https://ru.sputnik.md/20211106/rost-indeksa-tsen-na-selkhozproduktsiyu-v-moldove-pobil-pyatiletniy-rekord-46208877.html

Рост индекса цен на сельхозпродукцию в Молдове побил пятилетний рекорд

Рост индекса цен на сельхозпродукцию в Молдове побил пятилетний рекорд

Заметнее всего выросли цены на овощи, цены на мясо тоже не отстают

2021-11-06T10:37+0200

2021-11-06T10:37+0200

2021-11-06T12:09+0200

экономика

цены

овощи

мясо

статистика

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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Национальное бюро статистики сообщает, что индекс отпускных цен сельхозпроизводителей за девять месяцев 2021 года составил почти 118% по сравнению с тем же периодом прошлого года.Это рекордный рост за последние пять лет. В предыдущие годы индекс роста цен колебался от 100,9% в 2017 году до 115,7% в 2020 году.Цены производителей овощей за этот период выросли на 17,4% по сравнению с девятью месяцами прошлого года. Заметнее всего повысились цены на сою: на 57%, рапс – на 41,6%, кукурузу – на 37,4%, подсолнечник – на 34,9%, виноград технических сортов – 32,9%, зернобобовые культуры – 21,8%, ячмень – 20,3%, пшеницу – 11,5%.Отмечено и снижение цен на некоторые овощи. Так, цены производителей на тыкву снизились на 18,7%, семена – на 17,1%, картофель – на 14,2%, рожь – на 11,9%.На продукцию животноводства цены увеличились на 19,6%, в том числе на пищевые яйца – на 33,5%, крупный рогатый скот и птицу (живая масса) – на 19,2% и молоко – на 5%.Рост цен бьет рекорды во всем мире. Так, 4 ноября Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) распространила пресс-релиз, в котором сообщалось, что цены на продовольствие в мире показали в октябре рекордный с июля 2011 года рост: ценовой индекс вырос на 3% по сравнению с сентябрем, до 133,2 пункта.Ситуация связана главным образом с ростом цен на растительное масло и зерновые. Так, индекс цен на растительное масло к сентябрю вырос на 9,6%, или на 16,3 пункта, до 184,8 пункта.Что касается зерновых, то индекс цен на них в октябре вырос на 3,2%, или на 4,3 пункта, до 137,1 пункта. Подорожание коснулось главным образом пшеницы в результате сокращения экспортного предложения при активном мировом спросе.

https://ru.sputnik.md/20211105/tarifom-gaz-tsena-otoplenie-46203597.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

цены, овощи, мясо, статистика