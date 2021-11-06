https://ru.sputnik.md/20211106/prognoz-pogody-46204396.html

Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни в ноябре

Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни в ноябре

Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплое время.

2021-11-06T07:30+0200

2021-11-06T07:30+0200

2021-11-06T07:30+0200

прогноз погоды

погода

народные приметы

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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +13 до +18 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 5 ноября: ночью – от +9 до +11, днем – от +14 до +16 градусов.В воскресенье, 7 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, воздух прогреется до +16 градусов, возможны кратковременные дожди и туман. В понедельник также ожидается теплая погода, воздух прогреется до +18 градусов. С 9 ноября начнет холодать, ожидается от +6 до +11 градусов днем, такая же погода сохранится на протяжении нескольких дней.Праздники и народные приметыВ этот день православные отмечают день памяти святителя Афанасия, патриарха Цареградского. Также отмечается день чудотворной иконы Богородицы "Всех Скорбящих Радость". На иконе изображена Богоматерь в сиянии нимба, окруженная людьми, обуреваемыми недугами и скорбями, и ангелами, совершающими благодеяния от ее имени.С этого дня начинались зимние посиделки девушек. Девушки ткали, пряли при свете лучины, которую ставили в специальное укрепление – светец. А чтобы работа шла быстрее и не было скучно, развлекали себя пением и страшными историями. Собирались обычно каждый вечер, кроме канунов больших праздников и суббот.Обычно девушки рассаживались в большой избе, хозяйкой которой была пожилая женщина, чаще всего вдова. Ей платили "за наем" деньги, собранные в складчину, или договаривались о выполнении каких-то дел по хозяйству. Хозяйка ставила самовар, а девушки приносили с собой выпечку.Посиделки начинались с "урочной" работы – каждой из девушек ее мать давала "урок", то есть задание, сколько и какой работы надо выполнить за вечер. Когда все было исполнено, в избу приходили деревенские парни, и начиналось веселье: игры, танцы, песни.Приметы в этот день были связаны с погодой. Так, если лучина трещала – значит, ожидался мороз. Если лучина искрила, но не загоралась, будет оттепель. А если вороны собираются в стаи – это к снегопаду.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз погоды, погода, народные приметы