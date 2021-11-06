Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211106/v-tsik-podschitali-skolko-izbirateley--smogut-progolosovat-v-beltsakh-46209212.html
В ЦИК подсчитали, сколько избирателей смогут проголосовать в Бельцах
В ЦИК подсчитали, сколько избирателей смогут проголосовать в Бельцах
В северной столицы пройдут выборы главы городской администрации
2021-11-06T12:38+0200
2021-11-06T12:38+0200
политика
местные выборы
советы
мэры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35461483_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_073e0bbad58eb021b36af8d63874fe5f.jpg
КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия опубликовала информацию о количестве избирателей в 15 округах, где 21 ноября состоятся новые местные выборы.По данным Государственного реестра избирателей, по состоянию на 5 ноября во всех населенных пунктах смогут проголосовать 130 606 граждан.Больше всего избирателей зарегистрировано в Бельцах, где после ухода в отставку Ренато Усатого состоятся выборы мэра города. В северной столице Молдовы проживают 101 922 избирателя.При этом число избирателей за месяц уменьшилось почти на сто человек. Пятого октября в Бельцах были зарегистрированы 102 055 жителей с правом голоса.Новые местные выборы в этот день также состоятся в 14 коммунах из девяти районов.
https://ru.sputnik.md/20210902/usatyy-otstavka-44436500.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35461483_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0584a5e79e278f954d86174f6c5f274a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
местные выборы, советы, мэры

В ЦИК подсчитали, сколько избирателей смогут проголосовать в Бельцах

12:38 06.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausВыборы в парламент Молдовы 2021
Выборы в парламент Молдовы 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В северной столице готовятся к выборам мэра муниципия после отставки Ренато Усатого.
КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия опубликовала информацию о количестве избирателей в 15 округах, где 21 ноября состоятся новые местные выборы.
По данным Государственного реестра избирателей, по состоянию на 5 ноября во всех населенных пунктах смогут проголосовать 130 606 граждан.
Больше всего избирателей зарегистрировано в Бельцах, где после ухода в отставку Ренато Усатого состоятся выборы мэра города. В северной столице Молдовы проживают 101 922 избирателя.
При этом число избирателей за месяц уменьшилось почти на сто человек. Пятого октября в Бельцах были зарегистрированы 102 055 жителей с правом голоса.
Renato Usatîi - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
Политика
Ренато Усатый подал в отставку с поста мэра Бельц на городском сходе
2 сентября, 19:08
Новые местные выборы в этот день также состоятся в 14 коммунах из девяти районов.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:06Дзюдоист из Молдовы завоевал "серебро" на молодежном ЧЕ
13:40Красносельский посадил деревья: в Приднестровье - кампания по озеленению
13:08Гора из контейнеров с товарами "выросла" в Британии
12:38В ЦИК подсчитали, сколько избирателей смогут проголосовать в Бельцах
11:36Острые заявления, тариф на газ и цепной рост цен: итоги недели в Молдове
11:05Бензовоз попал в аварию и взорвался в жилом квартале Сьерра-Леоне, есть жертвы
10:37Рост индекса цен на сельхозпродукцию в Молдове побил пятилетний рекорд
10:07Где в Кишиневе 6 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:35Журналист получил ранения во время разгона митинга пожарных в Греции
09:00Что такое гайды и при чем здесь Гагаузия
08:45Мир за сутки: новый тренер "Барсы", COVID у гиен и уголовное дело за угрозы в чатах
08:00Нгуен Кхак Хоа: что общего у Молдовы и Вьетнама
07:30Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни в ноябре
07:30Загадки и пророчества последнего фильма Эмиля Лотяну
00:01Погодные рекорды Молдовы 6 ноября
ВчераВнезапные проверки в детсадах Кишинева: какие нарушения выявлены
ВчераКто в Молдове получит компенсации за газ – ответ председателя парламента
ВчераВ НАРЭ сообщили, когда будет рассмотрен запрос о повышении тарифа на газ
ВчераПартия коммунистов в ближайшие дни может сменить лидера
ВчераВрачи во Вьетнаме по ошибке вакцинировали 18 младенцев против COVID