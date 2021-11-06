https://ru.sputnik.md/20211106/uchastnitsa-ty-super-iz-moldovy-khotela-by-vstretitsya-s-larisoy-dolinoy-46203152.html

Участница "Ты супер!" из Молдовы: хотела бы встретиться с Ларисой Долиной

Участница "Ты супер!" из Молдовы: хотела бы встретиться с Ларисой Долиной

Участница "Ты супер!" из Молдовы рассказала, о чем бы она поговорила при встрече с Ларисой Долиной

2021-11-06T16:35+0200

2021-11-06T16:35+0200

2021-11-06T16:35+0200

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молдова

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Участница международного вокального конкурса "Ты супер!" из Молдовы Мария Шумейко рассказала в интервью радиостудии Sputnik Молдова о том, что хотела бы встретиться с народной артисткой РФ, российской эстрадной и джазовой певицей Ларисой Долиной.Девочка рассказала, что недавно решила попробовать себя в джазе и что у нее что-то получается в этом направлении. "Это здорово – попробовать себя в чем-то другом... У меня есть подруга, которая учится в музыкальной школе и поет джаз. И я вижу, как это сложно. Потому что в джазе столько изюминок должно быть... Полет фантазии", – добавила собеседница.Участники из Молдовы на конкурсе "Ты супер!"Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Уже за первые два года существования "Ты супер!" помог 174 юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.Представители Молдовы не раз выходили на сцену проекта. В "Ты супер!" принимали участие шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из чадыр-лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень.В 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. Годом позже, во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.В четвертом сезоне конкурса Молдову представляла Анастасия Лисовая. Юная исполнительница вышла в полуфинал, однако дальше, к сожалению, продвинуться не смогла.В юбилейном сезоне Молдову представила 13-летняя Мария Шумейко из села Парканы. Девочка прекрасно выступила на первом шоу нового сезона и получила четыре зеленых кнопки от строгого жюри – композитора Игоря Крутого, лидера рок-группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, музыканта и актера Алексея Воробьева, а также певицы Ирины Дубцовой. Затем Мария выступила в первом полуфинале, однако пройти дальше не смогла.

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2021

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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