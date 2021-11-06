https://ru.sputnik.md/20211106/v-tsik-podschitali-skolko-izbirateley--smogut-progolosovat-v-beltsakh-46209212.html
В ЦИК подсчитали, сколько избирателей смогут проголосовать в Бельцах
В ЦИК подсчитали, сколько избирателей смогут проголосовать в Бельцах
В северной столицы пройдут выборы главы городской администрации
2021-11-06T12:38+0200
2021-11-06T12:38+0200
2021-11-06T12:38+0200
политика
местные выборы
советы
мэры
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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия опубликовала информацию о количестве избирателей в 15 округах, где 21 ноября состоятся новые местные выборы.По данным Государственного реестра избирателей, по состоянию на 5 ноября во всех населенных пунктах смогут проголосовать 130 606 граждан.Больше всего избирателей зарегистрировано в Бельцах, где после ухода в отставку Ренато Усатого состоятся выборы мэра города. В северной столице Молдовы проживают 101 922 избирателя.При этом число избирателей за месяц уменьшилось почти на сто человек. Пятого октября в Бельцах были зарегистрированы 102 055 жителей с правом голоса.Новые местные выборы в этот день также состоятся в 14 коммунах из девяти районов.
https://ru.sputnik.md/20210902/usatyy-otstavka-44436500.html
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Александр Исаев
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Александр Исаев
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местные выборы, советы, мэры
В ЦИК подсчитали, сколько избирателей смогут проголосовать в Бельцах
В северной столице готовятся к выборам мэра муниципия после отставки Ренато Усатого.
КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия опубликовала информацию о количестве избирателей в 15 округах, где 21 ноября состоятся новые местные выборы.
По данным Государственного реестра избирателей, по состоянию на 5 ноября во всех населенных пунктах смогут проголосовать 130 606 граждан.
Больше всего избирателей зарегистрировано в Бельцах, где после ухода в отставку Ренато Усатого состоятся выборы мэра города. В северной столице Молдовы проживают 101 922 избирателя.
При этом число избирателей за месяц уменьшилось почти на сто человек. Пятого октября в Бельцах были зарегистрированы 102 055 жителей с правом голоса.
Новые местные выборы в этот день также состоятся в 14 коммунах из девяти районов.