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В Telegram подписка, чтобы скрывать рекламные сообщения, будет платной
© Sputnik / Наталья Селиверстова/
О том, что в популярном мессенджере появится рекламная платформа, Telegram сообщил в конце октября.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Подписка, которая будет скрывать рекламные сообщения в Telegram, будет платной, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию в канале основателя мессенджера Павла Дурова.
Рекламную платформу Telegram анонсировал в конце октября. Тогда стало известно, что сообщения будут размещаться в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, сами тексты будут ограничены 160 символами. Предполагается, что содержание рекламных сообщений будет основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются. То есть данные пользователей изучаться не будут, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.
Рекламную платформу Telegram анонсировал в конце октября. Тогда стало известно, что сообщения будут размещаться в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, сами тексты будут ограничены 160 символами. Предполагается, что содержание рекламных сообщений будет основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются. То есть данные пользователей изучаться не будут, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.
"Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram", – говорится в сообщении.
Основатель Telegram уточнил, что авторы некоторых каналов тоже хотят отключать рекламные объявления. Но экономические условия этой опции необходимо еще просчитать.
"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале... Нашим приоритетом в этом процессе будут оставаться интересы пользователей и авторов контента", – отметил Дуров.