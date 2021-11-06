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Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни в ноябре
Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни в ноябре
Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплое время.
2021-11-06T07:30+0200
2021-11-06T07:30+0200
прогноз погоды
погода
народные приметы
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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +13 до +18 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 5 ноября: ночью – от +9 до +11, днем – от +14 до +16 градусов.В воскресенье, 7 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, воздух прогреется до +16 градусов, возможны кратковременные дожди и туман. В понедельник также ожидается теплая погода, воздух прогреется до +18 градусов. С 9 ноября начнет холодать, ожидается от +6 до +11 градусов днем, такая же погода сохранится на протяжении нескольких дней.Праздники и народные приметыВ этот день православные отмечают день памяти святителя Афанасия, патриарха Цареградского. Также отмечается день чудотворной иконы Богородицы "Всех Скорбящих Радость". На иконе изображена Богоматерь в сиянии нимба, окруженная людьми, обуреваемыми недугами и скорбями, и ангелами, совершающими благодеяния от ее имени.С этого дня начинались зимние посиделки девушек. Девушки ткали, пряли при свете лучины, которую ставили в специальное укрепление – светец. А чтобы работа шла быстрее и не было скучно, развлекали себя пением и страшными историями. Собирались обычно каждый вечер, кроме канунов больших праздников и суббот.Обычно девушки рассаживались в большой избе, хозяйкой которой была пожилая женщина, чаще всего вдова. Ей платили "за наем" деньги, собранные в складчину, или договаривались о выполнении каких-то дел по хозяйству. Хозяйка ставила самовар, а девушки приносили с собой выпечку.Посиделки начинались с "урочной" работы – каждой из девушек ее мать давала "урок", то есть задание, сколько и какой работы надо выполнить за вечер. Когда все было исполнено, в избу приходили деревенские парни, и начиналось веселье: игры, танцы, песни.Приметы в этот день были связаны с погодой. Так, если лучина трещала – значит, ожидался мороз. Если лучина искрила, но не загоралась, будет оттепель. А если вороны собираются в стаи – это к снегопаду.
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Евгений Чебан
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прогноз погоды, погода, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни в ноябре

07:30 06.11.2021
© Sputnik / Evghenii PanasencoОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +13 до +18 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 5 ноября: ночью – от +9 до +11, днем – от +14 до +16 градусов.
В воскресенье, 7 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, воздух прогреется до +16 градусов, возможны кратковременные дожди и туман. В понедельник также ожидается теплая погода, воздух прогреется до +18 градусов.
С 9 ноября начнет холодать, ожидается от +6 до +11 градусов днем, такая же погода сохранится на протяжении нескольких дней.

Праздники и народные приметы

В этот день православные отмечают день памяти святителя Афанасия, патриарха Цареградского. Также отмечается день чудотворной иконы Богородицы "Всех Скорбящих Радость". На иконе изображена Богоматерь в сиянии нимба, окруженная людьми, обуреваемыми недугами и скорбями, и ангелами, совершающими благодеяния от ее имени.
С этого дня начинались зимние посиделки девушек. Девушки ткали, пряли при свете лучины, которую ставили в специальное укрепление – светец. А чтобы работа шла быстрее и не было скучно, развлекали себя пением и страшными историями. Собирались обычно каждый вечер, кроме канунов больших праздников и суббот.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
Обычно девушки рассаживались в большой избе, хозяйкой которой была пожилая женщина, чаще всего вдова. Ей платили "за наем" деньги, собранные в складчину, или договаривались о выполнении каких-то дел по хозяйству. Хозяйка ставила самовар, а девушки приносили с собой выпечку.
Посиделки начинались с "урочной" работы – каждой из девушек ее мать давала "урок", то есть задание, сколько и какой работы надо выполнить за вечер. Когда все было исполнено, в избу приходили деревенские парни, и начиналось веселье: игры, танцы, песни.
Приметы в этот день были связаны с погодой. Так, если лучина трещала – значит, ожидался мороз. Если лучина искрила, но не загоралась, будет оттепель. А если вороны собираются в стаи – это к снегопаду.
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