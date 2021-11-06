https://ru.sputnik.md/20211106/v-telegram-podpiska-chtoby-skryvat-reklamnye-soobscheniya-budet-platnoy-46218387.html

В Telegram подписка, чтобы скрывать рекламные сообщения, будет платной

В Telegram подписка, чтобы скрывать рекламные сообщения, будет платной

О том, что в популярном мессенджере появится рекламная платформа, Telegram сообщил в конце октября.

2021-11-06T20:32+0200

2021-11-06T20:32+0200

2021-11-06T20:32+0200

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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Подписка, которая будет скрывать рекламные сообщения в Telegram, будет платной, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию в канале основателя мессенджера Павла Дурова.Рекламную платформу Telegram анонсировал в конце октября. Тогда стало известно, что сообщения будут размещаться в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, сами тексты будут ограничены 160 символами. Предполагается, что содержание рекламных сообщений будет основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются. То есть данные пользователей изучаться не будут, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.Основатель Telegram уточнил, что авторы некоторых каналов тоже хотят отключать рекламные объявления. Но экономические условия этой опции необходимо еще просчитать."Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале... Нашим приоритетом в этом процессе будут оставаться интересы пользователей и авторов контента", – отметил Дуров.

https://ru.sputnik.md/20211106/sotni-millionov-polzovateley-facebook-zavisimy-ot-sotssetey-issledovanie-46214115.html

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в мире, россия, социальные сети, telegram