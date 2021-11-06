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В октябре на дорогах Молдовы остановлены 500 пьяных водителей
В октябре на дорогах Молдовы остановлены 500 пьяных водителей
На дорогах страны остановлены более 500 нетрезвых водителей
2021-11-06T17:15+0200
2021-11-06T19:02+0200
общество
полиция
молдова
пьяный за рулем
в молдове
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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Более 500 нетрезвых водителей были остановлены на дорогах Молдовы в октябре, сообщает Генинспекторат полиции.Из них более 400 человек находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. На штрафные стоянки отправлены 345 автомобилей.Прошли рейды и по местам торговли алкогольной продукцией. В отношении 40 человек, торгующих контрафактным алкоголем, были применены санкции. По факту продажи алкоголя несовершеннолетним составлено 9 протоколов о правонарушении.Полицейская дорожная кампания "Тулбурел" прошла по всей стране в октябре с целью выявления нетрезвых водителей в период созревания молодого вина.
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полиция, молдова, пьяный за рулем, в молдове

В октябре на дорогах Молдовы остановлены 500 пьяных водителей

17:15 06.11.2021 (обновлено: 19:02 06.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМашина полиции
Машина полиции - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Генеральный инспекторат полиции подвел итоги спецоперации, которая проходила по всей стране в октябре.
КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Более 500 нетрезвых водителей были остановлены на дорогах Молдовы в октябре, сообщает Генинспекторат полиции.
Из них более 400 человек находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. На штрафные стоянки отправлены 345 автомобилей.
Прошли рейды и по местам торговли алкогольной продукцией. В отношении 40 человек, торгующих контрафактным алкоголем, были применены санкции. По факту продажи алкоголя несовершеннолетним составлено 9 протоколов о правонарушении.
Полицейская дорожная кампания "Тулбурел" прошла по всей стране в октябре с целью выявления нетрезвых водителей в период созревания молодого вина.
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