все мансарды в Кишиневе проверят специалисты
17:37Обязательную вакцинацию детей от COVID-19 первой в мире ввела Коста-Рика
17:15В октябре на дорогах Молдовы остановлены 500 пьяных водителей
17:03У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
16:35Участница "Ты супер!" из Молдовы: хотела бы встретиться с Ларисой Долиной
16:05За местными выборами в Молдове будут наблюдать десятки общественников
15:26Поддельный алкоголь унес жизни более 30 человек в Индии
14:48Обязательный ковид-сертификат на рабочем месте противоречит закону – эксперт
14:15Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Германии, есть раненые
14:06Дзюдоист из Молдовы завоевал серебро на молодежном ЧЕ
13:40Красносельский посадил деревья: в Приднестровье – кампания по озеленению
13:08Гора из контейнеров с товарами "выросла" в Британии
12:38В ЦИК подсчитали, сколько избирателей смогут проголосовать в Бельцах
11:36Острые заявления, тариф на газ и цепной рост цен: итоги недели в Молдове