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Сотни миллионов пользователей Facebook зависимы от соцсетей – исследование
Сотни миллионов пользователей Facebook зависимы от соцсетей – исследование
Исследователи выяснили, что миллионы пользователей соцсетей не могут контролировать свое пребывание в виртуальной реальности.
2021-11-06T18:12+0200
2021-11-06T19:52+0200
общество
в мире
зависимость
социальные сети
facebook
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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. В среднем 12,5% пользователей Facebook во всем мире столкнулись с зависимостью от социальных сетей, пишет МИР24 со ссылкой на издание The Wall Street Journal.Как отмечает источник, сотрудники одного из специальных отделов компании выяснили, что некоторые пользователи соцсетей в США не могут контролировать свое время в Facebook, и это создает для них множество проблем. Исследование показало, что в такой ситуации находятся 360 миллионов пользователей, то есть 12,5% от общего числа. Не лучше обстоит ситуация и в других странах. Например, в Индии и на Филиппинах интернет-зависимость так или иначе присутствует почти у 25% пользователей.По мнению авторов исследования, стремление соцсети повысить количество сессий пользователя, использование исчезающих публикаций и другие решения ставят под угрозу тех, кто склонен к развитию зависимости.Один из проведенных в США опросов пользователей показал, что 3% людей имеют проблемы в работе и личной жизни из-за неспособности контролировать свое поведение в социальных сетях. В группе риска в основном оказываются подростки и мужчины.
https://ru.sputnik.md/20210717/biden-nazval-sotsseti-otvetstvennymi-za-gibel-lyudey-ot-covid-19-35562468.html
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в мире, зависимость, социальные сети, facebook

Сотни миллионов пользователей Facebook зависимы от соцсетей – исследование

18:12 06.11.2021 (обновлено: 19:52 06.11.2021)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Исследователи выяснили, что довольно высокий процент пользователей соцсетей не могут контролировать свое пребывание в виртуальной реальности.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. В среднем 12,5% пользователей Facebook во всем мире столкнулись с зависимостью от социальных сетей, пишет МИР24 со ссылкой на издание The Wall Street Journal.
Как отмечает источник, сотрудники одного из специальных отделов компании выяснили, что некоторые пользователи соцсетей в США не могут контролировать свое время в Facebook, и это создает для них множество проблем. Исследование показало, что в такой ситуации находятся 360 миллионов пользователей, то есть 12,5% от общего числа.
Не лучше обстоит ситуация и в других странах. Например, в Индии и на Филиппинах интернет-зависимость так или иначе присутствует почти у 25% пользователей.
По мнению авторов исследования, стремление соцсети повысить количество сессий пользователя, использование исчезающих публикаций и другие решения ставят под угрозу тех, кто склонен к развитию зависимости.
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