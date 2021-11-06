https://ru.sputnik.md/20211106/v-oktyabre-na-dorogakh-moldovy-ostanovleny-500-pyanykh-voditeley-46216168.html

В октябре на дорогах Молдовы остановлены 500 пьяных водителей

В октябре на дорогах Молдовы остановлены 500 пьяных водителей

На дорогах страны остановлены более 500 нетрезвых водителей

2021-11-06T17:15+0200

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общество

полиция

молдова

пьяный за рулем

в молдове

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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Более 500 нетрезвых водителей были остановлены на дорогах Молдовы в октябре, сообщает Генинспекторат полиции.Из них более 400 человек находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. На штрафные стоянки отправлены 345 автомобилей.Прошли рейды и по местам торговли алкогольной продукцией. В отношении 40 человек, торгующих контрафактным алкоголем, были применены санкции. По факту продажи алкоголя несовершеннолетним составлено 9 протоколов о правонарушении.Полицейская дорожная кампания "Тулбурел" прошла по всей стране в октябре с целью выявления нетрезвых водителей в период созревания молодого вина.

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2021

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полиция, молдова, пьяный за рулем, в молдове