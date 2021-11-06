https://ru.sputnik.md/20211106/privychku-sobak-naklonyat-golovu-nabok-obyasnili-uchenye-46208012.html

Привычку собак наклонять голову набок объяснили ученые

Привычку собак наклонять голову набок объяснили ученые

Ученые наконец-то нашли ответ на вопрос, почему собаки любят наклонять голову вбок, слушая хозяина.

2021-11-06T20:02+0200

2021-11-06T20:02+0200

2021-11-06T20:04+0200

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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Собаки, общаясь с хозяином, наклоняют голову набок, показывая, что они внимательного его слушают, к такому выводу пришли ученые из Венгрии, пишет МИР24 со ссылкой на журнал Animal Cognition.Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали 40 собак. Перед их хозяевами была поставлена задача обучить четвероногих новым названиям игрушек. В это время ученые анализировали рефлексы в виде наклонов головы, когда люди просили собак принести ту или иную игрушку.Как удалось установить, питомцы, которые лучше запоминают названия игрушек, больше наклоняли голову.Ранее ученые из Британии подтвердили, что общение человека с собаками благотворно влияет на здоровье: владельцы четвероногих менее склонны к ожирению и реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

https://ru.sputnik.md/20210727/foto-deni-gamburgera-43257251.html

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в мире, венгрия, собаки, поведение, ученые