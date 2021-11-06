https://ru.sputnik.md/20211106/sotni-millionov-polzovateley-facebook-zavisimy-ot-sotssetey-issledovanie-46214115.html

Сотни миллионов пользователей Facebook зависимы от соцсетей – исследование

Сотни миллионов пользователей Facebook зависимы от соцсетей – исследование

Исследователи выяснили, что миллионы пользователей соцсетей не могут контролировать свое пребывание в виртуальной реальности.

2021-11-06T18:12+0200

2021-11-06T18:12+0200

2021-11-06T19:52+0200

общество

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зависимость

социальные сети

facebook

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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. В среднем 12,5% пользователей Facebook во всем мире столкнулись с зависимостью от социальных сетей, пишет МИР24 со ссылкой на издание The Wall Street Journal.Как отмечает источник, сотрудники одного из специальных отделов компании выяснили, что некоторые пользователи соцсетей в США не могут контролировать свое время в Facebook, и это создает для них множество проблем. Исследование показало, что в такой ситуации находятся 360 миллионов пользователей, то есть 12,5% от общего числа. Не лучше обстоит ситуация и в других странах. Например, в Индии и на Филиппинах интернет-зависимость так или иначе присутствует почти у 25% пользователей.По мнению авторов исследования, стремление соцсети повысить количество сессий пользователя, использование исчезающих публикаций и другие решения ставят под угрозу тех, кто склонен к развитию зависимости.Один из проведенных в США опросов пользователей показал, что 3% людей имеют проблемы в работе и личной жизни из-за неспособности контролировать свое поведение в социальных сетях. В группе риска в основном оказываются подростки и мужчины.

https://ru.sputnik.md/20210717/biden-nazval-sotsseti-otvetstvennymi-za-gibel-lyudey-ot-covid-19-35562468.html

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в мире, зависимость, социальные сети, facebook